Datos oficiales de Pruebas Aprender Secundaria 2024 posicionan a Formosa con mejores indicadores de asistencia a clases respecto al promedio del país

Mientras que a nivel país solo el 2% de los estudiantes no registra faltas,

en Formosa esa proporción asciende al 7%, es decir, más de tres veces

superior.

Los resultados de Aprender Secundaria (octubre 2024) muestran que la

provincia de Formosa presenta niveles de asistencia escolar superiores al

promedio nacional, con más estudiantes que sostienen su trayectoria

educativa y una menor incidencia de ausentismo crítico.

Uno de los datos más destacados se observa en los niveles de menor

inasistencia. Mientras que a nivel país solo el 2% de los estudiantes no

registra faltas, en Formosa esa proporción asciende al 7%, es decir, más de

tres veces superior. A su vez, el 23% de los estudiantes formoseños

acumula menos de cinco inasistencias, superando ampliamente el promedio

nacional, que se ubica en el 13%.

Las diferencias también se evidencian en los niveles más altos de

ausentismo. A nivel nacional, el 20% de los estudiantes registra entre 20 y

29 faltas, mientras que en Formosa ese porcentaje se reduce al 10%, lo que

muestra una disminución significativa de las situaciones más críticas.

Si se considera a los estudiantes con al menos 15 inasistencias al mes de

octubre, la brecha se amplía aún más: el 51% de los estudiantes del país

alcanza ese nivel de faltas, mientras que en Formosa la cifra desciende al

33%, marcando una diferencia de 18 puntos porcentuales.

En este escenario, Formosa evidencia mejores resultados en la contención

del ausentismo sostenido, lo que sugiere una mayor efectividad de las

estrategias de acompañamiento y cuidado de las trayectorias educativas. El

desafío, en adelante, será profundizar estas políticas para consolidar la

continuidad y el sostenimiento de los estudiantes en el sistema educativo.