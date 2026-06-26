Atencia saludó a los médicos otorrinolaringólogos y a los psicólogos sociales en su día

Con motivo de celebrarse este 25 de junio el Día del Médico
Otorrinolaringólogo y el Día del Psicólogo Social, el ministro expresó su
reconocimiento a estos profesionales por su compromisoy aporte diario al
fortalecimientodel sistema público de salud.
“En este día tan importante para los profesionales de la otorrinolaringología
y de la psicología social les hago llegar todo mi afecto, mis felicitaciones y
un cordial saludo. Sobre todo, a quienes ejercen en el sistema público de
salud de nuestra provincia”, enunció el ministro de Desarrollo Humano,
doctor Juan Carlos Atencia.
Seguidamente, destacó el compromiso y la calidad humana con la que los
profesionales de ambas disciplinas desarrollan diariamente su labor,
contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población mediante una
atención integral y cercana, enmarcada en el Modelo Formoseño de salud.
“Estos especialistas desempeñan un rol indispensable dentro de los equipos
interdisciplinarios que forman parte de los hospitales y centros de salud de
la provincia, aportando conocimientos científicosy prácticas que
enriquecen el trabajo cotidiano, siempre acompañado por una permanente
vocación de servicio”, remarcó.
El médico otorrinolaringólogo es quien se encarga del cuidado de la salud
auditiva, como también de la detección, diagnóstico y tratamiento de
afecciones que pueden afectar la nariz, la garganta, la voz, las glándulas
salivales y otras partes de la cabeza y cuello.
Por su parte, los psicólogos sociales tienen un rol trascendental en el
acompañamiento de las personas, las familias y las comunidades. Su
mirada sobre los procesos grupales y comunitarios constituye una
herramienta valiosa para la promoción de vínculos saludables, la
prevención y la construcción de una sociedad más solidaria, empática,
inclusiva e integradora.
En tal sentido, el titular de la cartera sanitaria destacó que el Gobierno de
Formosa sostiene una concepción integral de la salud, en la que el trabajo
articulado de las distintas especialidades permite brindar respuestas más
eficaces a las necesidades de la población.
"Cada profesional aporta conocimientos y capacidades que enriquecen el
sistema sanitario. Por eso, en esta fecha, aprovecho para agradecer
profundamente a todos por la dedicación, el esfuerzo y la responsabilidad
puestas al servicio de los pacientes y de toda la comunidad”, señaló al
concluir.