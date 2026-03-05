Se realizó el lanzamiento de la siembra de segunda en Lugones

En la jornada productiva estuvieron presentes autoridades provinciales y

municipales, así como productores.

En localidad de Fortín Cabo 1° Lugones, en la chacra del productor Rufino

Gordillo, se llevó a cabo el lanzamiento de la siembra de maíz,

cucurbitáceas y hortalizas, en el marco del acompañamiento del Gobierno

de Formosa a los pequeños productores.

Esta actividad fue coordinada por el Instituto PAIPPA, el Ministerio de la

Producción y Ambiente y los Municipios de Fortín Cabo 1° Lugones,

General Belgrano, General Güemes y San Martín Dos.

Se abordaron criterios técnicos de la siembra de segunda y la humedad

óptima del suelo. Además, se entregaron semillas certificadas y semillas

para huertas familiares a los productores con suelo preparado de las

localidades mencionadas.

“El PAIPPA está presente los 365 días del año, con trabajos intensos y

apoyo al pequeño y mediano productor”, subrayó Rubén Solalinde,

coordinador del organismo en la zona norte del territorio provincial.

En testimonios recabados por AGENFOR, puso en valor que “la decisión

política de nuestro gobernador Gildo Insfrán es que la institución esté al

servicio de las familias paipperas”, de allí que, bajo ese propósito, “las

diferentes actividades se realizan en todos y cada uno de los rincones de

nuestra provincia”.

Fue así que “este martes 3 tuvimos la jornada en Lugones, luego va a ser en

Las Lomitas y así se seguirán desarrollando en todo el ámbito provincial”.

Enfatizó que este trabajo mancomunado de “todos los organismos del

Estado provincial es todos los años, sin tener en cuenta épocas

eleccionarias, porque este año no hay elecciones y todo se desarrolla con el

mismo compromiso e igualdad”.

Ello en total contraste con el Gobierno libertario nacional, al cual reprobó

diciendo que “desde ese contubernio con algunos sectores aliados han

hecho este mazazo a la clase obrera” que fue la reforma laboral.

Y cargó duramente al manifestar que “lo que más sorprende son algunos

representantes de nuestra provincia que festejan este tipo de hechos que van

totalmente en contra de los derechos de los trabajadores”.

“Es muy doloroso lo que ha pasado y más dolorosa aún la traición hacia la

clase trabajadora”, lamentó.

“Incluso de algunos que en algún momento estaban en las filas del

Peronismo que hoy están con los libertarios, que defienden y apuestan a la

destrucción del Estado a nivel nacional, pero exigen cosas del Estado a

nivel provincial. Es una falta de respeto total hacia los formoseños”,

sentenció.