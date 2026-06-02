El gimnasio terapéutico del Club La Paz dicta sus clases con normalidad

Tres veces a la semana, los asistentes son divididos en dos grupos

dependiendo de sus complejidades de salud.

El profesor a cargo del gimnasio terapéutico que funciona en el Club Social

y Deportivo La Paz, Matías Ezequiel Galeano, se refirió a las clases que allí

se brindan y brindó detalles acerca de la modalidad de los mismos.

En principio, indicó que la primera clase inicia a las 8 horas, con un grupo

de personas mayores que “no tienen tantas complejidades” por lo que

“realizan actividades más movidas” como, por ejemplo, “caminar rápido,

trotar, algún tipo de abdominales, etc.”

Luego, se desarrolla la “clase de sillas” donde asisten personas mayores

que tienen algunas patologías puntuales y son divididas dependiendo de su

capacidad motriz y estado físico.

“Es un trabajo de mucha paciencia, porque hay personas que nunca

realizaron actividad física en su vida, y justo ahora vienen por X motivos a

realizar acá. Siempre es de menor a mayor, hay personas que la verdad

progresaron muchísimo, otras que ingresaron acá en silla de ruedas, por el

problema de sedentarismo que algunos tienen, por no realizar la actividad

física, y salen caminando; eso es una satisfacción muy grande para

nosotros, porque todos tenemos nuestros padres, abuelos, y queremos

realmente que lleguen a esta edad, y verlos caminando y activos”, sostuvo.

Asimismo, el docente dijo que cuando hay algún alumno “desmotivado” o

“con vergüenza” son los mismos compañeros quienes “los motivan y les

incitan a asistir” y “eso es lo que yo rescato que nosotros, los jóvenes,

deberíamos seguir”.

“Son muy compañeros, arman, por ejemplo, juntadas, no solamente

terminan acá, afuera siguen estando en actividad, y se incitan a venir, y no

faltar”, resaltó.

Por último, Galeano precisó que, en el barrio La Paz, las clases son lunes,

miércoles y jueves de 8 a 9 y de 9 a 10 horas e invitó a la comunidad a

acercarse y formar parte de estos espacios de recreación.