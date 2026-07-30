Cuenta regresiva para La Formoseñada 2026

Con una importante grilla de artistas y actividades, este fin de semana, la

Costanera será sede de este megaevento cultural.

Con gran éxito se realizó la última reunión preparatoria de la cuarta edición

de “La Formoseñada” que tuvo lugar, el pasado martes 28, en la sede de la

Subsecretaría de Empleo, con la participación de representantes del

Ministerio de Cultura y Educación, Ministerio de Turismo, Ministerio de

Economía, Hacienda y Finanzas y del Comité Organizador, encabezado por

Darío Krimer, impulsor del megaevento cultural de carácter libre y gratuito

que se desarrollará el próximo fin de semana en la Costanera.

La apertura oficial tendrá lugar en el Galpón C, el viernes 31 de julio a las

20 horas, con las palabras de bienvenida a cargo de Darío Krimer, tras las

cuales actuarán Rosalía y Emma Benitez. Posteriormente, se reconocerán

las trayectorias del cineasta Ezio “Tati” Masa y del teatrista Isaac Rojas,

quien subirá a escena también con su consagrado unipersonal “Mi Doctor,

el candidato”. Además, habrá un homenaje post mortem al periodista José

Lingiardi.

El sábado 1 de agosto, a partir de las 17 horas, en el escenario principal

ubicado en el exterior del Galpón G se llevarán a cabo varias

presentaciones de noveles artistas en el marco de “La Formoseñada´í”,

entre los que se destacan el Coro Infanto- juvenil Villa del Carmen,

Agrupación “Raíz Provinciana”, “Edén Rock”, Agrupación “Bohemia”,

“Legueros”, “Amalgama Folk”, “Somos Arte”, Lara Estigarribia y Grupo

“Quebracho”. Luego, se presentarán las conformaciones adultas de

“Amaglama Folk” y “Raíz Provinciana”, contemplándose además las

actuaciones de “Las Voces del Camino”, del Coro del Instituto Superior de

Arte “Oscar Alberto Albertazzi”, “Asociación Norteñas”. Agrupación

“Identidad”, “Qom Llalec y Pombú”, “Retumba Q´Te Parió”, Federico

Baldús, “Nde Ramírez” y “La Session”.

En medio de estas presentaciones, Ema Cuañeri será reconocida como

embajadora de la Cultura Qom, mientras que el desaparecido músico

Carlos Delturco será honrado por su legado artístico. En tanto, en el interior

del Galpón G, a las 20.30 horas, habrá un café literario con escritores

invitados y charla abierto al público.

Paralelamente, en el Galpón C, a partir de las 19:30 horas, habrá ronda

literaria con escritores formoseños, subiendo luego al escenario el “Coro

Gospel”, “Chamuyo Tango” y Camerata Formosa, Ricardo Martínez. Por

otra parte, será distinguido por su trayectoria el escultor Jorge Balassi,

además de librería Capitulo y el programa Pasión por Formosa de Canal 3

que también tendrán sus merecidos reconocimientos. El cierre estará a

cargo de un radioteatro formoseño.

Finalmente, el domingo 2 de agosto, a las 18 horas, tendrá lugar una

marcha cultural denominada “Tras los pasos” de la que participarán

cientos de artistas que forman parte de La Formoseñada. De modo

paralelo, a esa misma hora, se llevará a cabo en la Casa de las Artesanías

un conversatorio de escritores, editores, talleristas y gestores culturales bajo

el título “Ecosistema Literario Formoseño”.

Una hora y media después en el interior del Galpón G, representantes de la

Asociación Folclórica “Estampas Norteñas” de Pirané presentarán un

artículo sobre cestería publicado en revista internacional de la UNESCO.

En el Galpón C, a las 19.30 horas, Darío Krimer ofrecerá las palabras de

cierre para dar paso a la actuación de Guillermo Avalos, tras la cual se

entregarán certificados a los artistas plásticos participantes, además de

brindar reconocimientos a destacados difusores de la cultura: suplemento

cultural “Cronopio” (Diario “La Mañana”), suplemento cultural "Día Seis"

(Diario “Formosa”) y programa “Cantores” (Grupo Mozart). También

serán reconocidos por su proyección regional Premios “Norte Grande”, el

Festival Regional del Alfajor, Ultra maratón, Club “San Martín”, Canal 3 y

Radio Tropical.

Por otra parte, por el escenario principal del Galpón G desfilarán músicos y

agrupaciones de danza, tales como Nacho y Juanse, Agrupación “Yerutí”,

“Tiempo de chamamé”, “Hirlando Montiel”, “Santos Amores”, “De Peña

en Peña”, “Reminiscencias”, “La fórmula del Chamamé”, Romyna

Barionuevo, Jhonas Valdez, Leandro Colman. Finalmente, Darío Krimer

será el encargado de cerrar el mega evento cultural bajo su organización

con apoyo estatal y privado.

En medio a las actuaciones, el periodista y gestor cultural, Sergio “Lilo”

Domínguez, así como la locutora, Lilian Encina serán destinatarios de

dignos reconocimientos a sus trayectorias como profesionales y docentes

Durante los tres días habrá una exposición de arte visual en el Galpón C,

mientras que el sábado y el domingo, el Galpón G albergará en su interior

una muestra de artesanías, además de un stand de la ENERC NEA donde se

proyectarán en monitor cortos de los estudiantes. Y, en el exterior, habrá un

patio gastronómico además de la destacada participación del Mercado

Comunitario de Emprendedores.

Por último, en un despliegue técnico sin precedentes, el canal de stream

Angaú Play conjuntamente con el Instituto Superior del Profesorado de

Arte de Formosa (ISPAF) y la Escuela Nacional de Experimentación y

Realización Cinematográfica (ENERC) Sede Nea trasmitirán La

Formoseñada 2026 a través de YouTube y redes sociales.