Formosa realiza su primer diagnóstico de fibrosis quística en el Hospital de Alta Complejidad

Este logro fue posible gracias al acompañamiento del Gobierno provincial,

que impulsó las condiciones necesarias para alcanzar este nivel de

capacidad diagnóstica, evitando que las familias deban trasladarse a otras

provincias.

La provincia de Formosa sigue dando pasos decisivos en materia de salud

pública. En el Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan Domingo Perón”

(HAC) se realizó el primer diagnóstico confirmado de fibrosis quística,

mediante el Test del Sudor y su posterior confirmación a través de estudio

genético molecular. Un logro que, hasta ahora, parecía reservado solo a los

grandes centros de referencia del país.

La fibrosis quística (FQ) es una de las enfermedades genéticas graves más

frecuentes. Está causada por mutaciones en el gen Cystic Fibrosis

Transmembrane conductance Regulator (CFTR), que altera el transporte de

cloro y sodio a nivel celular y genera secreciones espesas que comprometen

principalmente los pulmones, el páncreas y el sistema digestivo.

Su curso es crónico y progresivo, pero el diagnóstico temprano es

determinante: permite iniciar tratamientos oportunos, reducir

complicaciones y mejorar notablemente la calidad y expectativa de vida de

quienes la padecen.

Además, el diagnóstico certero habilita el asesoramiento genético familiar,

clave dado que el riesgo de recurrencia es elevado para los portadores del

gen patológico.

Cabe recordar que, ante la sospecha de fibrosis quística, los pacientes y sus

familias debían trasladarse o ser derivados a otras provincias para acceder

al diagnóstico y al tratamiento especializado. Esto implicaba demoras,

costos económicos, incertidumbre y un esfuerzo enorme, familias que

recorrían cientos de kilómetros con un niño o niña enfermo, sin todavía

tener un diagnóstico en mano.

Esa realidad cambia hoy, ya que Formosa cuenta ahora con el

equipamiento, la metodología y los profesionales capaces de diagnosticar

esta enfermedad a nivel local, a la altura de cualquier centro de referencia

del país.

Este primer diagnóstico es el resultado del trabajo articulado y la formación

continúa de los profesionales del servicio de Biología Molecular del HAC,

que integran el Comité de Fibrosis Quística de la Provincia de Formosa,

junto a otros profesionales de la institución y del Hospital de la Madre y el

Niño.

La dedicación científica y humana es la que convierte al Hospital de Alta

Complejidad en un espacio donde la complejidad deja de ser un obstáculo

para convertirse en un desafío que se supera cada día. Cada diagnóstico a

tiempo es una vida con más oportunidades.

Formosa sigue construyendo así una salud pública más cercana, más capaz

y más justa para toda su comunidad.