El Banco Nación lanzó nuevas medidas para que las familias que están en mora puedan regularizar sus deudas

La entidad estatal presentó una serie de herramientas que apuntan a reducir montos y extender plazos de los créditos en situación de irregularidad.

En un contexto en que la mora bancaria tocó el mayor nivel en más de 20 años , el Banco Nación lanzó un conjunto de herramientas orientadas a quienes buscan reorganizar sus finanzas y regularizar sus deudas. Las medidas apuntan a reducir la morosidad en todas las líneas de crédito.

Desde la entidad bancaria aseguraron que cuentan con alternativas “que permiten reorganizar compromisos financieros, reducir el monto de las responsabilidades mensuales y extender plazos de pago, según la situación de cada cliente”.

El Banco Nación lanzó un “kit de soluciones” para reducir la mora bancaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un contexto en que la mora bancaria tocó el mayor nivel en más de 20 años , el Banco Nación lanzó un conjunto de herramientas orientadas a quienes buscan reorganizar sus finanzas y regularizar sus deudas. Las medidas apuntan a reducir la morosidad en todas las líneas de crédito.

Autos m& aranceles en 2026

Te puede interesar:Autos más baratos e impacto en la más del 90% de los 0 km importados no pagará aranceles en 2026

Desde la entidad bancaria aseguraron que cuentan con alternativas “que permiten reorganizar compromisos financieros, reducir el monto de las responsabilidades mensuales y extender plazos de pago, según la situación de cada cliente”.

PUBLICIDAD

Alternativas para regularizar la deuda

Consolidación de deudas: dirigida a quienes cobran sus ingresos por medio del Banco Nación, esta opción posibilita unificar deudas financieras tanto en esa entidad como en otras, simplificando la gestión de compromisos y la planificación de pagos. La propuesta ofrece tasa fija, plazos máximos de 72 meses, una Tasa Nominal Anual (TNA) del 65% y permite acceder a montos de hasta $100 millones.

Refinanciación de saldos de tarjeta de crédito: disponible para usuarios que presentan hasta 90 días de mora en el pago de tarjetas de crédito emitidas por la entidad. Permite reprogramar deudas de hasta $10 millones, con plazos de hasta 60 meses y una TNA del 35 por ciento. La modalidad prevé la continuidad de la tarjeta, el comienzo del pago en cuotas a partir del siguiente resumen y ajustes temporales en los límites de compra. En casos de mora superior a 90 días, el Banco ofrece opciones de financiamiento para extender los pagos hasta 96 meses, sujetas a evaluación crediticia y a las condiciones establecidas.

Evaluación personalizada: Cada pedido se evalúa de forma particular por los equipos especializados del Banco, que tienen en cuenta el perfil del cliente, su situación económica y los detalles de las deudas a reestructurar. Este método posibilita brindar opciones ajustadas a cada caso, favoreciendo una gestión responsable de los compromisos financieros.

Para iniciar la gestión, los clientes del Banco Nación pueden dirigirse a cualquier sucursal para recibir asesoramiento y conocer las alternativas disponibles. Además, cuentan con la opción de consultar la información y los requisitos actualizados.

Mora bancaria récord

En los últimos doce meses, la mora en los créditos otorgados a familias experimentó un alza significativa. De acuerdo con cifras oficiales, el porcentaje de préstamos en situación irregular para personas físicas subió de 3,3% en marzo de 2025 a 11,5% en el mismo mes de 2026, un nivel que no se registraba desde hace más de dos décadas. Los préstamos personales muestran el mayor grado de incumplimiento de los últimos quince años.

El último Informe de Bancos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) indica que el porcentaje de créditos en situación irregular en el sector privado alcanzó el 7%, lo que implica una suba de 0,3 puntos porcentuales frente a febrero y un incremento de 5 puntos en comparación con el año anterior (2%). Para el financiamiento a hogares, la tasa de morosidad casi se triplicó en términos interanuales (+8,3 p.p) y aumentó 0,3 puntos respecto al mes previo.

Al analizar el detalle de los créditos a hogares, el 14,2% de los préstamos personales registró algún nivel de atraso, marcando un aumento de 0,4 puntos frente a febrero. Las hipotecas mantuvieron una morosidad del 1,4%, sin cambios respecto a la medición anterior. Los créditos prendarios presentaron un nivel de incumplimiento del 6,9%, con una suba de 0,1 puntos, y las tarjetas de crédito alcanzaron una tasa de mora del 11,7%, lo que representa una variación de 0,1 puntos en relación con el mes pasado.

La semana anterior, durante un evento de inteligencia artificial, varios CEO de bancos nacionales señalaron que la irregularidad en el pago de las deudas habría comenzado a estabilizarse. Es posible que los ejecutivos hicieran referencia a datos más recientes, correspondientes a abril o a lo que va de mayo, distintos a los publicados ahora por el BCRA (marzo). De todos modos, se detectó una desaceleración en el ritmo de aumento de la irregularidad dentro de las líneas de crédito destinadas a familias.

(InfobaE)