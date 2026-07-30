Atencia saludó a los médicos neumonólogos en su día

El Ministro de Desarrollo Humano destacó el compromiso y la labor que

estos médicos especialistas desempeñan en el fortalecimiento del sistema

público de salud formoseña.

Con motivo de celebrarse este 28 de julio el Día del Médico Neumonólogo

en la Argentina, el ministro de Desarrollo Humano, el doctor Juan Carlos

Atencia, expresó su reconocimiento expresando: “Quiero aprovechar esta

fecha para hacerles llegar mi saludo, especialmente a quienes desempeñan

esta especialidad en los efectores sanitarios de la provincia, brindando una

atención de calidad a nuestros pacientes".

Seguidamente, destacó el rol que cumplen estos especialistas en la

prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de las

enfermedades respiratorias.

“Su trabajo resulta clave para el abordaje oportuno de patologías

respiratorias agudas y crónicas, contribuyendo a mejorar la calidad de vida

de la población y fortaleciendo la capacidad de respuesta del sistema

sanitario”, afirmó.

Asimismo, para cerrar, el titular de la cartera sanitaria remarcó que el

Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano,

continúa impulsando la capacitación permanente de los profesionales de

salud en las diferentes especialidades y puso en valor “la calidez humana

con la acompañan su calificado profesionalismo, lo cual demuestran

cotidianamente en la atención que ofrecen a los pacientes”.