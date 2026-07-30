Club Digital del IAS: “Es muy importante que la provincia cuente con estos espacios gratuitos para las familias”, destacan

La propuesta, desarrollada de manera conjunta con la Secretaría de
Ciencia y Tecnología, convoca a niños, jóvenes y familias para compartir
espacios formativos, recreativos y de contención comunitaria.
Este martes 28, como parte de la política de responsabilidad social del
Programa Provincial de Equinoterapia, el Instituto de Asistencia Social
(IAS), concretó una nueva jornada de encuentro del “Club Digital” en la
sede ubicada en Padre Patiño 228.
En ese marco, la presidenta de la Asociación Camino Azul TEA Formosa,
Florencia Santa Cruz, valoró que, en forma paralela a propuestas
tecnológicas y recreativas como el “Club Digital”, los padres y cuidadores
disponen de un lugar seguro de contención, diálogo y bienestar emocional.
Expresó que “es tan importante que, mientras los chicos están haciendo
alguna actividad que les gusta, les llama la atención y les hace bien, las
familias puedan tener un espacio de diálogo y escucha”.
De esta manera, Santa Cruz hizo hincapié en “cuidar al cuidador”,
señalando que muchas veces los padres y familiares están centrados
exclusivamente en las terapias y rutinas de los niños, relegando sus propias
necesidades emocionales.
Y remarcó que “nosotros, como familiares, siempre estamos pendientes del
niño. Pero este espacio le permite a la mamá o al papá decir: 'Yo también
necesito mi lugar, hoy estoy cansada' o simplemente desahogarse y ser
escuchados”.
Asimismo, valoró que dentro de las jornadas se ofrezcan alternativas de
relajación, zumba y momentos de esparcimiento en un entorno seguro,
cerrado y al aire libre, acompañado también por un espacio para compartir
la merienda.
“Que la provincia cuente de forma totalmente gratuita con estas clases de
espacios es muy lindo e importante, más aún en el contexto difícil que se
vive a nivel nacional en materia de discapacidad”, enfatizó.
Respecto a la socialización, la referente de Camino Azul subrayó que el
“Club Digital fomenta la inclusión plena, ya que se trata de un ámbito
abierto a toda la comunidad donde los chicos interactúan, comparten y
aprenden juntos”.
Finalmente, recordó que las inscripciones continúan abiertas para todos los
niños, jóvenes y familias que deseen sumarse a los próximos encuentros y
formar parte de “esta red de contención y desarrollo en la provincia”.