Yacimiento Palmar Largo: REFSA Hidrocarburos incorporó un sistema de bombeo mecánico para optimizar la extracción

La empresa estatal REFSA Hidrocarburos continúa ejecutando tareas
estratégicas en el área de Palmar Largo.
El ingeniero Silvio Basabes, gerente de Refsa Hidrocarburos, brindó
detalles sobre la reciente implementación de sistemas de bombeo mecánico
en el pozo PROA 3 y el avance de los trabajos de “workover” en el
Yacimiento Palmar Largo. Destacó que estas inversiones buscan prolongar
la vida útil del yacimiento y sostener el empleo local pese al complejo
contexto nacional.
En declaraciones recogidas por esta Agencia de Noticias Formosa
(AGENFOR) explicó que recientemente se completó el cambio del sistema
de extracción en el pozo PROA 3, migrando de un sistema de “jet pump” a
uno de bombeo mecánico.
Señaló que “este sistema es el más adaptable a la antigüedad de estos
yacimientos que tienen 30 o 40 años” y aseguró que “nos permite extraer
petróleo, gas y agua de una manera mucho más amigable con el
reservorio”.
Al respecto, precisó que, a diferencia de sistemas más agresivos como “el
gas lift o el jet pump”, propios de yacimientos jóvenes, el bombeo
mecánico permite “tranquilizar el reservorio” y lograr que el petróleo
“sobrenade para una extracción más eficiente”.
“De esa manera lo principal que logramos es prolongar la vida del
yacimiento. Aunque saquemos un poco menos por día, al ser recursos
finitos, logramos que la producción dure mucho más”, subrayó.
En este sentido, Basabes informó que los equipos instalados son “producto
de un workover, es decir hubo que hacer una limpieza profunda”,
destacando que “este pozo estaba parado y no producía porque estaba
tapado; gracias al workover pudimos ponerlo en condiciones nuevamente”,
detalló.
Asimismo, puntualizó que se estima alcanzar una profundidad de entre
3.500 y 3.700 metros para ponerlo en producción en los próximos 20 días.
También se refirió a “la firme decisión política de mantener la operatividad
en Formosa” y detalló que “actualmente hay doce pozos activos con una
producción de 75 metros cúbicos diarios con un porcentaje de agua del
97%”.
De este modo, indicó que “de cada cien litros sacamos tres litros de
petróleo”, marcando que “con ese pequeño margen de petróleo
mantenemos toda la estructura: la gente, la responsabilidad social, los
caminos y las mejoras que se hacen en todos los organismos y la
comunidad”.
Respecto al contexto económico, el ingeniero se refirió al impacto que
tiene al afirmar que “a diferencia de Vaca Muerta, los costos de flete y de
producción de estos yacimientos son altos”, comentando que supera los 40
dólares por metro cúbico.
Además, expuso “la refinería Refinor en Salta, que nos compraba el 50%
de la producción, se cerró” y esto “esto nos obligó a buscar clientes en
Buenos Aires, Mendoza o Neuquén”, explicó, remarcando que el flete de
1.200 a 1.700 kilómetros impacta directamente en la rentabilidad de la
empresa estatal.
Finalmente, sobre el futuro de la actividad, sostuvo que el horizonte es
“mantener la inversión en mantenimiento para sostener la producción
actual”, aunque aclaró que “si queremos aumentar la producción se
requeriría de inversores privados para nuevas perforaciones, dado que cada
pozo nuevo demanda una inversión mínima de 20 millones de dólares”.
Mientras tanto, ratificó: “Estamos manteniendo toda la dotación de
trabajadores; el problema social es muy sensible y REFSA está haciendo el
esfuerzo de sostener a todo el plantel”.