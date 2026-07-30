El Gobierno provincial inauguró el flamante puente del barrio Sagrado Corazón

Con un acto oficial, el Gobierno de la provincia de Formosa, dejó inaugurado el nuevo puente del barrio Sagrado Corazón, que se ubica sobre el riacho El Pucú, en la intersección de la calle Juan José Silva, de la ciudad capital, este jueves 30 de julio.

Estuvieron presentes el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge Abel Gonzalez; el ministro de Planificación, Daniel Malich; la ministra de la Comunidad, Gloria Giménez; la ministra de Secretaría General del Poder Ejecutivo, Cecilia Guardiamendonca; el administrador de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Javier Caffa; el jefe del bloque justicialista en la Legislatura de Formosa, Agustín Samaniego; el titular de la Administración Tributaria Provincial (ATP), Gustavo López Peña; legisladores provinciales, concejales capitalinos, funcionarios provinciales, personal de la Policía de Formosa y vecinos de las zonas aledañas que serán los beneficiarios principales de esta nueva obra pública.

Una de ellas, Graciela Benítez, fue la encargada de brindar unas palabras en representación de todo el barrio donde, dijo, vive hace más de 10 años “y quiero expresar enormemente mi alegría que sentimos hoy por la inauguración de este puente”.

“Una obra que muy anhelada que desde hoy vamos a poder disfrutar. Este puente no sólo beneficia a nuestro barrio, sino también a las familias de los barrios vecinos como ser El Quebrachito, Liborsi y la Nueva Formosa, brindando mayor seguridad, tranquilidad y mejor conectividad, a dándonos una mejor calidad de vida”, indicó.

Asimismo, agradeció al gobernador de la provincia, Gildo Insfrán, “por hacer posible de esta obra” y porque “demuestra que cuando hay un Estado presente, las respuestas llegan y se transforman en hecho concreto”.

“Hoy inauguramos, más que un puente habilitado, una obra completa, segura, iluminada y moderna, un camino para seguir creciendo en comunidad”, cerró.

Acompañamiento del pueblo

Luego, hizo uso de la palabra, el administrador de la DPV, Javier Caffa, quien sostuvo que la presencia multitudinaria en el acto es “una demostración del agradecimiento y del acompañamiento del pueblo a la gestión de nuestro querido gobernador, el doctor Gildo Insfrán”.

“Hoy queremos estar aquí para festejar con gran alegría, cuando hay otros que siembran el odio y la desesperanza, nosotros queremos festejar con alegría, con compromiso, con trabajo”, expresó.

Obra integral

De esta manera, se refirió a la nueva obra del puente y dijo que “alivia todo el tránsito que tenemos en la avenida Néstor Kirchner, esta que zona creció muchísimo, entonces sabemos la dimensión y la importancia que tiene esta vía de conectividad”.

“Vamos a hacer un poco de historia, en este lugar había un puente antiguo que se había montado por necesidad, justamente en el año 2015, un puente que ya tenía sus años, su deterioro producto del tránsito propio de toda esta zona, más la acción del Riacho El Pucú, las aguas residuales provocaron su deterioro progresivo”, recordó.

Y siguió: “Ocurrieron deterioros importantes accidentes y llegamos a un punto donde ya no se podía utilizar, ya estaba clausurado, entonces el Gobernador tomó la decisión de hacer una obra definitiva, una obra integral, como estamos acostumbrados, hacer un nuevo puente”.

Que sea integral, explicó el funcionario, implica no sólo la colocación del puente sino una serie de obras complementarias, como los accesos con estabilizado granular, la iluminación LED de todo el sector, “que no sólo va a dar seguridad vial, sino también seguridad para todos los vecinos de esta zona”.

“También se hizo un trabajo de limpieza del riacho, sabemos que estamos próximos a la ocurrencia del fenómeno de El Niño, entonces tenemos que ser responsables y hacer todos esos trabajos para asegurarnos el adecuado descubrimiento de este riacho, que es fundamental en toda esta zona, y que ustedes no tengan problemas si hay precipitaciones importantes”, especificó.

Y ahondó: “Aparte, procedimos con la última parte, porque se puede ver el puente terminado, pero Vialidad Nacional y Vialidad Provincial tienen pruebas estructurales, técnicas que hay que hacer, porque para eso somos ingenieros, técnicos y tenemos normas que respetar, para cuidar la salud y la vida de todos ustedes”.

