Se realizó una compleja reconstrucción craneofacial en el Hospital de Alta Complejidad

Dicha distinguida institución sanitaria con sede en la ciudad de Formosa
protagonizó un nuevo avance en la historia de la medicina pública
provincial.
Un equipo multidisciplinario de profesionales del Hospital de Alta
Complejidad “Pte. Juan Domingo Perón” (HAC) realizó con éxito una
reconstrucción craneofacial escalonada de altísima complejidad, un
procedimiento que representa uno de los mayores desafíos dentro de la
cirugía reconstructiva a nivel mundial.
Un paciente, con antecedentes de tumor cerebral, presentaba un importante
defecto craneal y una extensa herida del cuero cabelludo como
consecuencia de múltiples intervenciones quirúrgicas previas. Su situación
requería una solución quirúrgica integral, precisa y de múltiples etapas.
La intervención fue posible gracias a la articulación de un equipo
multidisciplinario conformado por el doctor Juan Esteban Martínez, del
Servicio de Cirugía Craneofacial; la doctora Patricia Décima, el doctor
Diego Sosa y Sandra Cañete, del servicio de Cirugía Maxilofacial; la
doctora Teresa Vergagno y el enfermero Mario Aquino, de Anestesiología;
y la licenciada Ana Moreira, a cargo de la instrumentación quirúrgica. La
coordinación entre todas las especialidades fue determinante para el
resultado favorable.
El tratamiento se desarrolló en tres fases quirúrgicas sucesivas, cada una de
ellas con un nivel de especialización propio.
En la primera etapa se realizó una reconstrucción microquirúrgica mediante
un trasplante fasciocutáneo autólogo radial, una técnica que consiste en
trasladar tejido vascularizado propio del paciente hacia la zona afectada
para restablecer la cobertura en áreas severamente comprometidas.
La cirugía demandó diez horas de intervención y exige un dominio técnico
de excelencia, tanto en la planificación como en la ejecución.
En la segunda etapa se procedió a la colocación de expansores tisulares
craneales, dispositivos que permiten generar tejido de forma progresiva y
controlada para preparar la zona de cara a la reconstrucción definitiva.
Finalmente, en la tercera etapa, se llevó adelante una craneoplastia
customizada aloplastica biocompatible para la reconstrucción del defecto
óseo craneal.
Un logro que trasciende al paciente
El resultado de las tres intervenciones fue altamente satisfactorio. El
paciente recuperó la cobertura craneal, sus estructuras intracraneales
quedaron debidamente protegidas y su calidad de vida mejoró de manera
significativa.
Pero el impacto de este caso va más allá del individuo. Que una cirugía de
esta envergadura haya sido realizada íntegramente en Formosa, en un
hospital público y sin costo para el paciente, refleja el nivel de desarrollo
que ha alcanzado el sistema sanitario provincial bajo la gestión del
Gobierno provincial.
La disponibilidad de recursos humanos altamente capacitados,
infraestructura adecuada y equipamiento de vanguardia en el HAC
consolida a Formosa como un centro de referencia regional en cirugía
reconstructiva craneofacial, y garantiza a sus habitantes el acceso a una
medicina de primer nivel sin necesidad de abandonar su tierra.