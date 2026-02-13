Tigre volvió a ganar y llegó a la punta de su zona

Tigre volvió a tener primeros veinte minutos demoledores. Y le bastaron para derrotar por 1 a 0 a Aldosivi con otro gol en el primer tiempo del cordobés David Romero (uno de los goleadores del torneo), sumar su tercer triunfo consecutivo y llegar momentáneamente con 13 puntos a la punta de la zona B. Los marplatenses fueron un canto a la impotencia ofensiva, suman apenas tres puntos y todavía no ganaron en lo que va del Apertura.

En ese arranque vibrante y determinado, Tigre le copó la pelota y el campo a Aldosivi y le fabricó una situación detrás de la otra. Un tiro de Alvarez dio en el travesaño y a los 13, Alan Barrionuevo sacó un pelotazo desde el fondo, David Romero se cruzó entre los dos marcadores centrales de Aldosivi y definió ante la salida del arquero Werner.

Pero no quedó ahí el dominio tigrense. Un cabezazo de Barrionuevo dio en el palo derecho y Werner le tapó otras dos pelotas del gol a Russo y Romero. Hasta ahí apabullado, Aldosivi reaccionó después de los veinte minutos y manejó la pelota. Pero no tuvo la claridad y la profundidad (ni los delanteros) que si tiene Tigre.

En el segundo tiempo, le pasó lo mismo a los marplatenses. Tuvieron el balón pero no supieron como entrarle a un Tigre que se posicionó bien en el fondo y no pasó sobresaltos porque solo le tiraron centros. Los locales bajaron la tensión del partido, sólo llegaron con dos disparos de Garay y dejaron pasar los minutos hasta construir una victoria que resolvió en los veinte iniciales y sostuvo en los setenta restantes. Ayudado por la impotencia total de Aldosivi.