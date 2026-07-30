El Gobierno de Formosa habilitará el puente del barrio Sagrado Corazón

Esta obra, financiada con recursos provinciales, permitirá el tránsito

seguro de vehículos livianos y de carga.

Este jueves 30 de julio, desde las 9:45 horas, el Gobierno de la provincia de

Formosa, dejará inaugurado el flamante puente que se ubica sobre el riacho

El Pucú, en la calle Juan José Silva, del barrio Sagrado Corazón de la

ciudad capital.

Al respecto, el ingeniero Javier Caffa, administrador de la Dirección

Provincial de Vialidad (DPV), quien confirmó esta habilitación, indicó que

este miércoles 29, diversos organismos estatales mantuvieron una reunión

organizativa para ultimar detalles de la inauguración de esta importante

obra que beneficiará a vecinos del barrio y aledaños como El Quebrachito,

Nueva Formosa y Liborsi.

“Una vez que ya hemos completado todos los trabajos y todas las

verificaciones estructurales e hidráulicas de esta obra, finalmente este

jueves vamos a hacer la habilitación para el tránsito”, indicó.

En ese sentido, el funcionario aclaró que estará habilitado no sólo para el

tránsito de vehículos livianos sino también para los de carga ya que

“nuestra preocupación era, justamente, determinar la capacidad estructural

para que puedan pasar camiones”.

“Y era uno de los pedidos de los vecinos, que puedan pasar camiones

porque hay una actividad comercial económica importante, así que

tomamos todos los recaudos de verificaciones estructurales para que la obra

sea segura, desde el punto de vista estructural, vial y también, hidráulico;

más teniendo en cuenta la próxima ocurrencia del fenómeno de El Niño,

que siempre provoca crecidas importantes en este riacho”, explicó.

En cuanto al acto inaugural, Caffa dijo que será “una ceremonia sencilla”

con la presencia de todos los vecinos del barrio que serán, al fin y al cabo,

los principales beneficiarios de esta obra financiada íntegramente con

recursos del Gobierno provincial.

“Vamos a habilitar el paso por el puente y a la noche se van a encender

también las luces de la iluminación LED en todo el sector”, anticipó.

Sobre el final, el titular de la DPV puso en valor que esta obra se terminó

“en tiempo récord” ya que “estamos hablando de poco más de un mes,

cuando empezamos a trabajar acá, que estuvimos hablando con los

vecinos”.

“Y ahora está terminada, lo que la convierte en una obra más que realiza el

Gobierno de la provincia de Formosa, otro acto de justicia social y

respondiendo a la necesidad de la comunidad”, cerró.

Características de la obra

Esta importante obra, ejecutada por el Gobierno de la Provincia de

Formosa a través de la Dirección Provincial de Vialidad, brindará una

solución definitiva a la problemática generada por el deterioro del antiguo

puente metálico que prestó servicio durante muchos años.

Con el montaje de la nueva estructura, se garantiza mayor seguridad vial,

mejor conectividad y una circulación más eficiente y para todo tipo de

vehículos para los vecinos de la zona.

La infraestructura previa consistía en un puente de estructura metálica

reticulada tipo arco y constaba de una longitud total de 24 metros,

construida íntegramente en acero con una superficie de rodamiento bajo

tratamiento asfáltico.

La Instalación inicial fue realizada a mediados del año 2015.

Posteriormente, en el año 2020, la Municipalidad llevó a cabo tareas de

mantenimiento preventivo y aplicación de pintura.

Debido al ciclo de vida útil transcurrido, el piso o tablero del puente y las

vigas principales presentaban un avanzado estado de desgaste estructural y

agotamiento de la vida útil. Asimismo, la calzada tenía fallas notorias

caracterizadas por ahuellamientos superficiales, determinando la necesidad

urgente de una sustitución inmediata ya que representaba peligro para la

circulación por el lugar.

Por ello, el proyecto de renovación vial se ejecutó de manera secuencial

cumpliendo con los requerimientos de ingeniería civil planificados.

En principio, se desmontó íntegramente la antigua estructura, etapa en la

cual se ratificó el elevado deterioro de los materiales retirados. Luego, se

ejecutaron las tareas preparatorias que incluyeron el retiro de escombros,

movimientos de suelo y la logística para el traslado de los nuevos

componentes.

Para la renovación, se optó por la implementación de un puente tipo Bailey,

caracterizado por su sistema metálico de diseño modular y prefabricado,

ideal para optimizar tiempos de ensamblaje, que se ensamblo lateralmente

al riacho El Pucú.

El posicionamiento definitivo de la estructura armada se completó en

tiempo record. Inmediatamente después, se dispuso la señalización vial de

seguridad correspondiente y la cartelería informativa de identificación

sobre el curso del riacho.

Además, se realizó la optimización hidráulica del Riacho El Pucú en el

tramo por debajo del nuevo puente removiendo escombros y residuos.

Obras complementarias y mejoras de entorno

Con el propósito de mitigar riesgos operativos y optimizar las condiciones

generales de transitabilidad en el sector, se instalaron luminarias LED de

alta eficiencia en las zonas de acceso vial sobre ambas márgenes del riacho,

incrementando sustancialmente la visibilidad nocturna de los usuarios y la

seguridad vial.

Asimismo, se ejecutaron terraplenes de acceso con compactación especial y

ejecución de estabilizado granular con material pétreo, asegurando un

ingreso y egreso fluido y seguro hacia la nueva estructura.

Y la parquización y embellecimiento de las cabeceras y de todo el sector

circundante

Finalmente se realizaron las pruebas de carga según protocolos de Vialidad

para constatar y certificar la capacidad estructural de carga de la estructura.