Mayans rechazó de manera contundente la reforma laboral: “Elimina derechos históricos de los trabajadores”

El presidente del bloque justicialista del Senado de la Nación, José Mayans,

rechazó de manera contundente el proyecto de reforma laboral impulsado

por el Gobierno nacional, ya que “precariza el sistema de trabajo argentino

y elimina los principales derechos adquiridos por la clase trabajadora a lo

largo de su historia”.

De esta manera, señaló que “no vamos a acompañar este proyecto

inconstitucional, que viola el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, y

tratados internacionales, porque no va a generar empleo ni va a generar

inversión mientras se mantenga el plan económico”, bramó el formoseño,

quien consideró que el proyecto de Nación, cuya versión final fue

distribuida en el recinto al finalizar su alocución de cierre, “fue mal

trabajado, no tuvo consenso y violó el reglamento de este Cuerpo”.

Al inicio de su intervención, Mayans acusó al oficialismo y aliados de

avasallar y violar el reglamento del Senado, no solo por el tratamiento

exprés de la norma, sino también por no respetar la representación electoral

en la conformación de las comisiones asesoras del Senado. Recordó que

esa mayoría circunstancial le robó al peronismo dos senadores en cada una

de las comisiones.

Y reflexionó: “Violaron el reglamento del Cuerpo y violentaron la

Constitución, porque esta es la casa de las leyes; y, en esta casa, las leyes se

deben cumplir. Pero si, en la casa de las leyes, no se cumple la ley, estamos

complicados”.

El dirigente peronista recordó que el oficialismo admitió un sinnúmero de

cambios al proyecto inicial porque no tenía el número ni para iniciar la

sesión de ayer. Señaló que primero se anunciaron veintiocho

modificaciones a la normativa, pero que, con el correr de las horas,

sumaban más de cincuenta los cambios producidos, muchos de ellos

incorporados durante el transcurso del debate.

Cuestionó que la ley impulsada afectará cuarenta y un leyes existentes:

como laborales, impositivas y hasta promueve la eliminación de estatutos.

“Esto es una falta de respeto al pueblo argentino y al Parlamento”, dijo el

legislador, tras cuestionar el tratamiento acelerado del proyecto, sin tener

un solo artículo a favor de los trabajadores y de las organizaciones

sindicales.

Para Mayans, el modelo económico como el laboral propuestos por el

gobierno de Milei “no es nuevo, es viejo, y ya fracasó en la Argentina” en

distintos momentos de la historia nacional, como fue en las dictaduras de

1955 y de 1976, así como en los gobiernos constitucionales del radical

Fernando de la Rúa y el de Mauricio Macri.

E insistió en que “esta es una ley abiertamente inconstitucional” y afirmó

que “el problema de la Argentina no son los trabajadores, el problema que

tiene la República Argentina es el plan económico del Gobierno nacional,

que tiene economistas dedicados a la usura”. “Este modelo no funciona, no

le echen la culpa a los trabajadores, no le echen la culpa a las provincias”,

completó.