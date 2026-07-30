Club Digital del IAS: “Es muy importante que la provincia cuente con estos espacios gratuitos para las familias”, destacan

La propuesta, desarrollada de manera conjunta con la Secretaría de

Ciencia y Tecnología, convoca a niños, jóvenes y familias para compartir

espacios formativos, recreativos y de contención comunitaria.

Este martes 28, como parte de la política de responsabilidad social del

Programa Provincial de Equinoterapia, el Instituto de Asistencia Social

(IAS), concretó una nueva jornada de encuentro del “Club Digital” en la

sede ubicada en Padre Patiño 228.

En ese marco, la presidenta de la Asociación Camino Azul TEA Formosa,

Florencia Santa Cruz, valoró que, en forma paralela a propuestas

tecnológicas y recreativas como el “Club Digital”, los padres y cuidadores

disponen de un lugar seguro de contención, diálogo y bienestar emocional.

Expresó que “es tan importante que, mientras los chicos están haciendo

alguna actividad que les gusta, les llama la atención y les hace bien, las

familias puedan tener un espacio de diálogo y escucha”.

De esta manera, Santa Cruz hizo hincapié en “cuidar al cuidador”,

señalando que muchas veces los padres y familiares están centrados

exclusivamente en las terapias y rutinas de los niños, relegando sus propias

necesidades emocionales.

Y remarcó que “nosotros, como familiares, siempre estamos pendientes del

niño. Pero este espacio le permite a la mamá o al papá decir: 'Yo también

necesito mi lugar, hoy estoy cansada' o simplemente desahogarse y ser

escuchados”.

Asimismo, valoró que dentro de las jornadas se ofrezcan alternativas de

relajación, zumba y momentos de esparcimiento en un entorno seguro,

cerrado y al aire libre, acompañado también por un espacio para compartir

la merienda.

“Que la provincia cuente de forma totalmente gratuita con estas clases de

espacios es muy lindo e importante, más aún en el contexto difícil que se

vive a nivel nacional en materia de discapacidad”, enfatizó.

Respecto a la socialización, la referente de Camino Azul subrayó que el

“Club Digital fomenta la inclusión plena, ya que se trata de un ámbito

abierto a toda la comunidad donde los chicos interactúan, comparten y

aprenden juntos”.

Finalmente, recordó que las inscripciones continúan abiertas para todos los

niños, jóvenes y familias que deseen sumarse a los próximos encuentros y

formar parte de “esta red de contención y desarrollo en la provincia”.