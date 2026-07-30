La Policía de Formosa confirmó la identidad del cuerpo hallado sin vida: se trata de Leandro Gavilán

Tenía 30 años y era intensamente buscado desde el pasado 17 de julio en

que se denunció su desaparición en la ciudad capital.

El comisario inspector Manuel Oviedo, jefe de Secretaría General de la

Policía de Formosa, hizo declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa

(AGENFOR) respecto al reciente hallazgo de una persona sin signos

vitales, confirmado que se trata de Leandro Ramón Abel Gavilán, 30 años,

quien desde hace 11 días estaba siendo buscado a partir de una denuncia

hecha por la madre en la Subcomisaria del barrio Bernardino Rivadavia el

pasado 17 de julio.

Según notificó Oviedo, la noticia del hallazgo del cuerpo de un hombre sin

signos vitales se conoció cerca de las 16 horas del martes 28, cuando un

empleado de una empresa acudió a la seccional Novena del barrio Salvador

Gurrieri, “donde informó que en una represa dentro de unos camalotes

había observado aparentemente el cuerpo de una persona en avanzado

estado de descomposición”.

Tras ello, de forma inmediata, se constituyó en el lugar el personal de dicha

seccional novena de la Unidad Regional Uno del mencionado barrio de la

ciudad capital. “Se trasladaron a la dirección de Italia y Avellaneda,

constatando esta situación por lo que se procedió a dar conocimiento al

juez del turno, a la fiscal y a la Subcomisaria del barrio Colluccio por

razones de jurisdicción”, indicó.

Una vez en el lugar, verificaron que el cuerpo estaba en avanzado estado de

descomposición, “por lo que el juez dispuso que el personal de Policía

Científica realice las tareas periciales en el lugar, se verificó junto a la

fiscal, que el hombre vestía un jean, una remera, sin tener ninguna

identificación que permitiera saber de quién se trataba”, precisó.

Por esa razón, la Policía Científica extrajo las impresiones o huellas

dactilares para establecer la identidad y el juez dispuso el traslado del

cuerpo a la morgue judicial para la autopsia respectiva. “De esa manera, a

través de las tareas propias de sus funciones, la Policía Científica pudo

establecer la identidad de la persona. Se trata del cuerpo de Leandro Ramón

Abel Gavilán, de 30 años, quien desde hace 11 días estaba siendo buscado

a partir de una denuncia hecha por la madre en la Subcomisaria de

Bernardino Rivadavia el pasado 17 de julio”, confirmó el comisario

inspector.

Asimismo, los familiares también reconocieron el cuerpo. Igualmente, se

continuaba con la autopsia, pero, hasta las primeras horas de la mañana de

este miércoles 29, todavía no se tenía el resultado y también estaba previsto

llevar adelante una inspección ocular donde se halló el cuerpo.

Trabajan en ello personal de Delitos Complejos del Departamento de

Informaciones Policiales con el juez y el fiscal para saber fehacientemente

qué fue lo que ocurrió y poder establecer la causa del deceso de esta

persona. Es decir que la investigación continúa, concluyó.