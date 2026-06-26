Villarruel aseveró que la tarifa eléctrica de Formosa es “la más competitiva a nivel nacional”

La diputada cuestionó los dichos de su par por no tener “sustento legal ni
técnico” y expuso cómo el Gobierno libertario es responsable de estos
incrementos.
Ante las declaraciones de una legisladora de la oposición local quien
manifestó que la responsabilidad del aumento de la tarifa eléctrica es
responsabilidad del Gobierno provincial, la diputada justicialista, Claudia
Villarruel, en coincidencia con el bloque que integra en la Legislatura de
Formosa, consideró una “actitud irresponsable” la de “exhibir números que
no tienen sustento técnico ni legal”.
Y, agregó, que “sólo demuestra una campaña de desinformación ante tantos
usuarios que día a día tienen que afrontar las políticas de ajuste del
Gobierno nacional”.
“La tarifa eléctrica de Formosa es la más competitiva a nivel nacional; y
esta afirmación tiene sustento académico a través del informe de la UBA-
CONICET, que ubica a la provincia, para un consumo de 265 KW/hs en
$25.321; a Misiones en $41.834; a Corrientes en $57.554; y a Chaco en
$42.013”, indicó.
Al mismo tiempo que, ratificó: “Este informe ubica a Formosa con el VAD
más barato de la región y del promedio nacional”.
En cuanto a que el VAD aumentó el 220 %, Villarruel dijo que “este dato
carece de sustento técnico y legal” y “responde a una campaña que
pretende confundir a los consumidores, ocultando que los verdaderos
responsables del aumento son el gobierno nacional a los cuales
acompañan”-
“Tal es así que de cada cien pesos que se cobra por el servicio de energía
$56,4 corresponden solo al costo de abastecimiento mayorista, después hay
que considerar los impuestos que, en el caso de Formosa, solo se aplica el
impuesto nacional del IVA, este en los cien pesos cobrados asciende a la
suma de $ 17,4 y finalmente el VAD es de $ 26,3”, precisó.
Y agregó: “De este análisis surge evidente que más del 74% de cada cien
pesos pagados a la distribuidora son retenidos por el Gobierno nacional; y
solo el 26% es destinado para el mantenimiento y operación de la empresa
REFSA”.
Respecto, a las variaciones de energía, la Diputada reprochó que “no se
puede decir que asciende al 118%” ya que, del análisis de las normativas de
los organismos competentes, como es la Secretaría de Energía, “se
desprende que la variación asciende al 300%, dato que surge de analizar la
variación de la resolución 883/23 del Gobierno anterior con la actual
109/26”.
“Otros conceptos que integran la tarifa son los referentes a la potencia y el
transporte, partiendo de las mismas normas ya citadas se puede observar
que las variaciones son de transporte 5.572% y de la potencia variación del
9.906%”, detalló.
Sobre el final, Villarruel concluyó que, de los datos expuestos, “mienten en
cuanto al aumento del servicio de energía eléctrica, eludiendo la
responsabilidad que les cabe sobre la decisión política de aumentar el
servicio eléctrico”.