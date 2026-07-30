La Policía de Formosa confirmó la identidad del cuerpo hallado sin vida: se trata de Leandro Gavilán

Tenía 30 años y era intensamente buscado desde el pasado 17 de julio en
que se denunció su desaparición en la ciudad capital.
El comisario inspector Manuel Oviedo, jefe de Secretaría General de la
Policía de Formosa, hizo declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa
(AGENFOR) respecto al reciente hallazgo de una persona sin signos
vitales, confirmado que se trata de Leandro Ramón Abel Gavilán, 30 años,
quien desde hace 11 días estaba siendo buscado a partir de una denuncia
hecha por la madre en la Subcomisaria del barrio Bernardino Rivadavia el
pasado 17 de julio.
Según notificó Oviedo, la noticia del hallazgo del cuerpo de un hombre sin
signos vitales se conoció cerca de las 16 horas del martes 28, cuando un
empleado de una empresa acudió a la seccional Novena del barrio Salvador
Gurrieri, “donde informó que en una represa dentro de unos camalotes
había observado aparentemente el cuerpo de una persona en avanzado
estado de descomposición”.
Tras ello, de forma inmediata, se constituyó en el lugar el personal de dicha
seccional novena de la Unidad Regional Uno del mencionado barrio de la
ciudad capital. “Se trasladaron a la dirección de Italia y Avellaneda,
constatando esta situación por lo que se procedió a dar conocimiento al
juez del turno, a la fiscal y a la Subcomisaria del barrio Colluccio por
razones de jurisdicción”, indicó.
Una vez en el lugar, verificaron que el cuerpo estaba en avanzado estado de
descomposición, “por lo que el juez dispuso que el personal de Policía
Científica realice las tareas periciales en el lugar, se verificó junto a la
fiscal, que el hombre vestía un jean, una remera, sin tener ninguna
identificación que permitiera saber de quién se trataba”, precisó.
Por esa razón, la Policía Científica extrajo las impresiones o huellas
dactilares para establecer la identidad y el juez dispuso el traslado del
cuerpo a la morgue judicial para la autopsia respectiva. “De esa manera, a
través de las tareas propias de sus funciones, la Policía Científica pudo
establecer la identidad de la persona. Se trata del cuerpo de Leandro Ramón
Abel Gavilán, de 30 años, quien desde hace 11 días estaba siendo buscado
a partir de una denuncia hecha por la madre en la Subcomisaria de
Bernardino Rivadavia el pasado 17 de julio”, confirmó el comisario
inspector.
Asimismo, los familiares también reconocieron el cuerpo. Igualmente, se
continuaba con la autopsia, pero, hasta las primeras horas de la mañana de
este miércoles 29, todavía no se tenía el resultado y también estaba previsto
llevar adelante una inspección ocular donde se halló el cuerpo.
Trabajan en ello personal de Delitos Complejos del Departamento de
Informaciones Policiales con el juez y el fiscal para saber fehacientemente
qué fue lo que ocurrió y poder establecer la causa del deceso de esta
persona. Es decir que la investigación continúa, concluyó.