Torneo Apertura: salen a la cancha Independiente, San Lorenzo y Vélez

Será un viernes de grandes la continuidad de la quinta fecha del torneo Apertura. Desde las 20 y por ESPN Premium, Independiente (6 puntos) que viene de ganar por primera vez ante Platense, recibirá a Lanús (8), que tras igualar el lunes ante Talleres de Córdoba, adelanta este partido para poder enfrentar a Flamengo la semana que viene por la ida de la Recopa Sudamericana.

A las 22.15, en Santa Fe y por TNT Sports Premium, Unión (4) que suma menos de lo que debería, recibirá a San Lorenzo (6) que necesita enderezarse luego de haber perdido el clásico con Huracán jugando de muy mala manera. A la misma hora, en Florencio Varela y por ESPN Premium, Defensa y Justicia (8), que se aprovechó del mal momento de Newell’s ganándole 3 a 2 en Rosario, enfrentará a un Vélez (10) entonado luego de haber vencido a Boca y lider de la zona A

INDEPENDIENTE VS LANUS

Estadio: Independiente

Arbitro: Facundo Tello

Hora: 20 TV: ESPN Premium

UNION VS SAN LORENZO

Estadio: Unión (Santa Fe)

Arbitro: Ariel Penel

Hora: 22.15 TV: TNT Sports Premium

DEFENSA VS VELEZ

Estadio: Defensa y Justicia

Arbitro: Fernando Echenique

Hora: 22.15 TV: ESPN Premium