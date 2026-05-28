Obligado a ganar para tener chances de clasificar, este jueves Boca recibe a Universidad Católica por la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Boca Juniors y Universidad Católica se enfrentarán este jueves desde las 21.30 en La Bombonera por la sexta y última fecha del Grupo D de la Copa Libertadores .

El conjunto xeneize llega obligado a sumar de a tres para evitar una eliminación temprana en el certamen continental, en un contexto marcado por bajas sensibles y una racha de tres partidos consecutivos sin victorias.

El equipo de la Ribera viene de un polémico empate frente a Cruzeiro , encuentro que terminó con fuertes reclamos de los dirigidos por Claudio Úbeda hacia el árbitro por dos manos controversiales en el tiempo de descuento.

En la tabla de posiciones, Boca Juniors ocupa el tercer lugar del grupo con siete puntos, uno menos que Cruzeiro y tres por debajo de Universidad Católica .

Si consigue una victoria, el conjunto argentino igualará en unidades a la UC y la superará por el desempate olímpico gracias al triunfo conseguido en el partido de ida. Sin embargo, en ese mismo criterio queda por debajo de los brasileños, por lo que un empate lo dejará eliminado independientemente de otros resultados.

Para este compromiso, el once titular de Boca tendría tres modificaciones respecto al encuentro de la semana pasada.

En el arco continuaría Leandro Brey , mientras que en defensa ingresaría Marco Pellegrino en reemplazo de Ayrton Costa , quien se encuentra suspendido. Completarían la última línea Malcom Braida , Lautaro Di Lollo y Lautaro Blanco . En el mediocampo volverían a estar desde el inicio Milton Delgado y Leandro Paredes , esta vez acompañados por Ander Herrera en lugar de Tomás Belmonte . Como enlace jugaría Tomás Aranda , mientras que la dupla ofensiva estaría conformada por Milton Giménez y Exequiel Zeballos .

El “Changuito” podría disputar su último partido con la camiseta azul y oro debido a posibles movimientos en el mercado de pases. No obstante, Miguel Merentiel será esperado hasta último momento pese a las molestias físicas y podría meterse en el equipo titular.

Además, Adam Bareiro continúa lesionado y Santiago Ascacíbar deberá cumplir una fecha de suspensión.

Por el lado de Universidad Católica , el presente futbolístico es positivo pese a la reciente derrota en el clásico frente a Colo-Colo . Antes de ese traspié, el equipo dirigido por Daniel Garnero acumulaba seis partidos invicto y Boca había sido el único rival capaz de vencerlo en esta edición de la Libertadores.

El conjunto chileno avanzará a los octavos de final si consigue ganar o empatar en La Bombonera.

El antecedente entre ambos se remonta al duelo disputado hace casi dos meses, cuando Leandro Paredes convirtió un golazo para abrir el marcador y anotar su primer tanto en esta edición del torneo. Más tarde amplió diferencias Adam Bareiro , mientras que Juan Ignacio Díaz descontó para los chilenos, aunque no alcanzó para evitar la derrota.

La probable formación de Boca Juniors sería con Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes y Ander Herrera; Tomás Aranda; Milton Giménez y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda .

Por su parte, Universidad Católica formaría con Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Daniel González, Branco Ampuero y Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui; Jimmy Martínez, Justo Giani, Fernando Zampedri y Clemente Montes. DT: Daniel Garnero .

El encuentro comenzará a las 21.30, será televisado por Fox Sports y contará con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán . En el VAR estará David Rodríguez .

Los datos de Boca vs. Universidad Católica, por la Copa Libertadores

Hora: 21.30

TV: Fox Sports

Árbitro: Wilmar Roldán

VAR: David Rodríguez

Estadio: La Bombonera