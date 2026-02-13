Mayans rechazó de manera contundente la reforma laboral: “Elimina derechos históricos de los trabajadores”

El presidente del bloque justicialista del Senado de la Nación, José Mayans,
rechazó de manera contundente el proyecto de reforma laboral impulsado
por el Gobierno nacional, ya que “precariza el sistema de trabajo argentino
y elimina los principales derechos adquiridos por la clase trabajadora a lo
largo de su historia”.
De esta manera, señaló que “no vamos a acompañar este proyecto
inconstitucional, que viola el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, y
tratados internacionales, porque no va a generar empleo ni va a generar
inversión mientras se mantenga el plan económico”, bramó el formoseño,
quien consideró que el proyecto de Nación, cuya versión final fue
distribuida en el recinto al finalizar su alocución de cierre, “fue mal
trabajado, no tuvo consenso y violó el reglamento de este Cuerpo”.
Al inicio de su intervención, Mayans acusó al oficialismo y aliados de
avasallar y violar el reglamento del Senado, no solo por el tratamiento
exprés de la norma, sino también por no respetar la representación electoral
en la conformación de las comisiones asesoras del Senado. Recordó que
esa mayoría circunstancial le robó al peronismo dos senadores en cada una
de las comisiones.
Y reflexionó: “Violaron el reglamento del Cuerpo y violentaron la
Constitución, porque esta es la casa de las leyes; y, en esta casa, las leyes se
deben cumplir. Pero si, en la casa de las leyes, no se cumple la ley, estamos
complicados”.
El dirigente peronista recordó que el oficialismo admitió un sinnúmero de
cambios al proyecto inicial porque no tenía el número ni para iniciar la
sesión de ayer. Señaló que primero se anunciaron veintiocho
modificaciones a la normativa, pero que, con el correr de las horas,
sumaban más de cincuenta los cambios producidos, muchos de ellos
incorporados durante el transcurso del debate.
Cuestionó que la ley impulsada afectará cuarenta y un leyes existentes:
como laborales, impositivas y hasta promueve la eliminación de estatutos.
“Esto es una falta de respeto al pueblo argentino y al Parlamento”, dijo el
legislador, tras cuestionar el tratamiento acelerado del proyecto, sin tener
un solo artículo a favor de los trabajadores y de las organizaciones
sindicales.
Para Mayans, el modelo económico como el laboral propuestos por el
gobierno de Milei “no es nuevo, es viejo, y ya fracasó en la Argentina” en
distintos momentos de la historia nacional, como fue en las dictaduras de
1955 y de 1976, así como en los gobiernos constitucionales del radical
Fernando de la Rúa y el de Mauricio Macri.
E insistió en que “esta es una ley abiertamente inconstitucional” y afirmó
que “el problema de la Argentina no son los trabajadores, el problema que
tiene la República Argentina es el plan económico del Gobierno nacional,
que tiene economistas dedicados a la usura”. “Este modelo no funciona, no
le echen la culpa a los trabajadores, no le echen la culpa a las provincias”,
completó.