Atencia saludó a los médicos otorrinolaringólogos y a los psicólogos sociales en su día

Con motivo de celebrarse este 25 de junio el Día del Médico

Otorrinolaringólogo y el Día del Psicólogo Social, el ministro expresó su

reconocimiento a estos profesionales por su compromisoy aporte diario al

fortalecimientodel sistema público de salud.

“En este día tan importante para los profesionales de la otorrinolaringología

y de la psicología social les hago llegar todo mi afecto, mis felicitaciones y

un cordial saludo. Sobre todo, a quienes ejercen en el sistema público de

salud de nuestra provincia”, enunció el ministro de Desarrollo Humano,

doctor Juan Carlos Atencia.

Seguidamente, destacó el compromiso y la calidad humana con la que los

profesionales de ambas disciplinas desarrollan diariamente su labor,

contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población mediante una

atención integral y cercana, enmarcada en el Modelo Formoseño de salud.

“Estos especialistas desempeñan un rol indispensable dentro de los equipos

interdisciplinarios que forman parte de los hospitales y centros de salud de

la provincia, aportando conocimientos científicosy prácticas que

enriquecen el trabajo cotidiano, siempre acompañado por una permanente

vocación de servicio”, remarcó.

El médico otorrinolaringólogo es quien se encarga del cuidado de la salud

auditiva, como también de la detección, diagnóstico y tratamiento de

afecciones que pueden afectar la nariz, la garganta, la voz, las glándulas

salivales y otras partes de la cabeza y cuello.

Por su parte, los psicólogos sociales tienen un rol trascendental en el

acompañamiento de las personas, las familias y las comunidades. Su

mirada sobre los procesos grupales y comunitarios constituye una

herramienta valiosa para la promoción de vínculos saludables, la

prevención y la construcción de una sociedad más solidaria, empática,

inclusiva e integradora.

En tal sentido, el titular de la cartera sanitaria destacó que el Gobierno de

Formosa sostiene una concepción integral de la salud, en la que el trabajo

articulado de las distintas especialidades permite brindar respuestas más

eficaces a las necesidades de la población.

"Cada profesional aporta conocimientos y capacidades que enriquecen el

sistema sanitario. Por eso, en esta fecha, aprovecho para agradecer

profundamente a todos por la dedicación, el esfuerzo y la responsabilidad

puestas al servicio de los pacientes y de toda la comunidad”, señaló al

concluir.