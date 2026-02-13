El Papa podría visitar la Argentina a fin de año

El papa León XIV podría concretar su ansiado viaje a la Argentina hacia fines de este año, según trascendió en las últimas horas tras la visita de un grupo de empresarios argentinos al Vaticano.

De acuerdo con lo que comentaron luego del encuentro, el Sumo Pontífice les habría manifestado su intención de incluir al país en su agenda antes de que finalice 2026, en lo que sería su primera visita oficial a su tierra natal desde que asumió el pontificado el pasado 8 de mayo.

La posibilidad de su llegada genera expectativa tanto en ámbitos eclesiásticos como políticos y sociales, en un contexto donde distintos sectores vienen expresando el deseo de que el Papa concrete una visita pastoral al país. Si bien aún no hay confirmación oficial ni fechas definidas, la versión cobró fuerza a partir del diálogo que los empresarios mantuvieron con el Santo Padre en los últimos días.

En paralelo, León XIV estudia una “visita relámpago” al Principado de Mónaco a finales de marzo, según confirmó la Oficina de Prensa de la Santa Sede ante consultas periodísticas. La invitación fue realizada por el príncipe Alberto II durante un encuentro celebrado en el Vaticano el pasado 17 de enero, y el proyecto se encuentra actualmente en fase de análisis.

De concretarse, se trataría de un viaje breve, posiblemente de un solo día, similar al que realizó el papa Francisco a Córcega el 15 de diciembre de 2024. La eventual visita tendría carácter histórico: sería la primera vez que un Papa viaje al Principado de Mónaco, el segundo Estado más pequeño del mundo después del Vaticano.

(Norte Chaco)