Con la habilitación de estas modernas instalaciones, el Gobernador superará más de 1555 obras educativas durante su gestión. En una muestra más de fortalecimiento del sistema educativo público provincial, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, encabezará, este miércoles 13, la inauguración de modernos edificios en diferentes colonias que pertenecen a la jurisdicción de General Belgrano. Las ceremonias darán inicio a las 8.15 horas, con la inauguración de la refacción y ampliación de la EPEP N° 296 “Estado de España”, ubicada en sobre la Ruta Nacional N° 86, en la Colonia San Pablo. También del JIN ° 14 (Anexo 1). Posteriormente, a las 8.50 horas, la comitiva oficial se trasladará a la Colonia San Isidro para habilitar las flamantes instalaciones del JIN N° 14 (Anexo 8), que está situado en el predio de la EPEP N° 488, sobre Ruta Nacional N° 86 Kilómetro 1427. En cada uno de estos puntos, el gobernador Insfrán encabezará el tradicional corte de cintas y el descubrimiento de placas recordatorias. Seguidamente, a las 9.20 horas el mandatario provincial presidirá el acto central en Puesto Ramona. Allí quedarán formalmente inauguradas las obras de refacción y ampliación de la EPEP Nº 366 “República del Perú”, que se encuentra sobre la Ruta Nacional N° 86 Kilómetro 1420. Del mismo modo, hará lo propio con la Escuela Provincial Secundaria Agraria (EPESA) N° 1 (Anexo 4), cuya institución se creó con el fin de dar respuestas a las demandas de la comunidad de la zona. Y el JIN N° 14 “Profesora María de Abelleyra” (Anexo 7). Puesto Ramona En la localidad de Puesto Ramona, Departamento Pilagás, se habilitarán las obras de refacción y ampliación de la EPEP N° 366 “República del Perú”, donde también desarrolla sus actividades la EPESA N° 1 (Anexo 4). La intervención total de dicho proyecto alcanzó los 1536 metros cuadrados, que incluyen un sector administrativo, pedagógico y de servicios. Cuenta con acceso principal, hall, dirección, secretaría, sala de docentes y archivo; aulas; sanitarios para alumnos, adaptados y otro para docentes; biblioteca; SUM, comedor, polideportivo cubierto, cocina, despensa, patio de formación y mástil. En el caso del JIN N° 14 “Profesora María de Abelleyra” (Anexo 7), se trata de un edificio que ocupa una superficie de 142,00 metros cuadrados. Esta obra cuenta con un sector pedagógico y de servicios, disponiéndose allí un espacio de guardado, cocina, galería, sanitarios para alumnos y docentes, cisterna de 10.000 litros y tanque de reserva de 2.000 litros. Ese sector de servicios también se compone de un patio de formación y juegos, mástil, parquizado y cerramiento perimetral exterior. San Isidro Además, Insfrán dejará habilitado el flamante edificio del JIN N° 14 (Anexo 8), ubicado en el predio de la EPEP N° 488 en la Colonia San Isidro, jurisdicción de General Belgrano. La obra de 240 metros cuadrados destaca por sus modernos aspectos constructivos, que tiene una sala con sanitarios para niños y niñas, administración con sector de servicios, patio de formación y mástil, galerías y patio de juego. San Pablo Por su parte, en la Colonia San Pablo, la comunidad educativa celebrará la refacción y ampliación de la EPEP N° 296 “Estado de España” y del JIN N° 14 (Anexo 1), que su construcción ocupa una superficie de 140,00 metros cuadrados en un terreno que es de 1.650,00 metros cuadrados. El refaccionado y ampliado establecimiento primario cuenta con varios espacios funcionales: el sector administrativo con sala de dirección, secretaría, administración, de docentes y archivo, mientras que en el sector pedagógico y apoyo, tiene biblioteca, sala de informática, dos aulas, comedor, playón de formación y polideportivo cubierto. También sanitarios, cocina, figón, depósito. Con estas nuevas infraestructuras, el Gobierno de Formosa garantiza un entorno educativo moderno y funcional, beneficiando a cientos de niños y niñas de los niveles Inicial y Primario de la región.

