Con total éxito se realizó en Laguna Blanca el segundo remate de invernada de la provincia

Estos espacios fortalecen a los productores, permitiéndoles comercializar
su hacienda a un precio y peso justo, en condiciones competitivas,
reconociendo el enorme esfuerzo que realizan día a día.
Una “verdadera fiesta del trabajo y la producción” se vivió este miércoles
29 en Laguna Blanca con la realización del segundo remate de invernada
de la provincia, que fue el primero que se desarrolló en esa localidad.
El evento pecuario tuvo lugar en el predio de la Asociación Civil de
Productores Agropecuarios de la Región Norte y contó con la destacada
presencia del vicegobernador de Formosa, Eber Solís.
Además, participaron de la Feria Ganadera Paippera más de 60 familias de
pequeños y medianos productores, quienes lograron comercializar más de
850 cabezas de ganado, en el marco de una planificación sostenida del
Gobierno de Formosa a través del Instituto PAIPPA.
En ese marco, el Vicegobernador puso en valor el esfuerzo y el trabajo de
los productores, ya que “a pesar de las inclemencias del tiempo, acercaron
su producción al predio y fueron parte de este espacio”.
Subrayó que “por decisión del gobernador Gildo Insfrán, se continúa
acompañando de manera integral a cada familia productora”, a la vez que
resaltó que estos remates son “una herramienta concreta de inclusión y
desarrollo en todo el territorio provincial”.
Recordó, a su vez, que “hace poco participé de la feria ganadera de
productores paipperos en Laguna Yema, más puntualmente en El
Quemado”, mientras que este miércoles “con orgullo se hizo otra” en
Laguna Blanca. Y adelantó que próximamente se reprogramará la edición
que debía llevarse a cabo en Misión Laishí, la cual por cuestiones
climáticas tuvo que ser suspendida.
Una fiesta del Modelo Formoseño
A su turno, el coordinador ejecutivo del Instituto PAIPPA, el veterinario
Rubén Casco, dialogó con AGENFOR y acentuó que se trató de “un evento
muy importante, una verdadera fiesta del Modelo Formoseño”, ya que
congregó a “familias paipperas de diferentes localidades” de la región.
En ese sentido, agradeció al Gobierno de Formosa porque “este trabajo
garantiza no solo la comercialización de la producción ganadera, sino
también de la agricultura”, por lo tanto “se logra que los productores sean
felices con su trabajo y esfuerzo diario”.
“Estas iniciativas nos llenan de felicidad porque, al finalizar la jornada, las
familias vuelven a sus hogares muy contentas, por cuanto vendieron sus
terneros, sus novillitos o sus vaquillas”, cerró.