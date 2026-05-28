Enérgico repudio a la solicitud de intervención a la provincia de Formosa

El comunicado suscripto por el secretario general, César Lugo, fue emitido
en apoyo de la autonomía provincial y el federalismo.
El Movimiento por la Unidad Gremial, entidad integrada por más de 42
gremios federados a la Confederación General del Trabajo de la República
Argentina (CGT), dio a conocer una declaración de la Seccional Nordeste
de la Asociación Argentina de Empleados de la Marina Mercante,
manifestando su “más categórico y enérgico repudio a las recientes
expresiones e intenciones” del senador de La Libertad Avanza (LLA)
Francisco Paoltroni, quien “ha solicitado promover la intervención federal
a la provincia de Formosa”.
El pronunciamiento de esta entidad, que representa a los trabajadores de la
marina mercante de Chaco, Corrientes y Misiones, está dirigido al titular
del Poder Ejecutivo Nacional, Javier Milei, a las distintas fuerzas políticas
con representación en el Congreso de la Nación, a la opinión pública
argentina y, en especial, a la formoseña.
Cabe remarcar que está suscripto por su secretario general, César Lugo, y
que fue emitido en apoyo de la autonomía y el federalismo de la provincia
de Formosa, acorde a la postura que ha adoptado el Movimiento por la
Unidad Gremial en su último plenario regional celebrado en SIDOFOR.
En sintonía con lo expresado, la organización obrera mercante considera
que el propósito de intervención federal, impulsado por el legislador
Paoltroni “constituye un atropello flagrante a las instituciones
democráticas, una violación directa a las autonomías provinciales
consagradas en nuestra Constitución Nacional y un peligroso antecedente
para el sistema federal de Gobierno”.
Bajo esa perspectiva, enfatiza que “la intervención federal es un recurso de
extrema excepción; utilizarla como una herramienta de disciplinamiento
político o para vulnerar la voluntad popular de los formoseños, atenta
contra la paz social y la división de Poderes. Los problemas y desafíos de
las provincias deben resolverse indefectiblemente por las vías democráticas
y los carriles institucionales propios de cada jurisdicción”.
Por lo tanto, concluye exigiendo al Poder Ejecutivo Nacional que “deseche
inmediatamente cualquier maniobra que intente menoscabar la soberanía
del pueblo formoseño y sus autoridades legítimamente constituidas”.
Asimismo, insta a las fuerzas políticas “a defender el respeto irrestricto a la
Carta Magna y al federalismo como base de la convivencia nacional”.
“Esta intención no puede ni debe quebrar la voluntad de un pueblo libre”,
concluye el petitorio gremial, el que también fue refrendado por la
coordinadora del Movimiento por la Unidad Gremial, la profesora Estela
del Carmen Escobar, titular sindical de SIDOFOR.