Desarrollo de Software: Se realizó la jornada de trabajo del segundo módulo

Fue en las instalaciones del Polo Científico, Tecnológico y de Innovación

de Formosa. Durante la jornada se compartieron herramientas prácticas,

casos reales y metodologías para potenciar la competitividad, impulsar la

innovación y diseñar caminos de desarrollo para las organizaciones.

La propuesta se desarrolló en el marco del Programa Mejora de la

Competitividad Industrial 2026, destinada a empresas y

profesionales/técnicos interesados en fortalecer sus estrategias de

crecimiento.

El director de Industria, Hidrocarburos y Minería, el ingeniero Darío

Vergara, dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) y

explicó que en la jornada se desarrolló “una mesa de trabajo que forma

parte del Programa de Mejora de la Competitividad Industrial, en donde, un

clúster de innovación junto a la Secretaría de Ciencia y Tecnología y el

Instituto Politécnico de Formosa (IPF) “Dr. Alberto Marcelo Zorrilla”,

abordaron un módulo de desarrollo de software”.

Especificó que en el mismo “se vincularon juniors con el trabajo realizado

a cinco empresas, a quienes se les desarrolló un software para solucionar

diferentes problemáticas en industria y pymes locales y también una

problemática que puede ser común o no a varias empresas”.

“La idea es que es con estos desarrollos, no quede solamente la

problemática solucionada para la empresa, sino que también se pueda, a

través de estos juniors, generar emprendimientos de desarrollo de software

para aplicarlo en otras empresas”, añadió.

Asimismo, remarcó que “ya se lleva un mes de diagnósticos en esta

empresa, y en dicha mesa de trabajo interinstitucional se presentaron las

soluciones y lo que va a ser el trabajo conjunto a desarrollar en los cuatro

meses que quedan, junto con el análisis del problema- beneficio que va a

tener la implementación y la solución de los software”.

Las cinco empresas que recibieron asistencia técnica son “Alfaneda,

Distribuidora Quilmes, Nordic, Ingeniería Biomédica y el Hospital de Alta

Complejidad “Pdte. Juan Domingo Perón (HAC)”.

Por último, comentó que al contar la jornada con la visita de personal de las

consultoras de otras provincias, finalizaron la propuesta con una recorrida

por las instalaciones del Polo Científico y del IPF y además se les informó

sobre la oferta tecnológica local, para que tengan conocimiento de cómo se

trabaja en materia educativa en Formosa.