Educación llevó a cabo una Jornada de Fortalecimiento del Protocolo de Actuación Escolar

Participaron establecimientos públicos y de gestión privada, fuerzas de
seguridad provincial y equipos técnicos de cada institución. Se hizo
hincapié en la detección temprana, la comunicación responsable y la
correcta aplicación del reglamento vigente.
En el marco de las acciones de prevención, resguardo y fortalecimiento de
la seguridad en las instituciones educativas, el Ministerio de Cultura y
Educación de Formosa desarrolló una importante jornada de trabajo sobre
el Protocolo de Actuación Escolar, en el Galpón C de la ciudad capital, este
miércoles por la mañana.
La actividad estuvo a cargo del Equipo Interdisciplinario la cartera
educativa, en articulación con la División Cibercrimen de la Policía de
Formosa, abordando herramientas de prevención, intervención y
acompañamiento ante situaciones que puedan afectar la convivencia y la
seguridad dentro del ámbito escolar.
Estuvieron presentes el de Cultura y Educación, Julio Araoz, junto a
equipos directivos de las instituciones educativas pertenecientes a la
Delegación Zonal Formosa, quienes participaron activamente del
encuentro, reafirmando el compromiso conjunto de trabajar de manera
coordinada, responsable y preventiva.
Durante la capacitación se hizo especial hincapié en la importancia de la
detección temprana, la comunicación responsable y la correcta aplicación
de los protocolos vigentes, entendiendo que la escuela constituye un
espacio fundamental de cuidado, contención y construcción de ciudadanía.
Asimismo, se destacó la necesidad de fortalecer el trabajo articulado entre
las instituciones educativas, las familias, los organismos del Estado y las
fuerzas de seguridad, priorizando siempre el bienestar de los estudiantes y
la construcción de entornos escolares seguros.
Desde el Ministerio de Cultura y Educación se continúa impulsando estas
instancias de formación y acompañamiento, convencidos de que la
prevención y el trabajo conjunto son herramientas esenciales para
garantizar una educación segura y de calidad para toda la comunidad
educativa.
Rol fundamental
Al respecto, el ministro Araoz, dijo que esta capacitación apuntó tanto a
instituciones públicas como de gestión privada y a equipos técnicos que
desempeñan su labor en estos ámbitos porque “tienen un rol fundamental
en esta instancia”.
“En la cual debemos profundizar en torno a las estrategias a seguir para
cumplir con los objetivos de este protocolo, que es la prevención,
sustentado en el lema mayor que es el cuidado de la vida. De eso se trata”,
indicó.
En ese sentido, el funcionario explicó que, desde que se oficializó el
Protocolo “está vigente” y no es que “se activa” porque sucede alguna
situación puntual sino que “se gestiona en el marco de este Protocolo y
participan todos aquellos que tienen la obligación”.
“Como nuestra Policía Científica, los equipos técnicos que contienen a las
familias, porque cada episodio de estas características genera mucha
preocupación, sobre todo, en los inicios cuando tuvo el pico informativo de
desconocimiento, desinformación, generaba angustia”, sostuvo.
Y consideró que, “ahora ya estamos en otra instancia” donde hay “una alta
participación de las familias” como, por ejemplo, el caso que tomó estado
público donde “fueron los padres los que se acercaron a la institución
escolar manifestando cierta preocupación”.
“La Institución gestionó la inquietud, intervino nuestra Policía Científica y
se identificó una red de más de 600 integrantes administrada por un joven
formoseño. Intervino la Policía, la justicia, todos los que tienen que ver en
el avance de estas cuestiones que, de ninguna manera, son travesuras
juveniles”, garantizó.
Y añadió: “Tomamos todo esto con la seriedad que amerita porque
debemos preservar la vida y tenemos que seguir construyendo en
comunidad, haciéndolo en paz y esta es una manera de contribuir a esa
construcción”.