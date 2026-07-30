Cuenta regresiva para La Formoseñada 2026

Con una importante grilla de artistas y actividades, este fin de semana, la
Costanera será sede de este megaevento cultural.
Con gran éxito se realizó la última reunión preparatoria de la cuarta edición
de “La Formoseñada” que tuvo lugar, el pasado martes 28, en la sede de la
Subsecretaría de Empleo, con la participación de representantes del
Ministerio de Cultura y Educación, Ministerio de Turismo, Ministerio de
Economía, Hacienda y Finanzas y del Comité Organizador, encabezado por
Darío Krimer, impulsor del megaevento cultural de carácter libre y gratuito
que se desarrollará el próximo fin de semana en la Costanera.
La apertura oficial tendrá lugar en el Galpón C, el viernes 31 de julio a las
20 horas, con las palabras de bienvenida a cargo de Darío Krimer, tras las
cuales actuarán Rosalía y Emma Benitez. Posteriormente, se reconocerán
las trayectorias del cineasta Ezio “Tati” Masa y del teatrista Isaac Rojas,
quien subirá a escena también con su consagrado unipersonal “Mi Doctor,
el candidato”. Además, habrá un homenaje post mortem al periodista José
Lingiardi.
El sábado 1 de agosto, a partir de las 17 horas, en el escenario principal
ubicado en el exterior del Galpón G se llevarán a cabo varias
presentaciones de noveles artistas en el marco de “La Formoseñada´í”,
entre los que se destacan el Coro Infanto- juvenil Villa del Carmen,
Agrupación “Raíz Provinciana”, “Edén Rock”, Agrupación “Bohemia”,
“Legueros”, “Amalgama Folk”, “Somos Arte”, Lara Estigarribia y Grupo
“Quebracho”. Luego, se presentarán las conformaciones adultas de
“Amaglama Folk” y “Raíz Provinciana”, contemplándose además las
actuaciones de “Las Voces del Camino”, del Coro del Instituto Superior de
Arte “Oscar Alberto Albertazzi”, “Asociación Norteñas”. Agrupación
“Identidad”, “Qom Llalec y Pombú”, “Retumba Q´Te Parió”, Federico
Baldús, “Nde Ramírez” y “La Session”.
En medio de estas presentaciones, Ema Cuañeri será reconocida como
embajadora de la Cultura Qom, mientras que el desaparecido músico
Carlos Delturco será honrado por su legado artístico. En tanto, en el interior
del Galpón G, a las 20.30 horas, habrá un café literario con escritores
invitados y charla abierto al público.
Paralelamente, en el Galpón C, a partir de las 19:30 horas, habrá ronda
literaria con escritores formoseños, subiendo luego al escenario el “Coro
Gospel”, “Chamuyo Tango” y Camerata Formosa, Ricardo Martínez. Por
otra parte, será distinguido por su trayectoria el escultor Jorge Balassi,
además de librería Capitulo y el programa Pasión por Formosa de Canal 3
que también tendrán sus merecidos reconocimientos. El cierre estará a
cargo de un radioteatro formoseño.
Finalmente, el domingo 2 de agosto, a las 18 horas, tendrá lugar una
marcha cultural denominada “Tras los pasos” de la que participarán
cientos de artistas que forman parte de La Formoseñada. De modo
paralelo, a esa misma hora, se llevará a cabo en la Casa de las Artesanías
un conversatorio de escritores, editores, talleristas y gestores culturales bajo
el título “Ecosistema Literario Formoseño”.
Una hora y media después en el interior del Galpón G, representantes de la
Asociación Folclórica “Estampas Norteñas” de Pirané presentarán un
artículo sobre cestería publicado en revista internacional de la UNESCO.
En el Galpón C, a las 19.30 horas, Darío Krimer ofrecerá las palabras de
cierre para dar paso a la actuación de Guillermo Avalos, tras la cual se
entregarán certificados a los artistas plásticos participantes, además de
brindar reconocimientos a destacados difusores de la cultura: suplemento
cultural “Cronopio” (Diario “La Mañana”), suplemento cultural "Día Seis"
(Diario “Formosa”) y programa “Cantores” (Grupo Mozart). También
serán reconocidos por su proyección regional Premios “Norte Grande”, el
Festival Regional del Alfajor, Ultra maratón, Club “San Martín”, Canal 3 y
Radio Tropical.
Por otra parte, por el escenario principal del Galpón G desfilarán músicos y
agrupaciones de danza, tales como Nacho y Juanse, Agrupación “Yerutí”,
“Tiempo de chamamé”, “Hirlando Montiel”, “Santos Amores”, “De Peña
en Peña”, “Reminiscencias”, “La fórmula del Chamamé”, Romyna
Barionuevo, Jhonas Valdez, Leandro Colman. Finalmente, Darío Krimer
será el encargado de cerrar el mega evento cultural bajo su organización
con apoyo estatal y privado.
En medio a las actuaciones, el periodista y gestor cultural, Sergio “Lilo”
Domínguez, así como la locutora, Lilian Encina serán destinatarios de
dignos reconocimientos a sus trayectorias como profesionales y docentes
Durante los tres días habrá una exposición de arte visual en el Galpón C,
mientras que el sábado y el domingo, el Galpón G albergará en su interior
una muestra de artesanías, además de un stand de la ENERC NEA donde se
proyectarán en monitor cortos de los estudiantes. Y, en el exterior, habrá un
patio gastronómico además de la destacada participación del Mercado
Comunitario de Emprendedores.
Por último, en un despliegue técnico sin precedentes, el canal de stream
Angaú Play conjuntamente con el Instituto Superior del Profesorado de
Arte de Formosa (ISPAF) y la Escuela Nacional de Experimentación y
Realización Cinematográfica (ENERC) Sede Nea trasmitirán La
Formoseñada 2026 a través de YouTube y redes sociales.