23° aniversario del Acta de Reparación Histórica: Cuando hay decisión política y unidad entre Nación y provincia, la dignidad de un pueblo es innegociable

Hay tres hitos que se convirtieron en un punto de inflexión en el desarrollo
de Formosa: su fundación en 1879, por el significado de establecerse en un
lugar determinado, sobre todo, en una época de disputas territoriales; su
Provincialización en 1955, por el reconocimiento de su capacidad
autónoma y la lucha de aquellos formoseños que se pusieron al hombro
esta demanda; y la firma del Acta de Reparación Histórica, en 2003, entre
el expresidente Néstor Kirchner y el gobernador Gildo Insfrán, que marcó
el camino de la transformación de la provincia y la convirtió en una tierra
próspera y perseverante.
De ese último hecho histórico se cumplen 23 años este 28 de mayo, jornada
en la que el santacruceño, a sólo tres días de su asunción como jefe del
Ejecutivo Nacional, llegó a esta provincia declarada “inviable” por otros
personajes de la política centralista y cumplió con el compromiso asumido
con el pueblo formoseño durante su campaña electoral.
Ese centralismo ideológico condenó a Formosa al aislamiento, sin
infraestructuras viales, energía y con sistemas educativos y sanitarios
fragmentados; e intentó, como si fuera poco, convencer a los argentinos e
incluso algunos comprovincianos que tenía que ver con una falta de
voluntad de los habitantes cuando, en realidad, siempre dependió de una
decisión política de exclusión nacional porque se les negaba algo que les
correspondía por derecho y por pertenecer a este extenso territorio que es
Argentina.
Por ello, desde ese acto de justicia federal, la Nación puso a disposición de
Formosa las herramientas políticas y económicas que le fueron negadas por
años para comenzar a reparar, como bien dice su nombre, el olvido eterno
al que fue llevada por otras gestiones nacionales y que se tradujo en
desigualdad de condiciones socioeconómicas que impactaban en la calidad
de vida de sus provincianos.
La firma de esta Acta, además de incluir obras que habían sido planificadas
en el marco del Modelo Formoseño para el Desarrollo Provincial, también
significó una estratégica hoja de ruta trazada por el Gobernador en acuerdo
con todos los actores políticos y sociales de los nueve Departamentos del
territorio provincial.
Significó, entonces, el financiamiento para obras que hoy son la columna
vertebral de la provincia como la pavimentación total de la Ruta Nacional
81, la interconexión eléctrica de alta tensión y el manejo estratégico de los
recursos hídricos para combatir sequías e inundaciones.
Pero, para muchos historiadores, el hito más emblemático de esta
transformación fue la consolidación del sistema sanitario a través del
Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan Domingo Perón”, que se
posicionó como el estandarte de la salud pública regional, garantizando que
cada formoseño tenga acceso a la mejor tecnología y medicina en su propia
tierra.
La Reparación Histórica demostró que cuando hay decisión política y
unidad entre Nación y provincia, la dignidad de un pueblo es innegociable.
Esta Acta fue la herramienta que posibilitó la dinamización y aceleración
del Modelo Formoseño, garantizando las condiciones necesarias para que
cada formoseño, nazca donde nazca, tenga la posibilidad de realizarse en su
propia tierra.
Entonces, a más de dos décadas de aquel abrazo histórico, la Reparación
recuerda que el federalismo no es un concepto abstracto, sino la inversión
real del Estado para equilibrar las desigualdades.
Y en tiempos donde se vuelve a cuestionar la inversión pública y se
pregona el sálvese quien pueda, mirar hacia el 2003 es entender que el
destino de Formosa no es una dádiva del centro, sino un derecho
conquistado.
Por eso, esta semana los formoseños no sólo conmemoran el Día de la
Patria, sino también el aniversario de ese pacto federal que, de la mano de
Néstor Kirchner, demostró que la política debe transformar realidades y
que cuando hay decisión política, el federalismo deja de ser una
declaración de deseos para convertirse en dignidad para el pueblo.