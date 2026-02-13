Torneo Apertura: salen a la cancha Independiente, San Lorenzo y Vélez

Será un viernes de grandes la continuidad de la quinta fecha del torneo Apertura. Desde las 20 y por ESPN Premium, Independiente (6 puntos) que viene de ganar por primera vez ante Platense, recibirá a Lanús (8), que tras igualar el lunes ante Talleres de Córdoba, adelanta este partido para poder enfrentar a Flamengo la semana que viene por la ida de la Recopa Sudamericana.
A las 22.15, en Santa Fe y por TNT Sports Premium, Unión (4) que suma menos de lo que debería, recibirá a San Lorenzo (6) que necesita enderezarse luego de haber perdido el clásico con Huracán jugando de muy mala manera. A la misma hora, en Florencio Varela y por ESPN Premium, Defensa y Justicia (8), que se aprovechó del mal momento de Newell’s ganándole 3 a 2 en Rosario, enfrentará a un Vélez (10) entonado luego de haber vencido a Boca y lider de la zona A
INDEPENDIENTE VS LANUS
Estadio: Independiente
Arbitro: Facundo Tello
Hora: 20 TV: ESPN Premium
UNION VS SAN LORENZO
Estadio: Unión (Santa Fe)
Arbitro: Ariel Penel
Hora: 22.15 TV: TNT Sports Premium
DEFENSA VS VELEZ
Estadio: Defensa y Justicia
Arbitro: Fernando Echenique
Hora: 22.15 TV: ESPN Premium