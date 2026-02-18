Se retoman las paritarias en Santa Fe: ATE y UPCN esperan una oferta con foco en los salarios más bajos

Luego de los primeros encuentros que se llevaron adelante la semana pasada, el Gobierno de Santa Fe retoma las paritarias 2026 y recibe este miércoles a los gremios de los trabajadores estatales y docentes.

En la primera parte de la jornada, el Gobierno se reúne con ATE y UPCN en un contexto marcado por la pérdida del poder adquisitivo. Los docentes harán lo propio a las 14, en la sede del Ministerio de Educación en el Centro Cívico.

Los reclamos de los gremios estatales de Santa Fe

Los gremios estatales esperan una propuesta concreta que contemple recomposición salarial, actualización porcentual y un ingreso mínimo que alcance a los trabajadores que menos ganan. La negociación se retomó este miércoles en la Casa de Gobierno. Los sindicatos llegaron con números ya presentados por escrito y con la expectativa de obtener una respuesta oficial. Desde ATE, Marcelo Delfor fue contundente. Señaló que el 80% del escalafón ronda los 900.000 pesos mensuales. Ese número, afirmó, queda muy lejos de la canasta básica estimada en 1.350.000 pesos. “900.000 pesos no alcanzan a cubrir lo mínimo indispensable”, advirtió Delfor.

La negociación se retomó este miércoles en la Casa de Gobierno. Los sindicatos llegaron con números ya presentados por escrito y con la expectativa de obtener una respuesta oficial.

La negociación se retomó este miércoles en la Casa de Gobierno. Los sindicatos llegaron con números ya presentados por escrito y con la expectativa de obtener una respuesta oficial.

Para el dirigente, la discusión no puede limitarse a porcentajes. El eje debe estar en un monto garantizado que permita sostener el ingreso real. ATE no descartó rechazar una eventual propuesta si no responde a ese objetivo. La evaluación quedará en manos del Consejo Directivo. Desde los gremios señalaron que la discusión tiene tres ejes centrales: recuperar el desfasaje de noviembre y diciembre, definir una política porcentual hacia adelante y garantizar un mínimo para los salarios más bajos.

Paritarias: los tres puntos que se pusieron sobre la mesa

En esta oportunidad, los gremios esperan que en esta segunda jornada haya una devolución concreta. Los puntos planteados son:

Recuperación del bimestre noviembre-diciembre.

Política salarial porcentual para 2026.

Mínimos garantizados para quienes menos cobran.

Aclararon que el conflicto policial no modifica sus parámetros. “Tenemos nuestros propios números y nuestra propia realidad sectorial”, remarcaron. Desde UPCN insistieron en que la prioridad es sostener el poder adquisitivo y dar previsibilidad a lo que resta del año.

Paritarias y conflicto policial: un antecedente que pesa

El reciente aumento otorgado a la Policía de Santa Fe aparece como referencia inevitable. Sin embargo, en UPCN relativizaron su impacto en esta mesa. Desde ATE admitieron que es un dato a considerar. Los argumentos utilizados para mejorar los salarios en seguridad, sostienen, pueden trasladarse a sectores críticos como salud. “Es momento de una recomposición salarial acorde a la situación económica”, sostuvo Delfor. En ese sector, una enfermera con 40 horas semanales y turnos rotativos cumple tareas esenciales en un sistema público cada vez más demandado.

Paritarias: ¿más del 20% de aumento?

Consultado sobre la magnitud del reclamo, Delfor admitió que la actualización necesaria supera el 20%. El objetivo es que el salario promedio deje de quedar por debajo de la línea de pobreza. Los gremios aseguran que fueron “razonables” en las negociaciones anteriores, en un contexto de crisis económica e incertidumbre. Ahora consideran que llegó el momento de recuperar terreno perdido. La respuesta del Ejecutivo será clave para definir si la propuesta se somete a votación o si el conflicto escala. LEER MÁS ► Paritarias en Santa Fe: qué dice el Gobierno sobre los pedidos de equiparación salarial

