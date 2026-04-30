Educación llevó a cabo una Jornada de Fortalecimiento del Protocolo de Actuación Escolar

Participaron establecimientos públicos y de gestión privada, fuerzas de

seguridad provincial y equipos técnicos de cada institución. Se hizo

hincapié en la detección temprana, la comunicación responsable y la

correcta aplicación del reglamento vigente.

En el marco de las acciones de prevención, resguardo y fortalecimiento de

la seguridad en las instituciones educativas, el Ministerio de Cultura y

Educación de Formosa desarrolló una importante jornada de trabajo sobre

el Protocolo de Actuación Escolar, en el Galpón C de la ciudad capital, este

miércoles por la mañana.

La actividad estuvo a cargo del Equipo Interdisciplinario la cartera

educativa, en articulación con la División Cibercrimen de la Policía de

Formosa, abordando herramientas de prevención, intervención y

acompañamiento ante situaciones que puedan afectar la convivencia y la

seguridad dentro del ámbito escolar.

Estuvieron presentes el de Cultura y Educación, Julio Araoz, junto a

equipos directivos de las instituciones educativas pertenecientes a la

Delegación Zonal Formosa, quienes participaron activamente del

encuentro, reafirmando el compromiso conjunto de trabajar de manera

coordinada, responsable y preventiva.

Durante la capacitación se hizo especial hincapié en la importancia de la

detección temprana, la comunicación responsable y la correcta aplicación

de los protocolos vigentes, entendiendo que la escuela constituye un

espacio fundamental de cuidado, contención y construcción de ciudadanía.

Asimismo, se destacó la necesidad de fortalecer el trabajo articulado entre

las instituciones educativas, las familias, los organismos del Estado y las

fuerzas de seguridad, priorizando siempre el bienestar de los estudiantes y

la construcción de entornos escolares seguros.

Desde el Ministerio de Cultura y Educación se continúa impulsando estas

instancias de formación y acompañamiento, convencidos de que la

prevención y el trabajo conjunto son herramientas esenciales para

garantizar una educación segura y de calidad para toda la comunidad

educativa.

Rol fundamental

Al respecto, el ministro Araoz, dijo que esta capacitación apuntó tanto a

instituciones públicas como de gestión privada y a equipos técnicos que

desempeñan su labor en estos ámbitos porque “tienen un rol fundamental

en esta instancia”.

“En la cual debemos profundizar en torno a las estrategias a seguir para

cumplir con los objetivos de este protocolo, que es la prevención,

sustentado en el lema mayor que es el cuidado de la vida. De eso se trata”,

indicó.

En ese sentido, el funcionario explicó que, desde que se oficializó el

Protocolo “está vigente” y no es que “se activa” porque sucede alguna

situación puntual sino que “se gestiona en el marco de este Protocolo y

participan todos aquellos que tienen la obligación”.

“Como nuestra Policía Científica, los equipos técnicos que contienen a las

familias, porque cada episodio de estas características genera mucha

preocupación, sobre todo, en los inicios cuando tuvo el pico informativo de

desconocimiento, desinformación, generaba angustia”, sostuvo.

Y consideró que, “ahora ya estamos en otra instancia” donde hay “una alta

participación de las familias” como, por ejemplo, el caso que tomó estado

público donde “fueron los padres los que se acercaron a la institución

escolar manifestando cierta preocupación”.

“La Institución gestionó la inquietud, intervino nuestra Policía Científica y

se identificó una red de más de 600 integrantes administrada por un joven

formoseño. Intervino la Policía, la justicia, todos los que tienen que ver en

el avance de estas cuestiones que, de ninguna manera, son travesuras

juveniles”, garantizó.

Y añadió: “Tomamos todo esto con la seriedad que amerita porque

debemos preservar la vida y tenemos que seguir construyendo en

comunidad, haciéndolo en paz y esta es una manera de contribuir a esa

construcción”.