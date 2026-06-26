Villarruel aseveró que la tarifa eléctrica de Formosa es “la más competitiva a nivel nacional”

La diputada cuestionó los dichos de su par por no tener “sustento legal ni

técnico” y expuso cómo el Gobierno libertario es responsable de estos

incrementos.

Ante las declaraciones de una legisladora de la oposición local quien

manifestó que la responsabilidad del aumento de la tarifa eléctrica es

responsabilidad del Gobierno provincial, la diputada justicialista, Claudia

Villarruel, en coincidencia con el bloque que integra en la Legislatura de

Formosa, consideró una “actitud irresponsable” la de “exhibir números que

no tienen sustento técnico ni legal”.

Y, agregó, que “sólo demuestra una campaña de desinformación ante tantos

usuarios que día a día tienen que afrontar las políticas de ajuste del

Gobierno nacional”.

“La tarifa eléctrica de Formosa es la más competitiva a nivel nacional; y

esta afirmación tiene sustento académico a través del informe de la UBA-

CONICET, que ubica a la provincia, para un consumo de 265 KW/hs en

$25.321; a Misiones en $41.834; a Corrientes en $57.554; y a Chaco en

$42.013”, indicó.

Al mismo tiempo que, ratificó: “Este informe ubica a Formosa con el VAD

más barato de la región y del promedio nacional”.

En cuanto a que el VAD aumentó el 220 %, Villarruel dijo que “este dato

carece de sustento técnico y legal” y “responde a una campaña que

pretende confundir a los consumidores, ocultando que los verdaderos

responsables del aumento son el gobierno nacional a los cuales

acompañan”-

“Tal es así que de cada cien pesos que se cobra por el servicio de energía

$56,4 corresponden solo al costo de abastecimiento mayorista, después hay

que considerar los impuestos que, en el caso de Formosa, solo se aplica el

impuesto nacional del IVA, este en los cien pesos cobrados asciende a la

suma de $ 17,4 y finalmente el VAD es de $ 26,3”, precisó.

Y agregó: “De este análisis surge evidente que más del 74% de cada cien

pesos pagados a la distribuidora son retenidos por el Gobierno nacional; y

solo el 26% es destinado para el mantenimiento y operación de la empresa

REFSA”.

Respecto, a las variaciones de energía, la Diputada reprochó que “no se

puede decir que asciende al 118%” ya que, del análisis de las normativas de

los organismos competentes, como es la Secretaría de Energía, “se

desprende que la variación asciende al 300%, dato que surge de analizar la

variación de la resolución 883/23 del Gobierno anterior con la actual

109/26”.

“Otros conceptos que integran la tarifa son los referentes a la potencia y el

transporte, partiendo de las mismas normas ya citadas se puede observar

que las variaciones son de transporte 5.572% y de la potencia variación del

9.906%”, detalló.

Sobre el final, Villarruel concluyó que, de los datos expuestos, “mienten en

cuanto al aumento del servicio de energía eléctrica, eludiendo la

responsabilidad que les cabe sobre la decisión política de aumentar el

servicio eléctrico”.