La DPV continúa ejecutando obras que fortalecen el desarrollo provincial

A pesar de la paralización de la obra pública nacional, en el territorio

formoseño se sigue accionando con recursos propios.

Tanto en el interior de la provincia como en la ciudad capital, el Gobierno

de Formosa, a través de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), está

ejecutando importantes obras hídricas y viales, destinadas a robustecer el

desarrollo con equidad territorial y justicia social.

Al respecto, el administrador general de la DPV, el ingeniero Javier Caffa,

dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), repasando los

trabajos que se llevan adelante.

“Hay varias obras en ejecución”, enfatizó, precisando que en el caso de las

viales se encuentra el estabilizado de la Ruta Provincial N° 32, entre Las

Lomitas y Fortín Soledad, el cual tiene un avance del 70%. Y agregó que

previo a ello se efectuaron tareas de compactación y drenaje.

En otro orden, destacó los trabajos de aprovechamiento de las aguas del

Bañado La Estrella, materializados a través de un sistema de canales y

compuertas, lo que permite derivar las aguas hacia las comunidades

ubicadas a la vera en la RP N° 32.

De este modo, “se prioriza la conectividad vial y la protección de las

comunidades, y por el otro lado, el aprovechamiento hídrico”, subrayó.

A su vez, el funcionario detalló que también se avanza en obras de

estabilizado granular en la RP N° 8, desde Colonia La Primavera a Siete

Palmas; en la RP N° 4 entre Buena Vista y Primera Punta; y en la zona sur,

entre Misión Lashí y Yatay, para continuar luego hasta la intersección con

la Ruta Nacional N° 11.

Merced a ello, “se está recreando otro circuito productivo, dando

conectividad, no solo en la parte social, sino también en lo productivo y

económico del sur de la provincia”, acentuó.

Asimismo, mencionó la culminación de la primera etapa del estabilizado

granular desde Mojón de Fierro a Boca Riacho Pilagá, por lo cual están

prestos a iniciar la segunda instancia. Y sumó también los bacheos que se

concretan en la RP N° 1, entre Misión Laishí y El Colorado; y la RP N° 28

entre Las Lomitas y Posta Cambio Zalazar, “para después continuar con la

RP N° 26, entre Pozo de Tigre y Fortín Lugones; y la RP N° 24, entre

Estanislao del Campo y San Martín Dos”.

Capital

Por otra parte, en la ciudad de Formosa, Caffa recalcó que “una de las

obras más importantes es el nuevo acceso al puerto de cargas”.

Según puntualizó, allí se ejecutan dos etapas: en la primera se lleva a cabo

la construcción del terraplén, que irá adosado a la defensa de ocho metros.

Esta será ampliada y pasará a tener un ancho de más de 25 metros.

En esta instancia también se incluyen las obras de drenaje de los barrios de

la zona, el Bernardino Rivadavia y el Lote 4, que tendrán desagües

pluviales con compuertas ante las posibles crecidas del río Paraguay, y un

estabilizado granular “para poder habilitar rápidamente el tránsito de los

camiones que van a circular por este acceso”, explicó.

En cuanto a la segunda etapa, señaló que se realizarán dos calzadas

pavimentadas de ocho metros de ancho, con un cantero central, iluminación

LED y veredas peatonales, configurando así “un nuevo sector de la

Costanera”.