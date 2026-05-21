Ultiman detalles del acto conmemorativo por el 25 de Mayo

Será el próximo lunes con horario a confirmar. Participará la comunidad
educativa, funcionarios y fuerzas de seguridad.
Este miércoles 20 de mayo, en el Mástil Municipal, organismos
provinciales competentes realizaron una reunión organizativa de cara al
acto oficial del próximo 25 de Mayo, fecha en que se conmemora un nuevo
aniversario de la Revolución de Mayo.
Al respecto, el ministro de Cultura y Educación de Formosa, Julio Araoz,
quien estuvo presente en el encuentro, anticipó que el acto oficial se
realizará en dicho mástil con el tradicional izamiento del Pabellón Nacional
en presencia de un grupo de estudiantes, representantes del Poder Ejecutivo
y fuerzas de seguridad.
“Es una fecha que está muy unida a nuestra propia historia personal, que
esperan no sólo los docentes, los directivos, los alumnos de los distintos
niveles y modalidades, sino que congrega también a la fuerte participación
de las familias”, sostuvo.
Y añadió: “En el contexto actual que vivimos en la Argentina, es muy
importante rescatar estas fechas, pero va a ser muy importante prepararnos
para recuperar la patria, lo tenemos que hacer”.
Intervención federal
En otro orden, el funcionario se refirió al pedido de intervención de la
provincia y lamentó que, “en nuestro Congreso de la Nación hay voceros”
que hablan de ese tema pero, reprochó, “no abren la boca, no dicen una sola
frase acerca del incumplimiento de la Constitución, de las leyes por parte
del Poder Ejecutivo Nacional, eso es gravísimo”.
“Entonces pretenden mirarnos a nosotros sin ver la viga que tienen en sus
propios ojos, están incumpliendo y dicen que en Formosa no estamos
cumpliendo con las leyes y con la Constitución. Esto se ha visto pocas
veces, pero fundamentalmente la respuesta donde está, está en las urnas y
así va a seguir”, cerró.