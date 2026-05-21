Formosa fortalece su proyección internacional e invita a empresas a participar de la ronda de negocios en Paraguay

La iniciativa se presenta como una oportunidad estratégica para que

firmas formoseñas puedan generar contactos comerciales, presentar sus

productos y servicios, acceder a nuevos mercados y establecer alianzas

con empresas paraguayas y de otros puntos de la región.

La Agencia de Desarrollo Empresarial (ADE) con la Subsecretaria de

Desarrollo Empresarial, junto al Gobierno de la Provincia y en articulación

con la Unión Industrial del Paraguay, invita a empresas, pymes, industrias,

emprendedores y prestadores de servicios de Formosa a participar de la

Ronda de Negocios FEPY 2026, que se llevará a cabo el 3 y 4 de junio en

la ciudad de Asunción, Paraguay.

La iniciativa se presenta como una oportunidad estratégica para que firmas

formoseñas puedan generar contactos comerciales, presentar sus productos

y servicios, acceder a nuevos mercados y establecer alianzas con empresas

paraguayas y de otros puntos de la región. La ronda de negocios se

desarrollará en el marco de la Feria Empresarial del Paraguay (FEPY

2026), uno de los encuentros empresariales más importantes del país

vecino.

Durante la presentación realizada en Formosa, se destacó la importancia de

fortalecer la integración regional y promover espacios que permitan a las

empresas locales ampliar sus oportunidades de crecimiento y vinculación

comercial. En ese sentido, desde la organización remarcaron que la

participación en este tipo de encuentros posibilita acceder a reuniones

programadas con potenciales clientes, proveedores e inversores,

favoreciendo la expansión y posicionamiento de las firmas formoseñas.

Asimismo, se resaltó el trabajo conjunto entre el sector público y privado

para acompañar al entramado productivo provincial en procesos de

internacionalización, intercambio comercial y generación de nuevos

negocios.

La convocatoria está dirigida a empresas de distintos rubros productivos,

industriales, comerciales y de servicios que busquen expandir sus vínculos

y explorar oportunidades concretas de negocios en el mercado regional.

Los interesados en participar de la Ronda de Negocios FEPY 2026 pueden

inscribirse https://forms.gle/gbwpeQ1Nkmq6Tgd96 y para obtener más

información ingresar a www.ruedafepy.com o acercándose a las oficinas de

la Agencia de Desarrollo Empresarial.