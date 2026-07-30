El Ministro de Desarrollo Humano destacó el compromiso y la labor que
estos médicos especialistas desempeñan en el fortalecimiento del sistema
público de salud formoseña.
Con motivo de celebrarse este 28 de julio el Día del Médico Neumonólogo
en la Argentina, el ministro de Desarrollo Humano, el doctor Juan Carlos
Atencia, expresó su reconocimiento expresando: “Quiero aprovechar esta
fecha para hacerles llegar mi saludo, especialmente a quienes desempeñan
esta especialidad en los efectores sanitarios de la provincia, brindando una
atención de calidad a nuestros pacientes".
Seguidamente, destacó el rol que cumplen estos especialistas en la
prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de las
enfermedades respiratorias.
“Su trabajo resulta clave para el abordaje oportuno de patologías
respiratorias agudas y crónicas, contribuyendo a mejorar la calidad de vida
de la población y fortaleciendo la capacidad de respuesta del sistema
sanitario”, afirmó.
Asimismo, para cerrar, el titular de la cartera sanitaria remarcó que el
Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano,
continúa impulsando la capacitación permanente de los profesionales de
salud en las diferentes especialidades y puso en valor “la calidez humana
con la acompañan su calificado profesionalismo, lo cual demuestran
cotidianamente en la atención que ofrecen a los pacientes”.
Atencia saludó a los médicos neumonólogos en su día
El Ministro de Desarrollo Humano destacó el compromiso y la labor que