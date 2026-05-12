Inició la entrega de una nueva partida de productos Nutrifor en escuelas de la ciudad de Formosa

Con ello se garantiza el Servicio Social Nutricional al fortalecerlo,
resaltaron desde el Ministerio de Cultura y Educación
Comenzó este lunes 11 una nueva entrega de los productos de empresa de
Alimentos Nutritivos Formosa (Nutrifor) a las escuelas de la ciudad de
Formosa. El acto de apertura de la misma fue en la EPEP N° 520 de la
Jurisdicción Cinco de la ciudad de Formosa.
En ese sentido, al dialogar con la Agencia de Noticias Formosa
(AGENFOR), Patricia Arguello, delegada zonal de Formosa Capital del
Ministerio de Cultura y Educación, resaltó que con esta entrega de los
productos Nutrifor “se garantiza desde el Modelo Formoseño el Servicio
Social Nutricional a cada uno de los niveles educativos del sistema
provincial”.
Los productos “100% formoseños” llegarán “a más de 200
establecimientos educativos de Formosa capital”, informó e indicó que esto
se hace “en el presente ciclo lectivo 2026 según un cronograma que se
arma de acuerdo a los circuitos y la cantidad de escuelas que se tienen”.
Por tanto, “es más que importante este aporte que recibimos para fortalecer
nuestros comedores escolares”, subrayó, ya que, “todos sabemos la
situación nacional y la crisis que está atravesando nuestro país, y donde
Formosa no está exenta”.
Por tal motivo, remarcó en lo relevante de este hecho protagonizado por
Nutrifor, “que colaboran con cada uno de nuestros comedores para lo que
es la copa de leche y la merienda en las escuelas”.
Por su parte, Guillermo Escobar, como miembro del directorio de Nutrifor,
informó que desde la empresa realizaron el aporte de “mate cocido con
leche, leche fortificada y chocolatada”.
Por último, al referirse al inicio de esta asistencia tan importante, Alejandro
Recalde, director de la EPEP N° 520, expresó que esto se explica porque
Formosa tiene un “Estado presente”, para el cual brindar el Servicio Social
Nutricional en los establecimientos educativos es fundamental.
Ello dentro de las políticas del Modelo Formoseño, bajo la conducción del
gobernador Gildo Insfrán.