Formoseño creó una plataforma gratuita para ayudar a encontrar a mascotas perdidas y adoptar animales

El proyecto se encuentra disponible en las ciudades de Formosa,

Resistencia y Corrientes.

Alejo Recalde es un joven formoseño, programador y desarrollador

independiente y recientemente lanzó “Firulapp”, una plataforma web

gratuita destinada a facilitar la adopción de animales, la búsqueda de

mascotas perdidas y la asistencia comunitaria a fundaciones y veterinarias.

Según comentó, “la idea surgió porque siempre me impactó ver casos de

mascotas que no logran volver a sus casas o animales que necesitan

adopción y no llegan a las personas correctas”.

Explicó que si bien el proyecto fue creado en Resistencia, Chaco, donde

trabaja y realiza sus estudios, se encuentra disponible también en las

ciudades de Formosa y Corrientes.

Creada como una propuesta sin fines de lucro, busca brindar una

herramienta digital que permita fortalecer la colaboración entre vecinos,

organizaciones y personas comprometidas con el bienestar animal.

La plataforma permite publicar animales en adopción, difundir casos de

mascotas extraviadas y generar pedidos de ayuda para fundaciones y

veterinarias que necesiten el acompañamiento de la comunidad.

Del mismo modo, reúne información útil para el cuidado animal, como

campañas de castración gratuita, veterinarias de guardia y espacios para

que fundaciones puedan mostrar su trabajo y recibir apoyo.

La página se encuentra disponible en firulapp.org y su actividad puede

seguirse en las redes sociales mediante la cuenta @firul_app.