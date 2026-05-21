Samaniego cuestionó los testimonios de la presentación en el Senado: “No conocen la realidad de Formosa”

El diputado Agustín Samaniego, presidente del bloque justicialista de la

Legislatura Provincial, cuestionó duramente la presentación realizada en

una sala anexa del Senado de la Nación este martes 19, porque allí “se

habló de una provincia que no existe, donde desfilaron opositores y

personas que no conocen la realidad de Formosa”.

Los testimonios en contra de la gestión del gobernador Gildo Insfrán se

dieron en el marco de la iniciativa del proyecto de ley de intervención

federal impulsado por el senador libertario Francisco Paoltroni.

En ese orden, aseguró el legislador que en la audiencia quedó al

descubierto el desconocimiento, ya que “si uno llega a la provincia se va a

dar cuenta que acá hay democracia, libertad, paz social. Por tanto, no existe

ningún fundamento jurídico, político, social que amerite esa extrema

medida y los promotores lo saben perfectamente”.

Esa convocatoria pretendió, entonces, “cercenar la voluntad del pueblo

formoseño”, porque la intervención, en definitiva, “es callar, suprimir,

prohibir que ella se exprese en elecciones claramente”, sostuvo

contundente.

Incluso, remarcó: “Deberían venir a Formosa y honestamente describirla”,

puesto que, “si uno transita por las rutas o las calles de la ciudad capital, se

va a dar cuenta de que esa sociedad que tanto denostan y critican los

opositores realmente no existe, lo saben perfectamente”.

Después también apuntó que “no puede ser que Paoltroni pida una

intervención porque no ganó una elección, quien hace tres años apenas

logró el 8% para Gobernador. Lo mismo que Gabriela Neme”, y advirtió

que impulsar una medida como esa marca “un precedente peligrosísimo

para todas las provincias, ya que es una violación al federalismo”.

El legislador agregó que ellos “en vez de hacer reuniones en Buenos Aires,

lo que deberían hacer es intentar captar la voluntad del electorado porque

son los formoseños los que eligen a sus representantes”, por consiguiente,

les “exigimos respeto porque nosotros mismos podemos decidir nuestro

propio destino, no necesitamos de nadie de afuera”.

Por eso, sentenció que “es un atentado a la democracia, al pueblo y a las

instituciones de la provincia de Formosa” lo que están promoviendo, pero

“sabemos perfectamente que no va a prosperar”.

Por último, analizó Samaniego que tanto “Neme como Paoltroni lo que

deberían hacer es explicar por qué de su apoyo incondicional al presidente

Javier Milei a nivel nacional, a una gestión con causas claras de corrupción,

como la del actual jefe de Gabinete Manuel Adorni”.

Así también mencionó “el aumento de las tarifas eléctricas, el combustible,

los alquileres, la mercadería, que sean un desastre y un abandono total las

rutas nacionales”.

Finalmente, les recomendó que si quieren lograr resultados electorales se

dediquen a “caminar las calles de Formosa”.