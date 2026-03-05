En el marco de un abordaje interdisciplinario de patologías oncológicas
En el Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan Domingo Perón” de
Formosa se llevó a cabo una compleja cirugía oncológica con
reconstrucción, realizada por un equipo multidisciplinario altamente
capacitado.
La intervención consistió en la resección tumoral y la posterior
reconstrucción, un procedimiento que no solo permite tratar la enfermedad,
sino también restituir la funcionalidad y la estética del paciente, aspectos
fundamentales en cirugías de cabeza y cuello.
El procedimiento fue desarrollado por un equipo integrado por las
siguientes áreas: Cirugía Maxilofacial: doctora Patricia Décima y doctor
Diego Sosa; Cirugía Reconstructiva: doctor Juan Esteban Martínez; Cirugía
de Cabeza y Cuello: doctor Facundo Vallejos; Asistencia Quirúrgica:
Sandra Cañete; Anestesia: doctor Teresa Vergaño; e Instrumentación
Quirúrgica: Analía Moreira.
Este tipo de intervenciones pone de manifiesto la importancia del abordaje
interdisciplinario en patologías oncológicas complejas, se subrayó desde el
nosocomio. La articulación entre especialidades, la precisión técnica y la
experiencia profesional permiten alcanzar un objetivo común: ofrecer al
paciente una oportunidad de curación con la mejor calidad de vida posible,
resaltaron.
“Más allá del acto quirúrgico, estas cirugías representan compromiso,
formación continua y una profunda vocación de servicio. Son el resultado
del trabajo coordinado, la confianza entre equipos y el firme compromiso
institucional con la salud pública de alta complejidad”, remarcaron.
El HAC reafirma así su misión de brindar atención integral, humana y de
excelencia a toda la comunidad, enfatizaron.
Cirugía oncológica con reconstrucción, un trabajo en equipo al servicio de la vida