Por ello, explicó Caffa, existe el periodo de prueba donde se debe someter al puente al tránsito con vehículos pesados, medir la deflexión y determinar la capacidad de carga y, aseguró, “se cumplió con todo ese proceso”.

“El puente anterior no admitía carga pesada, sólo se manejaban vehículos, motovehículos y vehículos livianos; pero este está preparado para recibir carga pesada de hasta 25 toneladas. Por eso hoy tenemos una obra terminada, una obra integral, segura, para todos los vecinos”, remarcó.

En ese marco, el titular de la DPV, puso en valor que en Formosa “tenemos Estado presente, que está atento a las necesidades de la comunidad, que da respuesta y con esto lo estamos viendo”.

“Frente a un Estado Nacional que se olvida, que dice que la justicia social es un robo, que si los vecinos quieren un puente lo tienen que pagar y contratar a una empresa privada con sus propios recursos. Acá tenemos un puente que no le sale un peso a todos los vecinos y lo hace el Estado provincial, con su propia vialidad provincial, con su propia gente. No hubo empresa ni inversión privada”, aseveró.

De esta manera, Caffa agradeció a todo el personal de la DPV que “estuvieron acá con lluvia, con frío, bajo intensas precipitaciones, trabajando para que en menos de un mes se pueda instalar este puente”.

Doble discurso

En este punto, cuestionó a la oposición local “impaciente” que no le reclame al Estado Nacional por la paralización de obras viales porque, según su concepción política, la inversión pública debe desaparecer mientras “vienen a exigirles soluciones a la provincia y quieren que se haga rápido”.

“Entonces no entendemos esa posición. Yo le diría a esa gente que gestione con el Gobierno nacional todas las obras públicas que nos sacaron a la provincia de Formosa. Más de 160 kilómetros de pavimentación teníamos entre rutas provinciales y nacionales”, apuntó.

Y detalló: “Teníamos la construcción de la Autovía hasta el límite con el Chaco, la duplicación de calzada en Namqom; la ruta provincial N°6, N°23, N°9, N°8; las obras complementarias en la autovía, en el ensanche de las rotondas, iluminación de todas las rotondas, la ruta nacional N°11, la construcción de una pasarela peatonal entre los barrios Itatí 1 y 2”.

Todas estas obras, ratificó Caffa, “nos sacó el Estado nacional”, por lo que le pidió a la oposición que “dice hacer política, que vayan y reclamen eso eso si quieren aportar algo, así como fueron a sacarse fotos y decir que ya se iba a construir el Puente Blanco y todavía estamos esperando que terminen de pintar una baranda que ni siquiera aseguraron”.

“Si quieren colaborar e inaugurar obras que hace el Estado provincial, los invitamos a que lo hagan, pero cuando tiene que ser, cuando reúnan las condiciones estructurales, hidráulicas, que tiene que ser para que sea una obra segura, con rigor técnico, como estamos acostumbrados nosotros a trabajar, porque la seguridad de un puente no se negocia”, manifestó.

Y lamentó que “estamos avizorados” de “ver nuestra red nacional como se está deteriorando y cada vez vemos más accidentes, más pérdida de vida humana y la verdad que eso sí nos preocupa, por eso pienso que esta gente tendría que preocuparse por eso”.

“Frente a los agravios, frente al circo y al show, que piensan que es política, nosotros les decimos que la política es otra cosa: es acciones, es obras y es trabajo todos los días en forma seria para terminar obras como la que estamos inaugurando hoy. Eso es política, servicio al pueblo, obras para la gente, porque pertenecemos y somos del pueblo, somos servidores públicos”, resaltó.

Al finalizar, Caffa insistió con que “esa es la verdadera política” y garantizó que “el Modelo Formoseño va a seguir en ese camino” porque “frente a los agravios, a los insultos, le vamos a responder con más trabajo, con más compromiso y con más servicio a nuestro pueblo”.

“Felicidades para todos, este puente es suyo, úsenlo, cuídenlo, es una obra muy linda y festejemos este gran logro en unión, en solidaridad, como nos pide nuestro conductor, el doctor Gildo Insfrán”, cerró.