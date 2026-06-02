Formosa participó del Encuentro Federal del Agua convocado por el CFI

En ese espacio de debate y planificación que reunió a los máximos
responsables de la gestión hídrica de todas las provincias argentinas, la
delegación de Formosa marcó una fuerte presencia ratificando el rumbo
de sus políticas de Estado y exponiendo las particularidades geopolíticas
de la región.
El evento, convocado y coordinado por el Consejo Federal de Inversiones
(CFI), se desarrolló del 27 al 29 de mayo de 2026 y se consolidó como un
punto de partida para trazar una visión federal y compartida de cara al
futuro de los recursos hídricos del país.
La comitiva de la provincia de Formosa estuvo integrada por el
coordinador ejecutivo de la Unidad Provincial Coordinadora del Agua
(UPCA), ingeniero Horacio Zambón; el administrador general de la
Dirección Provincial de Vialidad (DPV), ingeniero Javier Caffa; y el
ingeniero Eduardo Castellanos.
Al respecto, el ingeniero Zambón detalló que fue un espacio “muy
importante y enriquecedor” que contó además con la participación de
destacados especialistas de España, México, Países Bajos y Brasil, quienes
compartieron mediante talleres las vivencias y enfoques globales de la
gestión de este recurso vital.
Indicó que el objetivo principal fue “tener una visión federal compartida
para poder planificar el futuro de los recursos hídricos de Argentina”.
Asimismo, comentó que, al hacer uso de la palabra durante las sesiones,
hizo especial hincapié “en el aspecto principal de la ubicación estratégica
en la cual está Formosa y en nuestro manejo y gestión a través de los tres
ríos principales que tenemos: el Paraguay, el Pilcomayo y el Bermejo, que
tiene mucha incidencia en los territorios fronterizos de los países vecinos”,
explicó.
Zambón puntualizó que la provincia al encontrarse en una situación de
“aguas abajo” implica recibir muchas veces procesos que suceden en las
cuencas superiores o territorios superiores.
Entonces, subrayó que “la gestión de nuestro territorio implica conocer qué
pasa en Bolivia, en Paraguay y en Brasil, para poder actuar como
receptores finales al estar ubicados en el tramo inferior de la Cuenca del
Plata, la más grande de Sudamérica”, puntualizó.
Respecto a las versiones sobre la posible construcción de una represa
hidroeléctrica en el río Pilcomayo, en su cuenca alta en territorio boliviano,
el funcionario aclaró que el tema “no formó parte de la agenda oficial del
encuentro por tratarse de información muy reciente”.
Sin embargo, anticipó que “la Cancillería Argentina ya derivó la
documentación explicativa correspondiente a las áreas técnicas de recursos
hídricos para su correspondiente lectura y análisis formal”.
La obra hidrovial como eje de desarrollo
Finalmente, Zambón resaltó que “la provincia de Formosa toma el tema
hídrico como uno de los ejes principales del accionar político y,
fundamentalmente, para tener el desarrollo territorial necesario para la
felicidad de la gente”.
Y aseguró que “es una planificación y un accionar coordinado bajo una
construcción política firme”, al tiempo que lamentó que “la falta de una
visión federal compartida con Nación, en los últimos años, se traduce en
una marcada escasez de presupuestos”.