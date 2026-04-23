En La Rioja, el Gobierno nacional aumentó el costo de la energía eléctrica mayorista 12 veces respecto a 2023

En febrero de 2024, con el cuadro tarifario del Ejecutivo nacional

anterior, la factura en concepto de compra mayorista fue de 1200 millones

de pesos; mientras que, en el mismo mes de este año, fue de 15.300

millones de pesos.

En comunicación con AGENFOR, el presidente de la empresa

distribuidora de energía de La Rioja (EDELAR), el ingeniero Jerónimo

Quintela, se refirió a los incrementos desmedidos en la tarifa que afecta a

todas las provincias argentinas y aseguró que, en relación a la última

factura de luz con el cuadro tarifario de la gestión nacional anterior, en

febrero de 2024, el costo de la compra mayorista de energía aumentó 12

veces al mismo mes de este año.

En principio, explicó que, al igual que en Formosa, en La Rioja la energía

eléctrica llega al usuario final a través de tres componentes: la generación,

el transporte y la distribución, ya sea residencial, industrial o comercial.

“De esos tres conceptos, de los dos primeros se ocupa el Gobierno nacional

y el último consta por las distribuidoras, en el caso de Formosa, la empresa

provincial REFSA; y en La Rioja de EDELAR, que también es de gestión

pública”, indicó.

En ese marco, para exponer el “concepto clave” por el cual se dan estos

aumentos en la luz, Quintela precisó que, en febrero de 2024, “que fue la

última factura con el cuadro tarifario con el Gobierno nacional anterior”,

en concepto de la compra de energía mayorista que paga la distribuidora a

su cargo, fue de 1200 millones de pesos; mientras que, “la de febrero de

este año, es de 15.300 millones de pesos”, es decir, “si se compara el

mismo periodo, la factura ha crecido cerca de 12 veces más”.

“Para que quede claro la situación que vivimos nosotras, las distribuidoras,

y cuál ha sido el aumento sumado a otros que nos ha afectado: el mercado

eléctrico, por lo general, se evalúa en dólares”, señaló.

Y profundizó: “Los cables, que sus componentes principales son el cobre y

el aluminio, son comoditis evaluados en dólares; que con la gran

devaluación de estos dos últimos años en Argentina, ha tenido su

repercusión en los costos de adquisición de esos materiales. Sumándose

también los transformadores, otro de los insumos principales con los que

contamos las distribuidoras”.

El funcionario riojano remarcó que CAMMESA, la compañía

administradora del mercado mayorista eléctrico de la República Argentina,

les factura a “todos los grandes usuarios del país” y, una vez cada tres

meses, “le dice al Gobierno nacional las tarifas para todos los generadores

con las empresas que ellos tienen contrato y el Gobierno nacional es el que

autoriza las tarifas”.

Las más afectadas

Asimismo, Quintela aseveró que, tanto Formosa como La Rioja, fueron

“las provincias más afectadas por este Gobierno nacional”, respecto a las

obras en esta área, porque “existe una asociación que recauda un impuesto

nacional que se les cobra a todos los usuarios de Argentina: el Fondo

Nacional de Energía Eléctrica, el cual va a una comisión y se decide en ella

a quién se le va a ejecutar las obras”.

“En esa comisión, tanto Formosa como La Rioja tenían autorizadas dos

obras por parte del Gobierno nacional anterior, que ya estaban en

ejecución, en nuestro caso llevaba un 30% de ejecución; en el de Formosa

creo que iba cerca de un 45% de aplicación de fondos, y esas dos obras se

han paralizado, se han roto los contratos y se han estancado”, denunció.

Y amplió: “En La Rioja esta obra nos impide el crecimiento en la capital,

por lo cual es un daño muy grande. Independientemente de eso, junto con

el Gobierno y con varias autoridades de la provincia, hemos decidido

rascar la olla y comenzar a hacerla con fondos propios para intentar

terminar este año”.

Proyecto de Ley

Por último, el Presidente de la empresa riojana habló sobre el proyecto de

ley presentado el pasado martes 21 por los legisladores nacionales

formoseños para tratar tarifas de luz diferenciadas en 10 provincias del

Norte Grande, incluida La Rioja, y dijo que “apoyamos la medida porque

es algo que venimos solicitando hace mucho tiempo”.

“Todo el Norte tiene condiciones muy similares, no solamente la aplicación

del factor clima es fundamental para todos nosotros, y es muy parecido,

sino también hay muchos productores que utilizan la energía como uno de

sus insumos principales”, apuntó.

Y cerró: “Por supuesto hace una competencia desleal con el resto de los

productores del resto de las provincias, haciendo que no podamos salir a

competir tan fielmente con otros productores, por eso se necesita una

mirada distinta en este factor”.