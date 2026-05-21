Ultiman detalles del acto conmemorativo por el 25 de Mayo

Será el próximo lunes con horario a confirmar. Participará la comunidad

educativa, funcionarios y fuerzas de seguridad.

Este miércoles 20 de mayo, en el Mástil Municipal, organismos

provinciales competentes realizaron una reunión organizativa de cara al

acto oficial del próximo 25 de Mayo, fecha en que se conmemora un nuevo

aniversario de la Revolución de Mayo.

Al respecto, el ministro de Cultura y Educación de Formosa, Julio Araoz,

quien estuvo presente en el encuentro, anticipó que el acto oficial se

realizará en dicho mástil con el tradicional izamiento del Pabellón Nacional

en presencia de un grupo de estudiantes, representantes del Poder Ejecutivo

y fuerzas de seguridad.

“Es una fecha que está muy unida a nuestra propia historia personal, que

esperan no sólo los docentes, los directivos, los alumnos de los distintos

niveles y modalidades, sino que congrega también a la fuerte participación

de las familias”, sostuvo.

Y añadió: “En el contexto actual que vivimos en la Argentina, es muy

importante rescatar estas fechas, pero va a ser muy importante prepararnos

para recuperar la patria, lo tenemos que hacer”.

Intervención federal

En otro orden, el funcionario se refirió al pedido de intervención de la

provincia y lamentó que, “en nuestro Congreso de la Nación hay voceros”

que hablan de ese tema pero, reprochó, “no abren la boca, no dicen una sola

frase acerca del incumplimiento de la Constitución, de las leyes por parte

del Poder Ejecutivo Nacional, eso es gravísimo”.

“Entonces pretenden mirarnos a nosotros sin ver la viga que tienen en sus

propios ojos, están incumpliendo y dicen que en Formosa no estamos

cumpliendo con las leyes y con la Constitución. Esto se ha visto pocas

veces, pero fundamentalmente la respuesta donde está, está en las urnas y

así va a seguir”, cerró.