Un total de 36 Residentes de Enfermería presentaron sus trabajos finales de investigación

La instancia evaluativa fue acompañada por el ministro de Desarrollo

Humano, doctor Juan Carlos Atencia y marcó, además, la culminación de

un trayecto formativo de tres años, con nuevos profesionales que egresarán

de las distintas especialidades.

El viernes 29, en el Hospital Odontológico de Complejidad Integrada

(HOCI), el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo

Humano, llevó a cabo el acto de presentación de los trabajos finales de

investigación de la Residencia de Enfermería de la provincia,

correspondiente a la cohorte 2023.

El evento, contó con la presencia del ministro de Desarrollo Humano,

doctor Juan Carlos Atencia; la directora de Formación y Capacitación en

Recursos Humanos en Salud, doctora Liliana Aguayo, la coordinadora de

Residencias de Enfermería, licenciada Claudia Gill y otras autoridades de

salud.

Cabe destacarse que, en la provincia de Formosa, el sistema de Residencias

en Ciencias de la Salud tiene por objetivo principal la formación

profesional con alto grado académico y científico, pero siempre basada en

la calidad humana y en una atención integral, pilares fundantes del Modelo

Formoseño que, en materia sanitaria, reafirma y sostiene el gobernador,

Gildo Insfrán.

Al respecto, quien coordina las Residencias de Enfermería, la licenciada

Claudia Gill, indicó que “fue una instancia de presentación de los trabajos

finales de investigación que realizaron los 36 residentes de enfermería de

las diferentes especialidades. Fueron desarrollados durante la cursada del

3er año de la residencia y con la defensa de los mismos, se dio por

finalizado el último año de cursada, en este caso de la cohorte 2023, para

alcanzar la especialidad”.

Hizo notar que detrás de cada investigación hay tiempo, compromiso y

mucho esfuerzo de cada residente “y eso es reflejo del crecimiento

profesional y humano de quienes en la jornada compartieron sus trabajos”.

“Pero también de los instructores de las residencias y de los demás

profesionales que participaron activamente “acompañando, orientando y

sosteniendo el proceso formativo con dedicación, generosidad y un alto

compromiso con la salud pública de nuestra provincia”.

En ese sentido, mencionó que el ciclo 2023 – 2026, abarcó las

especialidades de: Enfermería en Emergentología, Enfermería en Terapia

Intensiva de Adultos, Enfermería Médico – Quirúrgica y Enfermería en

Infectología, con sede de cursada en el Hospital Central de Emergencias

“Dr. Ramón Carrillo.

Además, incluyó Enfermería en Terapia Intensiva Neonatal, Enfermería

Pediátrica y Perinatología, que tuvo lugar en el Hospital de la Madre y el

Niño. Y Enfermería en Clínica Familiar desarrollada en el Hospital distrital

N° 8 “Eva Perón”.

Para cerrar, la coordinadora comentó que, a lo largo de los tres años, los

residentes pasaron por varias instancias evaluativas con el objetivo de ir

avanzando y perfeccionando su formación. “Y esta presentación y defensa

de los trabajos finales de investigación, es la última evaluación con la que

los residentes terminaron su 3er año, es decir, finalizaron la cursada para

poder egresar y seguir trabajando en pos del bienestar y el cuidado de la

salud de toda la población”.