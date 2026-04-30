Con total éxito se realizó en Laguna Blanca el segundo remate de invernada de la provincia

Estos espacios fortalecen a los productores, permitiéndoles comercializar

su hacienda a un precio y peso justo, en condiciones competitivas,

reconociendo el enorme esfuerzo que realizan día a día.

Una “verdadera fiesta del trabajo y la producción” se vivió este miércoles

29 en Laguna Blanca con la realización del segundo remate de invernada

de la provincia, que fue el primero que se desarrolló en esa localidad.

El evento pecuario tuvo lugar en el predio de la Asociación Civil de

Productores Agropecuarios de la Región Norte y contó con la destacada

presencia del vicegobernador de Formosa, Eber Solís.

Además, participaron de la Feria Ganadera Paippera más de 60 familias de

pequeños y medianos productores, quienes lograron comercializar más de

850 cabezas de ganado, en el marco de una planificación sostenida del

Gobierno de Formosa a través del Instituto PAIPPA.

En ese marco, el Vicegobernador puso en valor el esfuerzo y el trabajo de

los productores, ya que “a pesar de las inclemencias del tiempo, acercaron

su producción al predio y fueron parte de este espacio”.

Subrayó que “por decisión del gobernador Gildo Insfrán, se continúa

acompañando de manera integral a cada familia productora”, a la vez que

resaltó que estos remates son “una herramienta concreta de inclusión y

desarrollo en todo el territorio provincial”.

Recordó, a su vez, que “hace poco participé de la feria ganadera de

productores paipperos en Laguna Yema, más puntualmente en El

Quemado”, mientras que este miércoles “con orgullo se hizo otra” en

Laguna Blanca. Y adelantó que próximamente se reprogramará la edición

que debía llevarse a cabo en Misión Laishí, la cual por cuestiones

climáticas tuvo que ser suspendida.

Una fiesta del Modelo Formoseño

A su turno, el coordinador ejecutivo del Instituto PAIPPA, el veterinario

Rubén Casco, dialogó con AGENFOR y acentuó que se trató de “un evento

muy importante, una verdadera fiesta del Modelo Formoseño”, ya que

congregó a “familias paipperas de diferentes localidades” de la región.

En ese sentido, agradeció al Gobierno de Formosa porque “este trabajo

garantiza no solo la comercialización de la producción ganadera, sino

también de la agricultura”, por lo tanto “se logra que los productores sean

felices con su trabajo y esfuerzo diario”.

“Estas iniciativas nos llenan de felicidad porque, al finalizar la jornada, las

familias vuelven a sus hogares muy contentas, por cuanto vendieron sus

terneros, sus novillitos o sus vaquillas”, cerró.