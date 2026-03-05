La Dirección de Personas con Discapacidad manifestó “profunda preocupación” por los cambios nacionales en las pensiones por invalidez

Desde la provincia de Formosa, en el marco del Modelo Formoseño,

reafirman que toda política pública en discapacidad debe garantizar

protección integral, inclusión real y presencia activa del Estado.

Desde la Dirección de Personas con Discapacidad, dependiente del

Ministerio de la Comunidad, se emitió un comunicado “en defensa de los

derechos adquiridos” y en rechazo a las recientes medidas adoptadas por el

Gobierno nacional “que ponen en riesgo la estabilidad de miles de

beneficiarios de pensiones no contributivas”.

Informaron que la “la Ley de Emergencia en Discapacidad fue concebida

para brindar estabilidad y seguridad a las personas con discapacidad y sus

familias”.

Sin embargo, lamentaron que “la reciente resolución nacional sobre la

conversión de pensiones no contributivas por invalidez introduce

modificaciones que generan profunda preocupación”.

Puntualizaron que entre los puntos más sensibles se encuentran: “La

exigencia de nuevos procesos de evaluación y auditoría para beneficiarios

ya incorporados al sistema; la reconversión administrativa de las pensiones

bajo nuevos criterios que no han sido debidamente explicitados en cuanto a

su alcance práctico; la falta de claridad sobre los plazos de adecuación y los

mecanismos de notificación fehaciente a los titulares”.

También “la ausencia de garantías expresas respecto de la continuidad

automática del beneficio mientras se sustancian los procedimientos de

revisión y la centralización de decisiones que impactan en las provincias

sin una adecuada articulación operativa previa”.

De esta manera, marcaron que “estas indefiniciones generan incertidumbre

en miles de familias que dependen de la pensión para su subsistencia y para

sostener tratamientos, traslados y apoyos esenciales”.

Asimismo, informaron que en la última asamblea del Consejo Federal de

Discapacidad (COFEDIS), realizada el 3 de marzo, de la que forma parte

activa la Dirección de Personas con Discapacidad de la provincia, a cargo

de la licenciada Susana Jara, “las jurisdicciones solicitaron la suspensión de

esta resolución hasta tanto se garantice una implementación clara,

accesible, federal y respetuosa de los derechos adquiridos, pedido al que la

provincia de Formosa adhiere”.

“El Modelo Formoseño nos enseña que el Estado no puede retirarse frente

a la vulnerabilidad. Debe estar más presente que nunca, acompañando,

planificando y garantizando igualdad de oportunidades en cada localidad de

nuestro territorio”, expresaron.

Y subrayaron que “la discapacidad no puede administrarse desde la

incertidumbre burocrática”, afirmando que “se gobierna con sensibilidad

social, responsabilidad institucional y compromiso político con la dignidad

humana”.