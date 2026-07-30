Celebraron con una campanada el cuarto aniversario del primer paciente del CEMENURNK

Se invitó a expacientes a ser parte del evento, quienes vivieron un momento
emotivo al recordar su paso por la institución, pero al mismo tiempo se
envió un mensaje de vida y aliento para los que hoy se están tratando allí.
Con la presencia de expacientes del Centro de Medicina Nuclear y
Radioterapia “Pdte. Dr. Néstor C. Kirchner” (CEMENURNK), se vivió un
emotivo momento cuando sonó la campana en recuerdo del primer paciente
que ingresó a la institución. De esa manera, se celebró el cuarto aniversario
de ese acontecimiento, como un mensaje para quienes hoy transitan el
proceso de tratamiento médico.
La ceremonia se desarrolló el martes 28, en horas de la mañana, en la sede
de la institución sanitaria ubicada en la calle Corrientes 1849 de la ciudad
de Formosa. En ese contexto, se indicó desde el CEMENURNK que, desde
aquel primer paciente, más de 1.400 personas ya fueron atendidas y más de
1.300 finalizaron su tratamiento.
Dicho efector, recordó su director, el doctor Fernando Trachta, comenzó a
funcionar con una habilitación en julio del 2022, siendo su inauguración
oficial en diciembre de ese año, dotado con un equipamiento tecnológico
de última generación así como personal capacitado, resaltando que “el 95%
de las personas que trabajan son formoseñas”.
En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), enfatizó
que este proyecto, “pensando por y para los formoseños, impulsado por el
Gobierno de Formosa fue planificado a largo plazo”. También, comentó:
“Estamos ahora con las habilitaciones para la continuidad del ciclotrón”, y
marcó que esto representa “un avance gigantesco porque es el que nos dará
la posibilidad de fabricar los radiofármacos, evitando así su compra desde
Buenos Aires”.
Incluso, “permitirá que el Centro se transforme en proveedores de
radiofármacos en la región y países vecinos”, subrayó y puso en relieve
esta importante inversión, cuyo fin, sin dudas, es “brindar un servicio de
excelencia a los pacientes”.
Desde “el buen trato” que se les ofrece en la atención, “porque más allá de
lo tecnológico”, reflexionó que “cuando se confirma el diagnóstico, éste se
hace extensivo a toda la familia. Por eso se cuenta con un equipo de
Bienestar y Calidad de Vida que da soporte en esa circunstancia y se
complementa con el tratamiento médico del paciente”, explicó.
Apostando a seguir creciendo, Trachta reafirmó que este Centro demuestra
que “en Formosa la salud pública es una cuestión de Estado”.
Testimonios de pacientes atendidos
Quienes recibieron tratamiento dialogaron con la Agencia y agradecieron
especialmente al Gobierno provincial por hacer realidad la construcción de
este Centro que les permitió tratarse en la provincia sin tener que viajar a
otras partes como ocurría antes.
Uno de los primeros pacientes ha sido Ángel Correa, quien es oriundo de
una colonia cercana a la localidad de Riacho He Hé y contó sus
sensaciones. Estaba emocionado el pequeño productor paippero durante la
campanada realizada porque recordó su paso por la institución.
María de las Nieves Bordón, paciente que ingresó en el 2023, destacó su
experiencia que, en principio, había iniciado reinando “el miedo y la
desesperanza”, pero después, al saber que no tenía que trasladarse a otro
lugar, ya que existía esta posibilidad, aseguró que no dudó un instante, ya
que confiaba en los profesionales, puesto que “la contención humana es
sumamente importante cuando se transita el tratamiento contra el cáncer”.