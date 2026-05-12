Se realizó una compleja reconstrucción craneofacial en el Hospital de Alta Complejidad

Dicha distinguida institución sanitaria con sede en la ciudad de Formosa

protagonizó un nuevo avance en la historia de la medicina pública

provincial.

Un equipo multidisciplinario de profesionales del Hospital de Alta

Complejidad “Pte. Juan Domingo Perón” (HAC) realizó con éxito una

reconstrucción craneofacial escalonada de altísima complejidad, un

procedimiento que representa uno de los mayores desafíos dentro de la

cirugía reconstructiva a nivel mundial.

Un paciente, con antecedentes de tumor cerebral, presentaba un importante

defecto craneal y una extensa herida del cuero cabelludo como

consecuencia de múltiples intervenciones quirúrgicas previas. Su situación

requería una solución quirúrgica integral, precisa y de múltiples etapas.

La intervención fue posible gracias a la articulación de un equipo

multidisciplinario conformado por el doctor Juan Esteban Martínez, del

Servicio de Cirugía Craneofacial; la doctora Patricia Décima, el doctor

Diego Sosa y Sandra Cañete, del servicio de Cirugía Maxilofacial; la

doctora Teresa Vergagno y el enfermero Mario Aquino, de Anestesiología;

y la licenciada Ana Moreira, a cargo de la instrumentación quirúrgica. La

coordinación entre todas las especialidades fue determinante para el

resultado favorable.

El tratamiento se desarrolló en tres fases quirúrgicas sucesivas, cada una de

ellas con un nivel de especialización propio.

En la primera etapa se realizó una reconstrucción microquirúrgica mediante

un trasplante fasciocutáneo autólogo radial, una técnica que consiste en

trasladar tejido vascularizado propio del paciente hacia la zona afectada

para restablecer la cobertura en áreas severamente comprometidas.

La cirugía demandó diez horas de intervención y exige un dominio técnico

de excelencia, tanto en la planificación como en la ejecución.

En la segunda etapa se procedió a la colocación de expansores tisulares

craneales, dispositivos que permiten generar tejido de forma progresiva y

controlada para preparar la zona de cara a la reconstrucción definitiva.

Finalmente, en la tercera etapa, se llevó adelante una craneoplastia

customizada aloplastica biocompatible para la reconstrucción del defecto

óseo craneal.

Un logro que trasciende al paciente

El resultado de las tres intervenciones fue altamente satisfactorio. El

paciente recuperó la cobertura craneal, sus estructuras intracraneales

quedaron debidamente protegidas y su calidad de vida mejoró de manera

significativa.

Pero el impacto de este caso va más allá del individuo. Que una cirugía de

esta envergadura haya sido realizada íntegramente en Formosa, en un

hospital público y sin costo para el paciente, refleja el nivel de desarrollo

que ha alcanzado el sistema sanitario provincial bajo la gestión del

Gobierno provincial.

La disponibilidad de recursos humanos altamente capacitados,

infraestructura adecuada y equipamiento de vanguardia en el HAC

consolida a Formosa como un centro de referencia regional en cirugía

reconstructiva craneofacial, y garantiza a sus habitantes el acceso a una

medicina de primer nivel sin necesidad de abandonar su tierra.