Celebraron con una campanada el cuarto aniversario del primer paciente del CEMENURNK

Se invitó a expacientes a ser parte del evento, quienes vivieron un momento

emotivo al recordar su paso por la institución, pero al mismo tiempo se

envió un mensaje de vida y aliento para los que hoy se están tratando allí.

Con la presencia de expacientes del Centro de Medicina Nuclear y

Radioterapia “Pdte. Dr. Néstor C. Kirchner” (CEMENURNK), se vivió un

emotivo momento cuando sonó la campana en recuerdo del primer paciente

que ingresó a la institución. De esa manera, se celebró el cuarto aniversario

de ese acontecimiento, como un mensaje para quienes hoy transitan el

proceso de tratamiento médico.

La ceremonia se desarrolló el martes 28, en horas de la mañana, en la sede

de la institución sanitaria ubicada en la calle Corrientes 1849 de la ciudad

de Formosa. En ese contexto, se indicó desde el CEMENURNK que, desde

aquel primer paciente, más de 1.400 personas ya fueron atendidas y más de

1.300 finalizaron su tratamiento.

Dicho efector, recordó su director, el doctor Fernando Trachta, comenzó a

funcionar con una habilitación en julio del 2022, siendo su inauguración

oficial en diciembre de ese año, dotado con un equipamiento tecnológico

de última generación así como personal capacitado, resaltando que “el 95%

de las personas que trabajan son formoseñas”.

En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), enfatizó

que este proyecto, “pensando por y para los formoseños, impulsado por el

Gobierno de Formosa fue planificado a largo plazo”. También, comentó:

“Estamos ahora con las habilitaciones para la continuidad del ciclotrón”, y

marcó que esto representa “un avance gigantesco porque es el que nos dará

la posibilidad de fabricar los radiofármacos, evitando así su compra desde

Buenos Aires”.

Incluso, “permitirá que el Centro se transforme en proveedores de

radiofármacos en la región y países vecinos”, subrayó y puso en relieve

esta importante inversión, cuyo fin, sin dudas, es “brindar un servicio de

excelencia a los pacientes”.

Desde “el buen trato” que se les ofrece en la atención, “porque más allá de

lo tecnológico”, reflexionó que “cuando se confirma el diagnóstico, éste se

hace extensivo a toda la familia. Por eso se cuenta con un equipo de

Bienestar y Calidad de Vida que da soporte en esa circunstancia y se

complementa con el tratamiento médico del paciente”, explicó.

Apostando a seguir creciendo, Trachta reafirmó que este Centro demuestra

que “en Formosa la salud pública es una cuestión de Estado”.

Testimonios de pacientes atendidos

Quienes recibieron tratamiento dialogaron con la Agencia y agradecieron

especialmente al Gobierno provincial por hacer realidad la construcción de

este Centro que les permitió tratarse en la provincia sin tener que viajar a

otras partes como ocurría antes.

Uno de los primeros pacientes ha sido Ángel Correa, quien es oriundo de

una colonia cercana a la localidad de Riacho He Hé y contó sus

sensaciones. Estaba emocionado el pequeño productor paippero durante la

campanada realizada porque recordó su paso por la institución.

María de las Nieves Bordón, paciente que ingresó en el 2023, destacó su

experiencia que, en principio, había iniciado reinando “el miedo y la

desesperanza”, pero después, al saber que no tenía que trasladarse a otro

lugar, ya que existía esta posibilidad, aseguró que no dudó un instante, ya

que confiaba en los profesionales, puesto que “la contención humana es

sumamente importante cuando se transita el tratamiento contra el cáncer”.