La DPV continúa ejecutando obras que fortalecen el desarrollo provincial

A pesar de la paralización de la obra pública nacional, en el territorio
formoseño se sigue accionando con recursos propios.
Tanto en el interior de la provincia como en la ciudad capital, el Gobierno
de Formosa, a través de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), está
ejecutando importantes obras hídricas y viales, destinadas a robustecer el
desarrollo con equidad territorial y justicia social.
Al respecto, el administrador general de la DPV, el ingeniero Javier Caffa,
dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), repasando los
trabajos que se llevan adelante.
“Hay varias obras en ejecución”, enfatizó, precisando que en el caso de las
viales se encuentra el estabilizado de la Ruta Provincial N° 32, entre Las
Lomitas y Fortín Soledad, el cual tiene un avance del 70%. Y agregó que
previo a ello se efectuaron tareas de compactación y drenaje.
En otro orden, destacó los trabajos de aprovechamiento de las aguas del
Bañado La Estrella, materializados a través de un sistema de canales y
compuertas, lo que permite derivar las aguas hacia las comunidades
ubicadas a la vera en la RP N° 32.
De este modo, “se prioriza la conectividad vial y la protección de las
comunidades, y por el otro lado, el aprovechamiento hídrico”, subrayó.
A su vez, el funcionario detalló que también se avanza en obras de
estabilizado granular en la RP N° 8, desde Colonia La Primavera a Siete
Palmas; en la RP N° 4 entre Buena Vista y Primera Punta; y en la zona sur,
entre Misión Lashí y Yatay, para continuar luego hasta la intersección con
la Ruta Nacional N° 11.
Merced a ello, “se está recreando otro circuito productivo, dando
conectividad, no solo en la parte social, sino también en lo productivo y
económico del sur de la provincia”, acentuó.
Asimismo, mencionó la culminación de la primera etapa del estabilizado
granular desde Mojón de Fierro a Boca Riacho Pilagá, por lo cual están
prestos a iniciar la segunda instancia. Y sumó también los bacheos que se
concretan en la RP N° 1, entre Misión Laishí y El Colorado; y la RP N° 28
entre Las Lomitas y Posta Cambio Zalazar, “para después continuar con la
RP N° 26, entre Pozo de Tigre y Fortín Lugones; y la RP N° 24, entre
Estanislao del Campo y San Martín Dos”.
Capital
Por otra parte, en la ciudad de Formosa, Caffa recalcó que “una de las
obras más importantes es el nuevo acceso al puerto de cargas”.
Según puntualizó, allí se ejecutan dos etapas: en la primera se lleva a cabo
la construcción del terraplén, que irá adosado a la defensa de ocho metros.
Esta será ampliada y pasará a tener un ancho de más de 25 metros.
En esta instancia también se incluyen las obras de drenaje de los barrios de
la zona, el Bernardino Rivadavia y el Lote 4, que tendrán desagües
pluviales con compuertas ante las posibles crecidas del río Paraguay, y un
estabilizado granular “para poder habilitar rápidamente el tránsito de los
camiones que van a circular por este acceso”, explicó.
En cuanto a la segunda etapa, señaló que se realizarán dos calzadas
pavimentadas de ocho metros de ancho, con un cantero central, iluminación
LED y veredas peatonales, configurando así “un nuevo sector de la
Costanera”.