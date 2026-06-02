Un total de 36 Residentes de Enfermería presentaron sus trabajos finales de investigación

La instancia evaluativa fue acompañada por el ministro de Desarrollo
Humano, doctor Juan Carlos Atencia y marcó, además, la culminación de
un trayecto formativo de tres años, con nuevos profesionales que egresarán
de las distintas especialidades.
El viernes 29, en el Hospital Odontológico de Complejidad Integrada
(HOCI), el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo
Humano, llevó a cabo el acto de presentación de los trabajos finales de
investigación de la Residencia de Enfermería de la provincia,
correspondiente a la cohorte 2023.
El evento, contó con la presencia del ministro de Desarrollo Humano,
doctor Juan Carlos Atencia; la directora de Formación y Capacitación en
Recursos Humanos en Salud, doctora Liliana Aguayo, la coordinadora de
Residencias de Enfermería, licenciada Claudia Gill y otras autoridades de
salud.
Cabe destacarse que, en la provincia de Formosa, el sistema de Residencias
en Ciencias de la Salud tiene por objetivo principal la formación
profesional con alto grado académico y científico, pero siempre basada en
la calidad humana y en una atención integral, pilares fundantes del Modelo
Formoseño que, en materia sanitaria, reafirma y sostiene el gobernador,
Gildo Insfrán.
Al respecto, quien coordina las Residencias de Enfermería, la licenciada
Claudia Gill, indicó que “fue una instancia de presentación de los trabajos
finales de investigación que realizaron los 36 residentes de enfermería de
las diferentes especialidades. Fueron desarrollados durante la cursada del
3er año de la residencia y con la defensa de los mismos, se dio por
finalizado el último año de cursada, en este caso de la cohorte 2023, para
alcanzar la especialidad”.
Hizo notar que detrás de cada investigación hay tiempo, compromiso y
mucho esfuerzo de cada residente “y eso es reflejo del crecimiento
profesional y humano de quienes en la jornada compartieron sus trabajos”.
“Pero también de los instructores de las residencias y de los demás
profesionales que participaron activamente “acompañando, orientando y
sosteniendo el proceso formativo con dedicación, generosidad y un alto
compromiso con la salud pública de nuestra provincia”.
En ese sentido, mencionó que el ciclo 2023 – 2026, abarcó las
especialidades de: Enfermería en Emergentología, Enfermería en Terapia
Intensiva de Adultos, Enfermería Médico – Quirúrgica y Enfermería en
Infectología, con sede de cursada en el Hospital Central de Emergencias
“Dr. Ramón Carrillo.
Además, incluyó Enfermería en Terapia Intensiva Neonatal, Enfermería
Pediátrica y Perinatología, que tuvo lugar en el Hospital de la Madre y el
Niño. Y Enfermería en Clínica Familiar desarrollada en el Hospital distrital
N° 8 “Eva Perón”.
Para cerrar, la coordinadora comentó que, a lo largo de los tres años, los
residentes pasaron por varias instancias evaluativas con el objetivo de ir
avanzando y perfeccionando su formación. “Y esta presentación y defensa
de los trabajos finales de investigación, es la última evaluación con la que
los residentes terminaron su 3er año, es decir, finalizaron la cursada para
poder egresar y seguir trabajando en pos del bienestar y el cuidado de la
salud de toda la población”.