Estatales: revisión del 3% y foco en los salarios más bajos

En la reunión del miércoles pasado, ATE y UPCN plantearon la necesidad de recuperar el poder adquisitivo perdido y reclamaron revisar el desfasaje salarial del último bimestre de 2025, que, según señalaron, ronda el 3%. El Gobierno, por su parte, se comprometió a revisar el desfasaje pendiente de noviembre y diciembre, y a establecer una política salarial porcentual a partir de enero. Además, adelantó que se cumplirá lo acordado el semestre pasado y que se evaluará el reconocimiento de las diferencias inflacionarias. El ministro de Gobierno, Fabián Bastia, había calificado el encuentro como “una buena reunión” y asegurado que se abordaron distintos aspectos de la realidad económica provincial. LEER MÁS ► José Goity: “La nueva Ley de Educación de Santa Fe será la ley de los aprendizajes” “Hemos contemplado las dificultades que se han acentuado a lo largo de 2025. Estamos esperando el dato del IPEC y a partir de ahí terminar de avanzar, atendiendo a todos pero poniendo el acento en los sectores de menores ingresos”, sostuvo el funcionario.

Paritarias 2026: los gremios estatales serán recibidos por el Gobierno.

Paritarias 2026: los gremios estatales serán recibidos por el Gobierno.

Desde los gremios remarcaron que el 80% de los trabajadores estatales percibe salarios cercanos a los 900.000 pesos, por lo que los aumentos porcentuales tienen un impacto limitado. En ese sentido, no descartan sumar adicionales o sumas específicas para mejorar los ingresos más bajos. La modalidad de actualización —cláusula gatillo o revisiones periódicas— continuará en debate.

Paritarias en Santa Fe: los docentes reclaman un 33%

La paritaria docente también había quedado en suspenso hasta este miércoles, pero con un clima más tenso. Desde Amsafé y Sadop cuestionaron la falta de una propuesta concreta por parte del Ejecutivo. Por su parte, el ministro de Educación, José Goity, había asegurado que el Gobierno mantiene la voluntad de alcanzar un acuerdo. Para Rodrigo Alonso, secretario general de Amsafé, la pérdida salarial acumulada en el sector docente asciende al 33%: “Estamos perdiendo contra la inflación y quedando debajo de la línea de la pobreza. Pedimos un aumento del 33% y que los jubilados lo perciban de manera simultánea”. Alonso también reclamó la suspensión del aporte solidario y la derogación del programa Asistencia Perfecta: “Los docentes estamos extorsionados por un premio que nos obliga a ir enfermos. Este ámbito paritario no es de discusión, es de imposición”, expresó y advirtió: “Si el Gobierno no cambia su actitud, el 2 de marzo las clases van a comenzar en la calle”. Pedro Bayúgar, de Sadop, señaló por su parte que el gremio tiene “vocación de iniciar conversaciones salariales y discutir condiciones de trabajo”, pero acusó al Ejecutivo de mantener “una actitud refractaria”.

Paritarias 2026: los docentes se reúnen este miércoles con el Gobierno.

Paritarias 2026: los docentes se reúnen este miércoles con el Gobierno.

“Los docentes se sienten extorsionados con el presentismo y hay una política de ajuste en las juntas médicas, sin contemplar la salud y la salud mental. Hemos planteado casos concretos”, sostuvo. LEER MÁS ► La Provincia creó una escuela hospitalaria en Reconquista y amplía la cobertura educativa en el norte santafesino El ministro Goity reconoció el impacto del contexto económico nacional en el sector: “El país atraviesa un momento difícil, con caída del poder adquisitivo y pérdida de ingresos. Eso impacta en el docente y en el estatal, y nosotros no somos ajenos a esa realidad”, señaló, aunque remarcó que en las escuelas “todos los días pasan cosas buenas” gracias al compromiso de docentes y equipos directivos. En relación al premio por Asistencia Perfecta, cuestionado por los gremios, explicó que se trata de “un suplemento que el resto de los empleados públicos no percibe” y que se paga por encima del acuerdo paritario. “El acuerdo salarial se cumple al 100%. El premio es un sobreacuerdo. Es una política que mejoró la regularidad en el aula y, como todas, la revisamos permanentemente”, sostuvo. “La voluntad es de lograr acuerdos y mejorar las condiciones. Desde enero llevamos 21 reuniones paritarias y tenemos la voluntad de reunirnos cuantas veces sea necesario para construir los acuerdos que hagan falta”, afirmó. Sobre las críticas sindicales que señalan que hay docentes que trabajan enfermos para no perder el incentivo, fue categórico: “No puedo opinar sobre declaraciones descontextualizadas que resultan hasta irresponsables”. Finalmente, confirmó que el Gobierno trabaja en una propuesta salarial junto a los ministerios de Trabajo y Economía para presentarla en el próximo encuentro.