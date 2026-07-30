REFSA Hidrocarburos intensifica las tareas de workover en Palmar Largo

Los trabajos, centrados en el reemplazo de la cañería de producción,

buscan restituir el óptimo rendimiento del yacimiento ante los desafíos

operativos del sector.

El responsable de los trabajos de workover de REFSA Hidrocarburos,

Roberto Sanmartano, detalló detalles técnicos de las labores de

mantenimiento correctivo que se ejecutan en un pozo petrolero del Palmar

Largo 6, el cual debió ser intervenido con un equipo de workover debido a

una rotura en su cañería de producción que había interrumpido su

extracción habitual.

“Estamos trabajando a unos 2.065 metros de profundidad aproximada, es

decir, dos kilómetros y un poco más hacia adentro”, precisó y puntualizó

que “actualmente nos encontramos a mitad de la etapa del programa de

reparación, desarmando la cañería dañada para completarla con una cañería

nueva”.

El especialista explicó que “el pozo operaba mediante el sistema de

asistencia por gas lift, técnica en la cual se inyecta gas por el espacio anular

hacia la cañería de producción para alivianar el fluido por cuestión de peso

y propiciar el surgimiento”.

Además, señaló que la intervención incluyó una limpieza profunda que

alcanzó los 3.000 metros, asegurando que las condiciones del pozo queden

garantizadas para volver a responder de la misma manera que lo hacía

anteriormente, con estimaciones productivas que rondaban los seis a siete

metros cúbicos diarios.

Asimismo, indicó que “en lo que va del año, la compañía ya concretó

cuatro intervenciones con equipos de workover”, quedando “al menos tres

más”, anticipó y destacó que “estas acciones permiten mantener los niveles

de extracción en la cuenca y consolidar el rendimiento de pozos

estratégicos”.

Al concluir, Sanmartano remarcó el impacto fundamental que significa el

rol del Estado provincial a través de REFSA en un contexto donde los

costos operativos son sumamente elevados para el sector hidrocarburífero

afirmando que “esto una empresa privada no lo haría por los costos que

implica”.