El ministro Atencia destacó el rol de la fonoaudiología en el cuidado integral de la salud

En el Día del Fonoaudiólogo y la Fonoaudióloga, puso en valor el aporte
de esta profesión en el desarrollo de la comunicación, la rehabilitación y
la calidad de vida de las personas.
Al conmemorarse este 12 de mayo el Día del Fonoaudiólogo y la
Fonoaudióloga, el ministro de Desarrollo Humano de Formosa, doctor Juan
Carlos Atencia, expresó su reconocimiento a quienes ejercen esta
profesión, especialmente a los equipos que prestan servicio en el sistema
público de salud provincial.
“En esta fecha, quiero saludar y reconocer a cada fonoaudiólogo y
fonoaudióloga por la tarea que realizan con responsabilidad, compromiso y
una profunda sensibilidad humana, acompañando a pacientes de distintas
edades en procesos que son muy importantes para su vida cotidiana”,
señaló Atencia.
La conmemoración recuerda la creación de ASALFA, Asociación
Argentina de Logopedia, Foniatría y Audiología, primera entidad científica
fonoaudiológica de la Argentina. A 78 años de aquel hecho, la fecha
permite resaltar el crecimiento de una disciplina fundamental dentro del
abordaje integral de la salud.
La fonoaudiología interviene en áreas vinculadas al lenguaje, la voz, la
audición y la fonoestomatología, contribuyendo a la prevención,
evaluación, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de personas desde la
primera infancia hasta la adultez mayor.
Atencia subrayó que “el trabajo fonoaudiológico favorece la comunicación,
la inclusión y la autonomía de las personas, y tiene un impacto directo en
su desempeño social, escolar y laboral”.
En el sistema público de salud provincial, estos profesionales forman parte
de equipos interdisciplinarios que acompañan distintos procesos
terapéuticos, orientados a mejorar la calidad de vida de los pacientes y
fortalecer su integración en la comunidad.
Finalmente, el ministro valoró “la dedicación cotidiana de los
fonoaudiólogos y fonoaudiólogas formoseños”, y remarcó que su tarea
constituye un aporte esencial para una atención sanitaria integral, cercana y
con sentido humano.
El ministro Atencia destacó el rol de la fonoaudiología en el cuidado integral de la salud
En el Día del Fonoaudiólogo y la Fonoaudióloga, puso en valor el aporte