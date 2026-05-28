Hacen hincapié en las medidas de prevención y los hábitos saludables para
hacer frente a la temporada de bajas temperaturas.
La directora de Epidemiología de Formosa, la doctora Claudia Rodríguez,
se refirió a las enfermedades respiratorias típicas de la época otoñal,
subrayando que “todas ellas tienen la misma forma de prevenir”.
En ese sentido, enumeró que entre estas se encuentran el distanciamiento
social, la ventilación de los ambientes, toser o estornudar en el pliegue del
codo, así como también no compartir utensilios personales y la vacunación.
En ese contexto, indicó que en la provincia, si bien “empezó a registrarse
un pequeño aumento de las enfermedades respiratorias, fundamentalmente
resfríos y gripes”, no se trata de un alerta, ya que “se está dentro de los
números esperados” para la época.
Hizo notar que ante ello “la inmunización es sumamente importante”,
remarcando que “Formosa cuenta con las vacunas contra la gripe, el
COVID-19 y la neumonía”.
Para cerrar, realizó una última recomendación: “No automedicarse y acudir
al médico ante los primeros síntomas, para así evitar complicaciones” y
propagar las afecciones respiratorias.
Recomendaciones sanitarias ante la época de las enfermedades respiratorias
Hacen hincapié en las medidas de prevención y los hábitos saludables para