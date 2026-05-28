23° aniversario del Acta de Reparación Histórica: Cuando hay decisión política y unidad entre Nación y provincia, la dignidad de un pueblo es innegociable

Hay tres hitos que se convirtieron en un punto de inflexión en el desarrollo

de Formosa: su fundación en 1879, por el significado de establecerse en un

lugar determinado, sobre todo, en una época de disputas territoriales; su

Provincialización en 1955, por el reconocimiento de su capacidad

autónoma y la lucha de aquellos formoseños que se pusieron al hombro

esta demanda; y la firma del Acta de Reparación Histórica, en 2003, entre

el expresidente Néstor Kirchner y el gobernador Gildo Insfrán, que marcó

el camino de la transformación de la provincia y la convirtió en una tierra

próspera y perseverante.

De ese último hecho histórico se cumplen 23 años este 28 de mayo, jornada

en la que el santacruceño, a sólo tres días de su asunción como jefe del

Ejecutivo Nacional, llegó a esta provincia declarada “inviable” por otros

personajes de la política centralista y cumplió con el compromiso asumido

con el pueblo formoseño durante su campaña electoral.

Ese centralismo ideológico condenó a Formosa al aislamiento, sin

infraestructuras viales, energía y con sistemas educativos y sanitarios

fragmentados; e intentó, como si fuera poco, convencer a los argentinos e

incluso algunos comprovincianos que tenía que ver con una falta de

voluntad de los habitantes cuando, en realidad, siempre dependió de una

decisión política de exclusión nacional porque se les negaba algo que les

correspondía por derecho y por pertenecer a este extenso territorio que es

Argentina.

Por ello, desde ese acto de justicia federal, la Nación puso a disposición de

Formosa las herramientas políticas y económicas que le fueron negadas por

años para comenzar a reparar, como bien dice su nombre, el olvido eterno

al que fue llevada por otras gestiones nacionales y que se tradujo en

desigualdad de condiciones socioeconómicas que impactaban en la calidad

de vida de sus provincianos.

La firma de esta Acta, además de incluir obras que habían sido planificadas

en el marco del Modelo Formoseño para el Desarrollo Provincial, también

significó una estratégica hoja de ruta trazada por el Gobernador en acuerdo

con todos los actores políticos y sociales de los nueve Departamentos del

territorio provincial.

Significó, entonces, el financiamiento para obras que hoy son la columna

vertebral de la provincia como la pavimentación total de la Ruta Nacional

81, la interconexión eléctrica de alta tensión y el manejo estratégico de los

recursos hídricos para combatir sequías e inundaciones.

Pero, para muchos historiadores, el hito más emblemático de esta

transformación fue la consolidación del sistema sanitario a través del

Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan Domingo Perón”, que se

posicionó como el estandarte de la salud pública regional, garantizando que

cada formoseño tenga acceso a la mejor tecnología y medicina en su propia

tierra.

La Reparación Histórica demostró que cuando hay decisión política y

unidad entre Nación y provincia, la dignidad de un pueblo es innegociable.

Esta Acta fue la herramienta que posibilitó la dinamización y aceleración

del Modelo Formoseño, garantizando las condiciones necesarias para que

cada formoseño, nazca donde nazca, tenga la posibilidad de realizarse en su

propia tierra.

Entonces, a más de dos décadas de aquel abrazo histórico, la Reparación

recuerda que el federalismo no es un concepto abstracto, sino la inversión

real del Estado para equilibrar las desigualdades.

Y en tiempos donde se vuelve a cuestionar la inversión pública y se

pregona el sálvese quien pueda, mirar hacia el 2003 es entender que el

destino de Formosa no es una dádiva del centro, sino un derecho

conquistado.

Por eso, esta semana los formoseños no sólo conmemoran el Día de la

Patria, sino también el aniversario de ese pacto federal que, de la mano de

Néstor Kirchner, demostró que la política debe transformar realidades y

que cuando hay decisión política, el federalismo deja de ser una

declaración de deseos para convertirse en dignidad para el pueblo.