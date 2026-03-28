Lanzaron el Acuerdo de Precios Formoseños por Semana Santa

Esta medida busca fortalecer el consumo local y brindar alivio económico a las familias formoseñas durante las fechas especiales.

El Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas formalizó el Acuerdo de Precios Formoseños de Semana Santa con el Banco Formosa y el sector comercial del rubro alimentos, para establecer una lista de precios de ocho artículos y acompañar a las familias formoseñas. Tendrá vigencia desde el 30 de marzo hasta el 5 de abril, con un valor máximo de $23.000. A esto se suman pescados y cortes de carne disponibles en comercios adheridos, ampliando las opciones para estas fechas.

Según se resaltó, estas políticas buscan, en un contexto económico desafiante, sostener el consumo y acompañar a las familias formoseñas, cuidando su economía cotidiana y garantizando el acceso a productos esenciales.

Participaron del encuentro el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Ibáñez; el subsecretario de Defensa al Consumidor y Usuario, el arquitecto Edgar Pérez; el subsecretario de Desarrollo Económico, Horacio Cosenza; el gerente general de Banco Formosa, el licenciado Carlos Daniel Padin; y representantes de los comercios adheridos.

Las promociones vigentes en comercios adheridos serán con el Banco Formosa: con tarjetas de crédito Visa y Chigüé, hasta tres cuotas sin interés y 25% de reintegro (tope de $10.000 por cuenta).

La lista de precios y los comercios adheridos puede consultarse aquí: https://drive.google.com/file/d/1nBUkmJARra-xk8ePxuP1lW5AADwVYW9g/view

Alivio económico ante la crisis nacional

En ese marco, el ministro Ibáñez, en declaraciones a AGENFOR, subrayó que “esto es muy importante para la mesa de los formoseños”.

Puso en valor “esta conjunción del sector privado, el Gobierno provincial y el Banco Formosa”, la cual “ya la hemos hecho en otras oportunidades” y ahora se reedita, teniendo en cuenta “este difícil momento” de crisis socioeconómica nacional originada por las medidas de ajuste, desfinanciamiento y paralización del Gobierno nacional. “Estamos pasando momentos muy bravos”, advirtió el titular de Economía de Formosa.

En ese sentido, mencionó a dos indicadores nacionales que “nos preocupan muchísimo”. El primero es el aumento de los combustibles, planteó, advirtiendo que “esto de liberar los precios, desde que asumió el Gobierno el presidente (Javier) Milei, ha hecho que hayan aumentado 514%, el doble de la inflación”. Y contrastó: “Tenemos combustibles en un país que produce petróleo más caro que Chile, que no tiene petróleo”.

Ante ello, consideró interesante que la gestión libertaria “nos explicara por qué”, ya que “ahora la culpa es de la guerra de Irán”, sin embargo, cuando “el barril de petróleo pasó los 110 dólares, todos los combustibles subieron, pero ahora bajó a 90 y los precios no bajaron ni un poquito”.

Reprobó contundente “esta ausencia del Estado”, donde “no se controla, ni siquiera se regula un precio para el mercado interno, porque cuando aumentan los combustibles se incrementa todo”, teniendo en cuenta que “el país se mueve sobre camiones y la gente usa colectivos, autos y motos”.

“Y eso se va a trasladar a precios. Así no se va a parar la inflación”, alertó.

A su vez, el otro indicador que aludió el ministro Ibáñez es la reducción de la venta del pan. “Es gravísimo ese tema porque es un alimento esencial en la mesa de los argentinos”, remarcó y precisó: “En los tres meses de este año, de acuerdo a la Federación de Panadería, cayó un 45% la venta del pan. Han cerrado 2000 panaderías y 6000 empleados quedaron sin trabajo”.

De la misma manera, también sumó la caída de la coparticipación federal de impuestos: “En marzo va a ser peor que en febrero. Este trimestre va a ser de terror”, estimó.

“Eso preocupa a todas las provincias argentinas y a los Municipios. Hay provincias que están muy al límite de poder pagar sueldos y tampoco se reactiva el consumo”, concluyó.