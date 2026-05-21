Formosa fortalece su proyección internacional e invita a empresas a participar de la ronda de negocios en Paraguay

La iniciativa se presenta como una oportunidad estratégica para que
firmas formoseñas puedan generar contactos comerciales, presentar sus
productos y servicios, acceder a nuevos mercados y establecer alianzas
con empresas paraguayas y de otros puntos de la región.
La Agencia de Desarrollo Empresarial (ADE) con la Subsecretaria de
Desarrollo Empresarial, junto al Gobierno de la Provincia y en articulación
con la Unión Industrial del Paraguay, invita a empresas, pymes, industrias,
emprendedores y prestadores de servicios de Formosa a participar de la
Ronda de Negocios FEPY 2026, que se llevará a cabo el 3 y 4 de junio en
la ciudad de Asunción, Paraguay.
La iniciativa se presenta como una oportunidad estratégica para que firmas
formoseñas puedan generar contactos comerciales, presentar sus productos
y servicios, acceder a nuevos mercados y establecer alianzas con empresas
paraguayas y de otros puntos de la región. La ronda de negocios se
desarrollará en el marco de la Feria Empresarial del Paraguay (FEPY
2026), uno de los encuentros empresariales más importantes del país
vecino.
Durante la presentación realizada en Formosa, se destacó la importancia de
fortalecer la integración regional y promover espacios que permitan a las
empresas locales ampliar sus oportunidades de crecimiento y vinculación
comercial. En ese sentido, desde la organización remarcaron que la
participación en este tipo de encuentros posibilita acceder a reuniones
programadas con potenciales clientes, proveedores e inversores,
favoreciendo la expansión y posicionamiento de las firmas formoseñas.
Asimismo, se resaltó el trabajo conjunto entre el sector público y privado
para acompañar al entramado productivo provincial en procesos de
internacionalización, intercambio comercial y generación de nuevos
negocios.
La convocatoria está dirigida a empresas de distintos rubros productivos,
industriales, comerciales y de servicios que busquen expandir sus vínculos
y explorar oportunidades concretas de negocios en el mercado regional.
Los interesados en participar de la Ronda de Negocios FEPY 2026 pueden
inscribirse https://forms.gle/gbwpeQ1Nkmq6Tgd96 y para obtener más
información ingresar a www.ruedafepy.com o acercándose a las oficinas de
la Agencia de Desarrollo Empresarial.