Santiago del Moro anunció un nuevo ingreso a Gran Hermano y sorprendió: “Viene por todo”

Gran Hermano Generación Dorada tiene a los sobresaltos a sus seguidores: esta edición, a diferencia de otras, es un sinfín de conflictos entre los participantes que, acostumbrados a las redes sociales y al medio artístico, sólo anhelan el protagonismo absoluto y, en pos de ello, hacen lo que sea necesario.

No obstante, en la tarde de este viernes el que sorprendió a todos fue Santiago del Moro, con un nuevo anuncio en su cuenta de Instagram. El conductor sacudió a las redes sociales anticipando un nuevo ingreso: “Domingo 22:15hs. Siiii, se viene algo que no estaba en ningún cálculo”, comenzó indicando. Luego, agregó: “Domingo… o lunes, sin falta… la puerta se abre para alguien que no viene a participar… viene por todo”.

¿A qué se refiere Del Moro con su anuncio?

Con esa frase de que el nuevo integrante “no viene a participar, viene por todo”, Del Moro está usando el manual clásico de suspenso de Gran Hermano.

Teniendo en cuenta cómo viene esta edición y los antecedentes del formato, podría tratarse de diversas variantes que han tenido lugar en el reality alrededor del mundo como es, por ejemplo, el ingreso del “Teléfono Rojo Humano” (Un villano o exparticipante).

En versiones internacionales, a veces entra un exjugador muy polémico o una figura de peso que no compite por el premio final, sino que tiene poderes especiales. Podría ser alguien que entra con la misión de sacar a alguien directamente, cambiar la placa por completo o anular nominaciones. No juega para ganar los 100 millones, juega para “romper” la casa.

La otra opción posible es el regreso de la figura del “Infiltrado” o “El Topo”. Se trata de alguien que entra con información del afuera y cuya misión es desestabilizar las alianzas actuales. Al decir que “viene por todo”, significa que su único objetivo es exponer las caretas de los que hoy se creen favoritos. Si es un famoso o un psicólogo especializado en el juego (como se hizo en el exterior), su rol sería puramente de agitación.

Finalmente, la tercera teoría apunta al dueño del “Golden Ticket” o un intercambio internacional. Como estamos en marzo de 2026, con el intercambio de participantes con Gran Hermano Brasil o España en puerta, podría ser un jugador de otra edición que viene por una semana.

Al no competir por el premio local, no tiene miedo a las cámaras ni al “qué dirán”, por lo que entra a jugar de una manera mucho más agresiva y libre.

¿Cuál es el rumor más fuerte en redes ahora?

Muchos fans en X (ex Twitter) están convencidos de que se trata de un perro (o mascota), pero con un giro: una mascota que trae consigo un sobre con un beneficio masivo que cambiará las reglas de la final que se avecina.