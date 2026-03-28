Sofía Gonet habló sobre su supuesto reencuentro con Homero Pettinato en Cariló

En medio de versiones que comenzaron a circular con fuerza en los últimos días, Sofía Gonet decidió hablar públicamente para aclarar su situación con Homero Pettinato y desactivar los rumores de un supuesto acercamiento en Cariló.

Cabe recordar que la relación entre ambos había terminado en medio de un fuerte conflicto hacia fines de 2025, con cruces que incluyeron mensajes filtrados, posteos polémicos y declaraciones públicas que elevaron la tensión. Tras ese episodio, optaron por tomar distancia y evitar nuevas confrontaciones.

Invitada al programa A la Barbarossa, la exfinalista de MasterChef Celebrity fue contundente al referirse a su presente: “No tengo idea qué hace con su vida ni a dónde está”. Además, dejó en claro que el contacto entre ellos está completamente interrumpido: “Hace meses que no lo veo, hace fácil cuatro meses que no nos vemos ni hablamos”.

Sobre las versiones que los ubicaban en un mismo lugar durante el fin de semana largo, Gonet también dio precisiones: “Él estuvo en Costa Esmeralda en su casa y yo fui a Cariló, donde alquilé un departamento para pasar el finde largo, nada más”.

Las especulaciones habían cobrado fuerza a partir de lo que se comentó en SQP, el ciclo conducido por Yanina Latorre, donde se puso en duda el viaje que la influencer había anunciado junto a amigas. “Si uno va a los tapes (grabaciones) la puede haber escuchado decir a La Reini que se iba a Cariló con sus amigas unos días a descansar, lo cierto es que cuando uno se va a las historias de la influencer encuentra algún platito de comida, a las amigas nunca se las vio, al hotel donde está tampoco”, señalaron en el programa.

El rumor creció aún más cuando se sumó un dato que vinculaba directamente a Pettinato con el mismo destino: “¿Pero a quién vieron hoy en el centro de Cariló? nada más y nada menos que a Homero Pettinato”.

En ese contexto, la propia Latorre analizó la situación y opinó sin vueltas: “En la nota que nos dio dijo ‘está todo bien con Homero’. Si los dos hicieron semejantes denuncias, seguir juntos me parece una toxicidad”.

Por su parte, el periodista Nico Peralta aportó un testimonio que también alimentó las versiones: “Vivo en el mismo edificio que Homero y me cruzo más veces a la Reini en el ascensor que al encargado”.