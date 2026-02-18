Se realiza la apertura de las sesiones ordinarias de Entre Ríos

La apertura de sesiones ordinarias de Entre Ríos se concreta hoy, miércoles 18 de febrero, a las 11, luego de que las autoridades legislativas resolvieran reprogramar la fecha establecida en la Constitución provincial por coincidir con el feriado largo de Carnaval.

El acto institucional, que inaugura formalmente el período parlamentario, debió postergarse este año debido a que el 15 de febrero cayó domingo y se superpuso con las festividades. La decisión buscó garantizar mayor presencia institucional y política en una jornada clave para la vida democrática de la provincia.

La confirmación fue realizada por el presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Gustavo Hein, quien indicó que la Asamblea Legislativa se desarrollará en un día hábil para preservar la centralidad del acto.

Desde la reforma de la Constitución Provincial en 2008, es la primera vez que la apertura no se realiza el 15 de febrero. No obstante, la reprogramación no implicó cambios en el calendario de sesiones preparatorias.

El miércoles 11 de febrero se llevaron adelante las instancias de organización interna: en Diputados al mediodía y en el Senado a partir de las 17, dejando conformadas las autoridades y comisiones para el nuevo período legislativo.

La apertura de sesiones constituye uno de los momentos más relevantes del calendario político entrerriano. Durante la ceremonia, el Poder Ejecutivo expone los lineamientos de gestión y anticipa los principales proyectos que enviará a la Legislatura durante el año.