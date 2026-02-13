En el Centro de Salud “Dr. Jorge Luis Diez” iniciaron el taller para mujeres “Lazos que cuidan”

La propuesta del servicio de Salud Mental busca fortalecer el bienestar

emocional, promover el autocuidado y consolidar redes de apoyo entre

mujeres.

El servicio de Salud Mental del centro de salud “Dr. Jorge Luis Diez”, del

barrio La Pilar, puso en marcha el taller para mujeres “Lazos que cuidan”,

un espacio de escucha y reflexión orientado a acompañar, contener y

favorecer la construcción de lazo social como parte del cuidado integral.

La licenciada en Psicología, Tatiana Johnson, responsable del servicio del

Centro de Salud “Dr. Jorge Luis Diez”, explicó que la iniciativa surgió a

partir de una demanda concreta de las pacientes: “Lazos que cuidan es un

espacio grupal que surge a partir del pedido de las propias pacientes,

quienes manifestaron la necesidad de contar con un ámbito de contención

entre mujeres”, señaló.

En ese marco, detalló que muchas de ellas expresaban sentirse aisladas, con

escasas redes de apoyo fuera del ámbito laboral o familiar, y con el deseo

de compartir con otras mujeres que atraviesan procesos vitales similares.

“Este grupo nace entonces como respuesta a esa demanda: un espacio de

encuentro, escucha y reflexión donde el acompañamiento entre mujeres se

convierte en sostén”, remarcó.

Johnson subrayó además el valor del trabajo grupal como complemento del

abordaje individual: “Desde el área de la salud mental se considera

fundamental no solo el trabajo terapéutico individual, sino también la

construcción de lazo social”, indicando que el vínculo con otras personas

favorece procesos de reparación subjetiva, fortalecimiento de la identidad y

reconstrucción de la autoestima.

Respecto del propósito del taller, precisó que apunta a brindar

acompañamiento emocional y fortalecer el lazo social, favoreciendo redes

de apoyo, la expresión de vivencias y el intercambio respetuoso entre pares,

entendiendo que “el sostén grupal es un factor protector fundamental” en

los procesos de recuperación y fortalecimiento personal.

El taller está dirigido a mujeres adultas que se encuentran en

acompañamiento psicológico y desean participar de un espacio grupal de

contención. Los encuentros se realizan una vez al mes, con modalidad

presencial, en el salón de espera del efector del barrio La Pilar.

“Lazos que cuidan es el espacio que creamos juntas, donde en cada

encuentro nos damos cuenta, nos reconocemos y aprendemos a abrazarnos.

Porque en el lazo también florecemos.”

Por último, desde el Área de Salud Mental agradecieron el

acompañamiento del Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de

Desarrollo Humano, que permite sostener estos espacios grupales

destinados a la comunidad, y remarcaron que “Lazos que cuidan” se suma a

otras propuestas del servicio, como “Pequeño Plan” y “Materia Verde”,

orientadas a acompañar y fortalecer el bienestar emocional comunitario.