Se desarrolló la cuarta Feria Ganadera Paippera en la localidad de El Chorro

Con éxito se comercializaron más de 700 cabezas de ganado. Fueron un total de 55 familias de los Departamentos Ramón Lista y Matacos las que ofrecieron su hacienda en esta jornada impulsada por el Gobierno de Formosa.

En la localidad de El Chorro, en el Departamento Ramón Lista en el oeste de la provincia de Formosa, se desarrolló en la jornada de este jueves 30 la cuarta Feria Ganadera Paippera en el predio ferial de la Asociación Paippera “La Chorreña”.

El coordinador ejecutivo del Instituto PAIPPA, Rubén Casco, informó a AGENFOR que comercializaron su hacienda productores de los Departamentos Ramón Lista y Matacos, “con más de 700 cabezas de animales que después del mediodía salieron a la pista para la venta”.

Según indicó el funcionario, fueron más de 55 familias las que se convocaron, distinguiendo que trabajando en esta actividad ganadera el equipo de la consignataria y los técnicos tanto del Ministerio de la Producción y Ambiente como del Instituto PAIPPA.

En ese sentido, resaltó que esto implica “un movimiento económico importante” y valoró el crecimiento que experimentó la región en términos de la calidad de la hacienda, “ya que se ha logrado en este tiempo una mejora de la genética gracias a los programas que la provincia desarrolla para los pequeños productores”.

Después Casco esbozó que, como en cada uno de los remates que organiza el Gobierno provincial, se efectuó de manera “genuina la venta”, es decir “en forma directa y sin intermediarios por cada una de las familias”.

En otro orden, consultado por próximos remates, confirmó que el 20 y el 26 de agosto se avanzará con la realización de dos nuevas Ferias Ganaderas Paipperas en el interior.

Por un lado, el 20 se hará en Fortín Soledad y el 26 en Puerto Irigoyen, comunidad situada sobre la Ruta Nacional N° 86 en el oeste provincial, puntualizó y agregó: “En lo que resta del año se seguirá trabajando en este mismo sentido con más actividades de comercialización que ayudan a las familias y redundan en potenciar la producción formoseña”.

En este sentido, el intendente de El Chorro Alejandro Moreno resaltó que fue una fiesta lo que se vivió en este remate que contó con la participación de productores de todo el Departamento Ramón Lista así como Matacos.

Esta jornada, además, se entregaron gallos a familias de la zona gracias al aporte del Instituto PAIPPA, puntualizó, agradeciendo por ello al Gobierno de Formosa. “Así como por poner todas las herramientas al servicio de la producción y lograr que se viva nuevamente una gran fiesta”, concluyó.