Por primera vez, Laguna Blanca será sede del “Formosa Baila”

Allí se estará lanzando esta propuesta que recorrerá diferentes localidades
del interior provincial, a partir de una decisión que pretende
descentralizar las actividades de la ciudad de Formosa, donde también hay
propuestas en marcha, con el fin de federalizar la cultura.
La directora de Acción Cultural, Graciela Marechal, quien está a cargo de
la Subsecretaría de Cultura de la provincia de Formosa, brindó una
entrevista a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), donde aludió a
las actividades programadas en este mes.
Una de ellas es el “Formosa Baila”, un evento que se presentará este
sábado 23 en Laguna Blanca. Dicha comunidad será la sede de este
proyecto que, por primera vez, se hará en el interior provincial. Esto
representa “un orgullo”, subrayó.
Las otras localidades que participarán de este Encuentro Provincial de
Danzas serán Palma Sola, Siete Palmas, Tres Lagunas, Riacho He Hé,
Laguna Naineck, Buena Vista, El Espinillo, Misión Tacaaglé y Colonia
Pastoril.
Está todo preparado para su apertura, es decir, con todas las actividades
previstas, comenzando el sábado a la mañana, a las 9, con la mesa sectorial,
para luego continuar con la capacitación en danza para los profesores de la
zona.
Luego, por la tarde, a partir de las 18, será el plato fuerte del evento con los
espectáculos de danza. Cabe destacar que el lugar definido para el
programa de actividades es el Polideportivo de Laguna Blanca, contándose
también con el apoyo de la Municipalidad y el Concejo Deliberante local.
Marechal, también, comentó que, “si bien durante 18 años esta actividad se
concentró en la ciudad capital, es la primera vez que se la llevará al interior
provincial, participando de ella diez localidades “con más de 25 escuelas y
grupos de danza”.
Por otro lado, anticipó la funcionaria la presentación de la orquesta
ensamble en Herradura el próximo 25 de mayo, fecha en que se
conmemora en la Argentina el Día de la Revolución de Mayo. Además, en
la Villa Turística, comunidad cercana a la ciudad de Formosa, también se
estará celebrando su aniversario de fundación.
Explicó, en ese sentido, que “la idea es descentralizar las actividades de la
Capital, donde por supuesto que también se las realiza, pero queremos
hacer este tipo de trabajo en el interior de la provincia también”.
Por último, trajo a colación que son varias actividades las que ya se están
desarrollando en el Museo Histórico Regional “Juan Pablo Duffard” por el
Día Mundial de los Museos.