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La controversia que instaló Flor Peña sobre ambas figuras de Telefe sumó otro capítulo cuando el conductor de Por el Mundo dio su palabra sobre el debate.

La polémica que inició Flor Peña en torno a la ausencia de Marley en las nominaciones como conductor en los Martín Fierro 2026 tomó hoy otro cariz luego de que el señalado por la actriz hiciera uso de la palabra. Las declaraciones del protagonista, recogidas por Los Profesionales (El Nueve), aportaron nuevas perspectivas sobre los rumores de enfrentamiento entre Marley y Santiago del Moro. Sus declaraciones respondieron directamente a los comentarios de Flor Peña.
Marley responde a la polémica y baja el tono de la supuesta interna
Marley habló enseguida sobre la supuesta disputa: “No, pero no es una guerra con Del Moro. Florencia tiró como que a ella le parecía que estaba mal, pero también está mal que hay un montón de gente que no se incluye. Entonces, fue eso nada más. Fue una opinión de Flor, pero me lo tiran a mí porque tienen que ir a preguntarle a ella”.

El conductor aclaró que la reacción de Flor Peña refleja aprecio personal: “Fue ella que salió y dijo: ‘¿Cómo puede ser que estén esto, esto, esto y no estés vos?’. Pero es una cuestión de que a ella le gusta como yo conduzco, me imagino, nada más”.

Marley también reflexionó sobre el ambiente de los premios. “Del Martín Fierro siempre hay una polémica, siempre hay gente que está, que no está y siempre alguien se enoja. Pero yo en ese sentido tengo el ego bastante bien ubicado y no me enojo con nadie, ni tampoco estoy enojado con APTRA”, detalló, dejando en claro su postura.

Consultado sobre la relación con Santiago del Moro, Marley fue terminante: “No tengo el más mínimo problema. No, no, a mí no me, no me cae mal. No es amigo ni nada, pero no tengo problema”.

El conductor ofreció además explicaciones sencillas sobre situaciones de trato distante y la falta de saludo en otras ceremonias del Martín Fierro donde Del Moro fue conductor de la gala: “Es que no me ha saludado, cosas así cuando he ido al programa, pero no, debe ser el carácter de él, ¿no? No creo que sea porque yo… nunca me peleé, no tengo un problema”.

La cronista de Los Profesionales lo azuzó: “Divino el carácter si no saluda…”

Marley, sonriendo incómodo, le respondió: “Capaz que está apurado, ¿viste? Pero no, no tengo problemas”.

La cronista insistió: “Pero en las transmisiones, por ejemplo, saluda a Susana, a Mirtha, a Juana y a vos parece que no te ve. Y sos alto”.

Marley, finalmente, tiró la toalla y concedió: “Como que están armando todo, no le va a quedar otra que saludarme creo que me va a saludar primero ahora”.

Y continuó con la descripción de aquella escena: “Estaba al lado de Susana, aparte ese día, por eso me causó gracia, porque Susana me dice: ‘Eh, pero no, no te saludó’. Pero la verdad, te juro, no tengo problema. No me cae mal. O sea, no es amigo ni nada, pero no tengo problema”.

Para finalizar la charla, desde Los Profesionales le preguntaron: “¿Nunca le escribiste? ‘Che, ¿qué onda? ¿Qué te pasa, flaco, que no me saludas?’”. Y Marley fue tajante: “No. La verdad que no, es que no tengo tampoco el motivo”.

De cara al futuro, Marley subrayó la importancia de mantener una mirada equilibrada frente a premios y controversias mediáticas. Sostiene que la percepción personal no debe verse alterada por las fluctuaciones propias del ambiente televisivo.