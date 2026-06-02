El proyecto se encuentra disponible en las ciudades de Formosa,
Resistencia y Corrientes.
Alejo Recalde es un joven formoseño, programador y desarrollador
independiente y recientemente lanzó “Firulapp”, una plataforma web
gratuita destinada a facilitar la adopción de animales, la búsqueda de
mascotas perdidas y la asistencia comunitaria a fundaciones y veterinarias.
Según comentó, “la idea surgió porque siempre me impactó ver casos de
mascotas que no logran volver a sus casas o animales que necesitan
adopción y no llegan a las personas correctas”.
Explicó que si bien el proyecto fue creado en Resistencia, Chaco, donde
trabaja y realiza sus estudios, se encuentra disponible también en las
ciudades de Formosa y Corrientes.
Creada como una propuesta sin fines de lucro, busca brindar una
herramienta digital que permita fortalecer la colaboración entre vecinos,
organizaciones y personas comprometidas con el bienestar animal.
La plataforma permite publicar animales en adopción, difundir casos de
mascotas extraviadas y generar pedidos de ayuda para fundaciones y
veterinarias que necesiten el acompañamiento de la comunidad.
Del mismo modo, reúne información útil para el cuidado animal, como
campañas de castración gratuita, veterinarias de guardia y espacios para
que fundaciones puedan mostrar su trabajo y recibir apoyo.
La página se encuentra disponible en firulapp.org y su actividad puede
seguirse en las redes sociales mediante la cuenta @firul_app.
Formoseño creó una plataforma gratuita para ayudar a encontrar a mascotas perdidas y adoptar animales
El proyecto se encuentra disponible en las ciudades de Formosa,