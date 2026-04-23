Se presentó en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de tarifa eléctrica diferencial para el Norte Grande

La iniciativa fue impulsada por los legisladores formoseños de Unión por

la Patria Graciela de la Rosa, Graciela Parola y Luis Basterra. También

legisladores de la región la apoyaron con su firma.

El martes 21 se presentó en la Cámara de Diputados de la Nación el

proyecto de Ley de Régimen Tarifario Especial para el Consumo de

Energía Eléctrica en el Norte Grande Argentino.

Se trata de una iniciativa impulsada por los diputados de la provincia de

Formosa, del espacio de Unión por la Patria, Graciela de la Rosa, Graciela

Parola y Luis Basterra.

Cabe mencionar que el proyecto también contó con la firma de los

representantes de algunas de las provincias del Norte Grande Argentino: La

Rioja, Tucumán, Corrientes, Jujuy y Catamarca, que dieron su apoyo al

proyecto que busca ser tratado en el Congreso de la Nación.

Al respecto, la diputada De la Rosa destacó ese acompañamiento al

proyecto y aseveró que “la dolarización de la energía y la quita de

subsidios” son los “dos factores fundamentales” que inciden directamente

en el “impresionante” aumento que tuvo el servicio, una problemática que

afecta “la posibilidad del usuario de hacer frente al pago de la factura de

luz”.

Estas dos cuestiones, dejó en claro que “son decisiones dispuestas por la

Nación”, por eso “este proyecto de ley es de carácter nacional”, el cual se

suma “a todas las demás iniciativas presentadas en la misma Cámara de

Diputados, como también en el Senado de la Nación, buscando resolver

esta cuestión”.

Después puntualizó la legisladora en varios puntos que son centrales en

este proyecto: “Primero, alcanza a las diez provincias del Norte Argentino,

se trata de un régimen especial transitorio, con una vigencia de 15 años,

que puede ser prorrogado”.

Los usuarios residenciales con subsidios serán los beneficiarios de esta

medida, pero según se fija en el proyecto, aquellos cuyos ingresos sean

menores a tres canastas básicas totales, es decir, familias con ingresos

menores a $4.300.000, quienes tendrán una reducción del 50% en sus

tarifas en los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y

marzo.

“Es decir es un régimen de seis meses, coincidente con la época de calor”,

subrayó y remarcó que “el precio mayorista, tanto de energía como de

potencia, lo define la Nación”.

También se alcanzará con la medida a las entidades de bien público, como

por ejemplo, asociaciones y fundaciones sin fines de lucro, las que tendrán

una reducción del 35%.

Y según se prevé, el financiamiento se hará a través del Fondo Nacional de

la Energía Eléctrica, Ley 15.336, mediante el Fondo Subsidiario para

Compensaciones Regionales de Tarifas a Usuarios Finales.

Después, agregó, a modo de aclaración, que “este régimen no excluye a

subsidios nacionales y provinciales” y trajo a colación, en ese sentido, que

“en la provincia de Formosa se subsidia el costo de distribución a miles de

usuarios, cuyo beneficio se mantendrá, por lo tanto, este régimen viene a

sumarse” a lo que fuera dispuesto por el gobernador Gildo Insfrán.

En adelante, consignó que otra cuestión importante es que “solicitamos que

sea cero el IVA en la factura de luz, ya que el usuario del Norte Grande no

tiene acceso al gas natural”, añadiendo que resulta fundamental que “los

aumentos de las tarifas para el consumo de energía eléctrica estén

relacionados con el coeficiente de variación salarial”.

Esto teniendo en cuenta “la dolarización de las tarifas” lo que “hace que la

energía tenga un precio en dólar a nivel nacional que lo define la Nación,

cuando resulta que los argentinos perciben sus salarios en pesos”, apuntó.

Sin apoyo libertario

Continuando con la entrevista, fue consultada por la postura del diputado

nacional por La Libertad Avanza por Formosa, Atilio Basualdo, quien no

acompañó este proyecto de Ley de Régimen Tarifario Especial para el

Consumo de Energía Eléctrica en el Norte Grande Argentino.

Por el contrario, cuando se votó el Presupuesto Nacional que envió el

Ejecutivo, condenó que él acompañó la quita de subsidios, instancia en la

cual “nosotros por supuesto estuvimos en contra”, dado que se trataba de

un “presupuesto de recorte e hicimos hincapié en las deudas que la Nación

tiene con la provincia de Formosa”.

E incluso señaló que “ya con los diputados Parola y Basterra presentamos

hace tiempo un pedido de un proyecto de resolución al Poder Ejecutivo

Nacional, solicitando que los niveles de subsidios de este año sean los del

año anterior a este Presupuesto”.

Asimismo, reclamaron “incorporar el mes de marzo en las tarifas

diferenciales para las zonas de calor, donde está comprendida Formosa, ya

que por la quita de subsidio nacional los usuarios de la provincia, al igual

que de Chaco, Corrientes, Misiones y las demás provincias de la región,

vieron incrementarse en 200% las tarifas de luz”.